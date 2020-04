Hallitus kertoi tiistaina uusista tiukennuksista rajaliikenteeseen.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd) kertoi, että hallitus suosittaa Ruotsista, Virosta ja Saksasta Suomeen liikennöiviä laivayhtiöitä lopettamaan henkilöliikenteen lipunmyynnin laivoihin pitkäperjantaista alkaen 13. toukokuuta saakka.

”Olemme sopineet että henkilöliikenne päättyy pitkäperjantain ja lauantaiyön jälkeen”, Harakka sanoi tiedotustilaisuudessa.

Käytännössä Suomeen pyrkivien maan kansalaisten täytyisi siis järjestää paluunsa lentoliikenteellä. Myös Ahvenanmaalla asuvia kehotetaan palaamaan kotiinsa pikimmiten. Ahvenanmaalta Manner-Suomeen voi matkustaa edelleen laivalla välttämättömästä ja perustellusta syystä.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että yhtiön asiakaspalveluun on tulvinut yhteydenottoja tilanteesta. Tiistaina Tallink tiedotti, että laivojen henkilöliikenne Suomeen keskeytetään lauantaista alkaen.

”On tullut valtavasti kyselyjä, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tapahtuu. Nyt täytyy selkeästi saada ohjeistus kaikille niille, joilla on oikeus matkustaa maiden välillä”, Nöjd sanoo.

Linjausten mukaan rahti- ja tavaraliikenne saa jatkua. Myös välttämätön työmatkaliikenne rajojen yli on edelleen sallittu, mutta kaikilla työntekijöillä täytyy olla työnantajalta todistus työn välttämättömyydestä.

Hallitus kertoi tänään, että matkustamisen rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta saakka. Nöjdin mukaan toukokuulle on vielä muutamia satoja matkavarauksia, jotka ovat jääneet perumatta. Toiveissa on tähän saakka ollut, että rajoitukset voivat höllentyä aikaisemmin.

Suomi pani ensi kertaa rajat kiinni matkustajilta 20. maaliskuuta. Jo tuolloin iso osa virolaisista työntekijöistä joutui päättämään, jääkö Suomeen vai palaako kotimaahan. Onko Tallinnaan suuntautuvassa liikenteessä ollut nähtävissä piikkiä matkustajamäärässä?

”Ennen kuin rajaliikenteen rajoitukset alkoivat, laivoissa oli isompi määrä matkustajia. Suomeen tuli iso määrä virolaisia ja osa myös palasi kotiin”, Nöjd kertoo.

Talonrakennusteollisuuden vastaava lakimies Ville Wartiovaara sanoo, että rakennustyömailla työt jatkuvat suurilta osin normaalisti eikä vielä ole merkkejä virolaisten työntekijöiden joukkopaosta.

”Toistaiseksi ulkomainen työvoima on pysynyt ja toivomme ja pyydämme, että he pysyvät. Jos ulkomaalaiset työntekijät poistuvat pääsiäiseen mennessä, sillä tulee olemaan isoja vaikutuksia ja se voi johtaa työmaiden pysähtymiseen”, Wartiovaara sanoo.

Wartiovaara sanoo, että hallituksen aamulla ilmoittamilla päätöksillä voi olla vielä vaikutuksia työntekijöiden lähtöön. Hallitus kertoi, että rajoitukset ovat voimassa ainakin 13. toukokuuta saakka.

”Ihmisillä voi olla huoli omasta perheestä kotimaassa, mikä vaikuttaa valintaan. Indikaatiota on ollut, että henkilöt eivät ole pakanneet laukkujaan ja jättäneet työmaita.”

Wartiovaara toivoo myös selkeää linjausta välttämättömään työmatkaliikenteeseen erityisesti Pohjois-Suomen rajatilanteen vuoksi.

”Meillä on paljon yrityksiä, joiden koko yritystoiminta on Ruotsin puolella. Toivomme, että he pystyvät jatkamaan toimintaansa”, Wartiovaara sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan korkean tason virkamiestyöryhmä on asetettu selvittämään Viron ja Suomen yhteistyötä poikkeusoloissa.

Viron, Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla sallitaan siis jatkossakin välttämätön työmatkaliikenne, jota hallituksen mukaan on esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön liikkuminen.

Rajan saavat ylittää myös tavaraliikenteen henkilöstö sekä työntekijät, jotka ”pysyvään työsuhteeseen perustuen työskentelevät Ruotsin tai Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella”. Tällainen työssäkäyntialue on Tornionjokilaaksossa sijaitsevien Haaparannan ja Tornion muodostama kaksoiskaupunki, jossa Suomen ja Ruotsin välisen rajan yli liikkuu säännöllisesti tuhansia ihmisiä.

Erityisesti hoitohenkilökunnan liikkuminen on huolettanut Ruotsin puolella, jossa on töissä runsaasti suomalaisia.

”Emme halua jättää Ruotsia pulaan”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) totesi tiistain tiedotustilaisuudessa.

Ruotsi on luvannut testata terveydenhuoltohenkilökuntaa enemmän ja laajemmin kuin tähän saakka.

”Ruotsi on omalta puoleltaan valmis sitoutumaan laajempaan testaukseen ja lisäämään suojavarusteiden määrää terveydenhuollossa”, Haavisto sanoo.

Ohisalon mukaan työnantajien on mietittävä majoitusratkaisuja sen sijaan, että pitäisi ylittää raja päivittäin. Ainakin Ruotsin kanssa on keskusteltu asiassa aktiivisesti.

Hallitus tiukensi karanteenisääntöjä koskemaan kaikkia rajat ylittäviä ihmisiä, myös välttämättömiä työntekijöitä. Ruotsin tai Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten täytyy olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Käytännössä vain työn ja kodin välillä on sallittua liikkua.

Tornion rajavartioinnista vastaava Länsi-Suomen merivartioston Miikka Rautavirta kertoi ennen puoltapäivää, ettei vartiosto ole vielä saanut uutta ohjeistusta hallituksen päätöksiin liittyen.

”Täytäntöönpano tulee minuuteissa, kun saadaan ohjeistukset kaikille”, Rautavirta kertoo.

Rautavirran mukaan tärkeintä on tässä tilanteessa sisäistää se, että jokainen voi omalla käytöksellään yrittää estää epidemian leviämistä.

”Hallituksen ohjeista välittyvä tahtotila on se, että ne jotka saavat liikkua töihin rajan yli välttävät kaupassa ja muualla kulkemista. Tässä haetaan taudin mahdollisen tarttumisen estämistä. Uskon, että useimmat ymmärtävät tämän”, Rautavirta korostaa.

Hallituksen mukaan liikennemäärä Ruotsin ja Norjan maarajoilla on vähentynyt noin 95 prosenttia normaalista. Nyt noin 80–90 prosenttia liikenteestä on tavaraliikennettä.