Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaamat hengityssuojaimet ovat osoittautuneet laadultaan heikommiksi kuin oletettiin. Ne eivät sovi sairaalakäyttöön, mutta niiden suojausteho riittää hoivayksiköihin ja kotiin vietäviin palveluihin.

VTT:n laboratorio testasi Kiinasta tiistaina tulleet suojaimet. Testaus voitiin tehdä vasta jälkikäteen, kun kaupat oli jo tehty ja lasti saapunut perille.

Näin kertoi Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema keskiviikkona järjestetyssä hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Katso täältä tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan:

Suomi joutuu koronavirusepidemian takia haalimaan kiireesti lisää suojavarusteita hoitohenkilökunnalle niin sairaaloissa kuin vanhusten hoivapaikoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila luonnehti ensimmäistä Kiinasta saapunutta erää ”pettymykseksi”.

Varhilan mukaan suojaimet tulevat silti suureen tarpeeseen kotihoidossa ja hoivayksiköissä, jotka hoitavat koronaviruksen suurinta riskiryhmää eli vanhuksia. Niitä saadaan nyt jakoon sairaanhoitopiirien kautta kaksi miljoonaa kappaletta niin julkisille kuin yksityisille toimijoille.

Etenkin kotihoidossa suojaimia kuluu paljon, sillä ohjeiden mukaan työntekijöiden täytyy vaihtaa maski joka käynnillään, joita voi olla toistakymmentä päivässä.

Suu-nenäsuojuksia kuluu tämänhetkisellä käytöllä noin puoli miljoonaa kappaletta päivittäin. Niitä järeämpiä hengityssuojaimia kuluu Kirsi Varhilan mukaan kymmenesosa tästä eli 50 000 päivittäin.

Tiedotustilaisuuden perusteella vahvistui kuva, että hengityssuojainten markkinat maailmalla ovat täysin villissä tilassa. Suomen Huoltovarmuuskeskuksen kaltainen suurikin toimija joutuu ostamaan suojaimia sokkona, maksamaan ne etukäteen ja toivomaan, että ne olisivat kelvollisia.

Suomessa lasketaan nyt oman suojaintuotannon käynnistymisen varaan. Lue lisää tästä jutusta: Joukko suomalaisia yrityksiä aikoo käynnistää hengityssuojainten massatuotannon Suomessa: ”Huhtikuu näyttää lupaavalta”

Huoltovarmuuskeskuksen tilaama ensimmäinen lentokoneellinen suojavarusteita Kiinasta saapui Suomeen tiistaina. Ensi viikolla tulee neljä laajarunkokoneellista lisää Kaukoidästä.

”Suojainmarkkina on hyvin kaoottinen”, Huoltovarmuuskeskuksen Tomi Lounema sanoi.

”Markkinoilla on hyvin monenlaisia kaupantekijöitä. Tavarat, joita toimitetaan, eivät ole välttämättä tunnettuja merkkejä eikä niistä edes tiedetä, missä ne on valmistettu. Hinnat nousevat koko ajan, kaupat joutuu tekemään nopeasti ja maksamaan ennakkoon. Tilanne on hyvin erilainen kuin normaalisti. Kaupallinen riski on hyvin suuri.”

Louneman mukaan lastin asiakirjat saattavat olla kunnossa, mutta tuote ei lopulta ole sitä mitä sen kuuluisi olla.

”Tätä samaa on kohdattu muissakin Euroopan maissa. Se osui nyt meilläkin kohdalle.”

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Tomi Louneman tviittaama kuva Finnairin lentokoneesta, joka toi kirurgisia maskeja ja hengityssuojaimia Kiinan Quangzhousta Helsinki-Vantaalle tiistaina.

Louneman mukaan Huoltovarmuuskeskuksella on terveydenhuollon toimijoille varmuusvarastossaan vielä ”jonkin verran” kasvosuojuksia. Varastoa on Louneman mukaan purettu pikku hiljaa.

Ei ole tietoa, mitä tämä ”jonkin verran” tarkoittaa kappalemäärinä.

Kirsi Varhilan mukaan Suomessa on kuntia, joissa mennään suojavarusteiden suhteen hyvinkin kriittisillä rajoilla. Varhilan mukaan sairaanhoitopiirit kuitenkin toimivat yhteistyössä ja auttavat toisiaan, jos joillakin alueilla on pulaa tarvikkeista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) moitti keskiviikkona Twitterissä terveydenhuollon toimijoita puutteellisesta varautumisesta koronavirusepidemiaan.

Marin muistutti, että pandemiasuunnitelman mukaan ”terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita”.

Marinin mukaan jo helmikuun alussa kävi ilmi, ettei kaikilla alueilla olla riittävästi varauduttu.

”Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa. Hallitus tekee kaikkensa vastatakseen kasvavaan tarpeeseen suojainten saamiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on suojattava asianmukaisesti”, Marin sanoi Twitterissä.

Kirsi Varhilan mukaan osa kunnista on toiminut varautumisessa esimerkillisesti, mutta eivät kaikki.

”Osa kunnista on saattanut jopa ulkoistaa suojavarustehankinnan, eli käytännössä yksityinen palveluntuottaja on ollut hankintaa tekemässä”, Varhila sanoi.

Varhilan mukaan yksi syy tarvikepulaan on se, että suojavarusteita on kunnissa ja sairaanhoitopiireissä käytetty enemmän kuin koronavirusepidemian alussa oletettiin.

”Käyttö on ollut erittäin runsasta siihen nähden, mikä on sairaalahoidossa olevien tapausten määrä. Tietyllä tavalla on myös ylivarustauduttu, mikä on ymmärrettävää.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti keskiviikkona yhteistyön merkitystä suojavälineiden hankinnassa:

”Suojavarusteiden maailmanlaajuinen kysyntä on valtavaa, tarjonta niukkaa. Käytännössä näyttää, että Kiinassa suojavälineiden kauppa toimii pelkästään markkinaehtoisesti. Tasavallan presidentin rooli on yleisellä tasolla luoda edellytyksiä sille, että suomalaiset voivat toimia tuloksellisesti. Tässä suhteessa teen parhaani.”

”Nyt pitää yhdistää voimat ja lopettaa keskinäinen syyllistäminen. Ensiksi tulee löytää kaikkien toimijoiden yhteinen käsitys siitä, mitä ja paljonko suojavälineitä tarvitaan. Tavaran hankinnassa tarvitaan kaikki osaaminen ja suhteet – myös yksityisen sektorin Kiina-tuntemus on tarpeen – jotta onnistutaan.”