Hallitus jatkaa kehysriihtä Säätytalossa keskiviikkona.

Päähuomio on koronakriisin hoitamisessa. Hallitus on laatimassa lisätalousarviota, jonka loppusumma nousee miljardeihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi, että hallituspuolueet ovat tehneet koronakriisin aikana yhteistyötä poikkeuksellisen yksiäänisesti.

”Lisätalousarvio tulee olemaan historiallisen suuri”, Marin kommentoi saapuessaan Säätytalolle keskiviikkoaamuna.

Odotettavissa on rahaa yritystukiin ja kuntien auttamiseen.

”Yritysten tukeminen on äärimmäisten tärkeää. Hallitus on suorien tukien kautta ja muiden tukien kautta varmistanut, että yritykset voivat jatkaa toimintaansa”, Marin sanoi.

STT kertoi tiistaina, että myös ravintoloille valmistellaan erillistä helpotusta, jolla valtion sulkupäätöksen myötä tulevia taloudellisia menetyksiä korvataan. Kyseessä on STT:n tietojen mukaan kompensaatiomalli, ei erillinen suora yritystuki ravintoloille ja muille ravitsemisliikkeille.

”En mene yksityiskohtiin. On erilaisia tukimuotoja jo olemassa. Kaikenkokoiset yritykset erilaisissa tilanteissa tarvitsevat apua”, Marin sanoi keskiviikkona.

Lue lisää: Hallituslähteet HS:lle: Kunnille tulee tukipaketti ja sääntöhelpotuksia, tarkoituksena hillitä lomautuksia

Pääministeri kommentoi myös poikkeusolojen rajoitusten mahdollista purkamista.

”Hallitus on käynnistänyt työn sen eteen, että miten pääsemme tästä kriisistä ulos, ja näistä tiedotetaan kun on valmista”, Marin kommentoi.

”Teemme kaikkemme, että maa pystyy pääsemään kriisistä ulos mahdollisimman pienin vaurioin”, Marin lisäsi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on aiemmin arvioinut, että valtion lainatarve ylittää 20 miljardia. Kulmuni sanoo, että on tärkeää pyrkiä avaamaan taloutta kun se on mahdollista.

Hän kertoi tarkkailleensa pohjoismaiden, kuten Norjan ja Tanskan esimerkkiä.

”Toivon, että myös Suomessa voidaan rajoituksia purkaa”, Kulmuni sanoi.