Kehysriihineuvottelujen lomassa pääministeri Sanna Marin (sd) julkaisi keskiviikkona twiittejä koskien suojavarusteiden puutetta koronavirus­pandemian keskellä.

Marinin mukaan osa terveysalan toimijoista on varautunut puutteellisesti koronavirusepidemiaan. Hän muistutti, että pandemiasuunnitelman mukaan ”terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita”.

Marinin mukaan jo helmikuun alussa kävi ilmi, ettei kaikilla alueilla olla riittävästi varauduttu.

”Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa. Hallitus tekee kaikkensa vastatakseen kasvavaan tarpeeseen suojainten saamiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on suojattava asianmukaisesti”, Marin lausui Twitterissä.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola sanoo, että suojavarusteista on nyt pulaa kaikkialla. Erholan mukaan edes Huoltavarmuuskeskus ei ole osannut odottaa koronapandemian kaltaista tilannetta.

Ongelma on suuri, kun tuotteiden kysyntä koko maailmassa on räjähtänyt ja myös Suomessa suojavarusteita tarvitaan normaalitilannetta enemmän. Erholan mukaan viime viikkoina jopa suhteellisen varmoina pidetyt toimitukset ovat jääneet saapumatta.

”Sairaanhoitopiireillä on pandemiavarastoja, mutta tilanteen mittasuhteet ovat tulleet aivan kaikille yllätyksenä. Suomi on hyvin riippuvainen tuonnista suojavarusteiden suhteen. Nyt kaikki normaali tarvikesaanti on pysähtynyt”, Erhola kertoo.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Erhola korostaa, että nyt ei ole aika tai paikka syytellä ketään.

”En pidä tarpeellisena hakea syyllisiä. Tärkeintä on muodostaa oikea ja realistinen tilannekuva. Pulaa on niin alueellisella kuin kansallisella tasolla”, Erhola kertoo.

Helsingissä tilanne suojavarusteiden riittävyyden suhteen on pormestari Jan Vapaavuoren (kok) mukaan jo kriittinen. Vapaavuori katsoo, että valtiojohto ei ole kuunnellut kaupungin viestiä. Pormestari on arvostellut myös teollisuutta toimettomuudesta suojavarusteiden valmistamiseksi.

Koronatartuntoja on ylivoimaisesti eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).

Erholan mukaan Päijät-Hämeessä on noin kuukauden varasto suojavarusteita, eli kasvosuojaimia, kirurgisia maskeja, suojatakkeja ja visiirejä. Ennen koronaviruskriisiä varastossa oli noin kolmen kuukauden tarvikkeet. Vähentääkseen suojavarusteiden tarvetta yhtymä on ajanut alas kirurgista ja hammashuollon toimintaa.

”Käytännössä suojavarusteiden saanti Euroopasta tyssäsi kokonaan ja Kiinasta on ollut suuria vaikeuksia saada tarvikkeita. Tilanne on suunnattoman vaikea”, Erhola sanoo.

Kuntayhtymän hankintaosasto on joutunut poikkeustoimiin tarvikkeiden hankinnassa. Suojavarusteita tilatessa ei enää voida tehdä kilpailutuksia ja osa tavarantoimittajista vaatii etukäteismaksua, joka ei ennen olisi käynyt päinsä.

”Kuten sanottu, se on aika villi länsi. Otamme tavaraa sieltä, mistä sitä saadaan”, Erhola kertoo.

Erhola pitää hyvänä merkkinä sitä, että Suomessa viritellään kotimaista suojavarusteiden tuotantoa.

Päijät-Hämeen yhtymä vastaa Lahden ja sen lähipaikkakuntien terveydenhoidosta sekä vanhustenhuollosta ja muusta sosiaalihuollosta. Yhtymän alueella asuu noin 220 000 potentiaalista potilasta. Erholan mukaan yhtymä tilaa normaalisti suojavarusteet suoraan tavarantoimittajilta ja jakelee ne tarpeiden mukaan.

Huoltovarmuusvarastojen tarvikkeet jaellaan yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden kautta. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri kuuluu Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen, kuten Hus.

”Sieltä olemme saaneet pieniä määriä ja jaamme niitä edelleen. Perusongelma on kuitenkin se, että tavaraa ei ole Suomessa riittävästi.”

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema tviittasi kuvan Finnairin lentokoneesta, joka toi Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista maskia ja 230 000 hengityksensuojainta Kiinan Quangzhousta 7. huhtikuuta 2020.

Vanhusten kotihoidossa on Päijät-Hämeessä turvauduttu kangasmaskeihin niissä tilanteissa, joissa itse hoitaja on tiettävästi terve eikä vanhuksella ole koronavirustartuntaa. Kangasmaskeja tilattiin Latviasta miltei kolme viikkoa sitten juuri kotihoidon tarpeisiin.

”Paremman puutteessa kotihoidon työntekijät käyttävät kangasmaskia, joka pestään ja desinfioidaan päivittäin. Suojatasoltaan se ei ole sama kuin kirurginen maski eikä yhtä kätevä käytössä”, Erhola sanoo.