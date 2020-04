Huoltovarmuuskeskuksen tilaamista kasvomaskeista on kehkeytynyt riita, jonka keskeiset osapuolet näyttävät olevan kaksi yrittäjää ja suomalainen alamaailma.

Huoltovarmuuskeskus tilasi äskettäin koronavirusepidemiaa varten Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta. Ne saapuivat Kiinasta tilauslennolla viime tiistaina. Keskiviikkona kävi ilmi, että toisin kuin oli tarkoitus, maskeja ei voi käyttää sairaalakäytössä.

Kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä sanoo, että tilauksen oli määrä olla hänen yrityksensä Look Medical Caren toimittama. Jylhän mukaan liikemies nimeltä Onni Sarmaste ilmestyi kuitenkin mukaan kauppaan ja onnistui vaikuttamaan tilaukseen sekä huijaamaan siitä maksetut rahat omalle tililleen. Sarmasteen mukaan taas Jylhä on yrittänyt varastaa häneltä rahaa.

Jylhän ja Sarmasteen kiistasta uutisoi ensimmäiseksi Suomen Kuvalehti.

Lue myös: Suomen Kuvalehti: Huoltovarmuuskeskus tilasi suojavarusteita liikemiehen kautta, kaupasta kehkeytyi kiista miehen ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhän välille

Huoltovarmuus­keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoo HS:lle, että hän ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa lainkaan.

Tomi Lounema Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Jylhä ei halua kommentoida sitä, millaisista summista on kyse. HS:n tietojen mukaan kyse olisi ollut ainakin viiden miljoonan euron kaupasta.

Look Medical Care on Virosta käsin toimiva kauneuskirurgiaan erikoistunut yritys. Yritys on koronakriisin myötä alkanut toimittaa suojatarvikkeita, Jylhä kertoo.

Jylhän mukaan hänen yrityksensä Look Medical Care oli solminut maaliskuun puolella sopimuksen tavaratoimituksista Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Ensimmäisen tilauslennon täynnä kasvomaskeja piti saapua 4.–5. huhtikuuta eli viime viikonloppuna. Jylhän mukaan sen sijaan saapuikin Sarmasteen järjestelemä tilaus viime tiistaina.

”Meillä ei ollut minkäänlaista tekemistä tämän tuoreimman toimituslennon kanssa. Se, mitä Suomeen on toimitettu, ei ole meidän myymämme tuote.”

”Emme tunne ihmistä ollenkaan, sen takia tämä onkin tosi kummallista.”

Jylhän mukaan hän ei osaa sanoa, mitä tapahtui. Hän kertoo, että hän tai Huoltovarmuuskeskus eivät tunteet Sarmastetta lainkaan entuudestaan. Sarmaste olisi ilmestynyt kuvioihin kaupan loppuvaiheilla ostajan roolissa ja kysellyt Jylhältä kasvosuojaimista.

”Hän oli tietoinen, että myymme niitä ja otti ostajan roolissa puhelimitse yhteyttä. Emme ehtineet tuntea häntä kuin varmaankin sen pari päivää, ja sinä aikana ehti sitten tapahtua liiankin paljon”, Jylhä sanoo.

”Jotenkin siinä kaupan viime vaiheessa se tilaus ja rahansiirrot siirtyivät ihan muulle taholle kuin meille.”

Tiina Jylhä Kuva: Gustavo Alavedra

Jylhä sanoo, ettei Sarmasteella ylipäänsä pitänyt olla kaupassa mitään roolia.

”Mutta siitä tulikin hyvin iso rooli kaikin puolin. Emme tunne ihmistä ollenkaan, sen takia tämä onkin tosi kummallista. Me tai ostajapuoli emme ole koskaan tavanneet häntä aiemmin. Tämä on varmaan ihan mallikuvio siitä, miten helppo on päästä johonkin väliin, kun kaikilla on kiire.”

Suomen Kuvalehden jutussa Jylhä kuvaili asioiden kulkua hieman eri tavalla.

Jutussa kerrotaan myös, että Huoltovarmuuskeskus oli hyväksynyt Jylhän kanssa hierotut kaupat, mutta maksua varten Sarmaste ilmoitti oman tilinumeronsa Belgiassa sijaitsevalle pankkitilille.

Jylhän asiamies Kari Uoti sanoo SK:lle asiakirjojen todistavan, että Sarmaste asioi Huoltovarmuuskeskuksen kanssa Jylhän yhtiön edustajana. Jylhä aikoo SK:n mukaan tehdä Sarmasteesta tutkintapyynnön poliisille.

Jylhä on tuomittu lehtitietojen mukaan vuosina 2007 ja 2008 useista talousrikoksista, joista osa oli törkeitä.

Onni Sarmaste on Kaupparekisteritietojen mukaan vastuuasemissa muun muassa yrityksissä, joiden toimialoiksi on merkitty hajuvesi- ja hygieniatuotteiden valmistus, liikkeenjohdon konsultointi ja laboratoriotutkimukset. Sarmaste on myös toiminut rahoitusalalla.

Onni Sarmaste Kuva: Facebook

Lisäksi hän on mukana yritystoiminnassa Ukrainassa, Britanniassa ja Virossa.

Yhä toiminnassa olevien olevien suomalaisfirmojen vastuuasemiin Sarmaste on tullut vuosien 2018–2019 aikana. Lisäksi hän on aiemmin ollut vastuuasemissa useissa yrityksissä, joiden toiminta on lakannut.

Sarmaste sanoo, että hän otti yhteyttä Huoltovarmuusvarastoon kuultuaan uutisissa, että sen varastot oli avattu.

”Soitin Huoltovarmuuskeskukseen ja sanoin, että minulla on Kiinaan kontakteja. Sitten olin viettämässä iltaa kaverin kanssa ja joku sanoi, en muista kuka, että on tuollainen sairaala, tuolta voisi saada niitä. Ajattelin, että siinähän voisi olla hyvä toimittaja”, hän sanoo.

Kyseinen sairaala oli Tiina Jylhän kauneusklinikka.

Sarmaste sanoo, että hän ei siinä vaiheessa tiennyt, keitä klinikan taustalla oli. Hän ei tuntenut Tiina Jylhää entuudestaan.

He eivät tavanneet vaan puhuivat ainoastaan puhelimessa.

”Sitten heiltä tuli tieto, että heillä ei ollutkaan tavaraa, ja sitten sertifikaattikin oli väärennetty.”

Sarmaste sanoo irtisanoneensa sopimuksen ja hankkineensa tavarat muuta kautta Kiinasta. Hän ei kerro tuotteiden alkuperästä tarkemmin, mutta sanoo olevansa ”hyvin verkostoitunut monessa eri maassa”.

Tiina Jylhän yrityksen markkinointimateriaalia suojavarusteille.

Hän ei myöskään halua kertoa kaupan yksityiskohdista tarkemmin.

Sarmasteella löytyy maksuhäiriömerkintöjä. HS:n tietojen mukaan Sarmaste on myös erittäin hyvin verkottunut suomalaiseen alamaailmaan.

”Olen sinkkumies, joka viihtyy vapaa-aikana ulkona. Jos joku istuu pöytääni, en halua sanoa, että poistu. Totta kai niistä tulee tuttuja, mutta eivät ne mitään kavereita ole. En halua tehdä heidän kanssaan bisnestä”, hän sanoo.

HS:n lähteiden mukaan alamaailmassa on tällä hetkellä myös kitkaa siitä, keiden pääomalla ja minkälaisella sopimuksella kasvomaskikauppaa on ollut tarkoitus edistää. Käytännössä kyse on siitä, onko maskikauppoihin kytkeytynyt järjestäytyneen rikollisuuden rahaa.

Jylhä sanoo, että hänen yrityksensä kasvosuojaimiin liittyvän toiminnan taustalla ei ole alamaailman rahaa. Jylhän mukaan hänellä ei ole minkäänlaisia kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

”Me emme tarvitse kenenkään muun rahaa kuin sen, joka ostaa tavaran. Tilaaja maksaa aina puolet etukäteen. Emme tarvitse rahoittajia.”

Myös Sarmaste kiistää, että kasvomaskikaupan taustalla olisi ollut alamaailman rahaa.

”Ei alamaailmalla ole käytännössä rahaa. Hehän vain yrittävät periä rahaa”, Sarmaste sanoo.

Sarmasteen mukaan Jylhä ja tämän mies Tape Valkonen ovat lähettäneet moottoripyöräjengi Helvetin enkelit perimään häneltä kauppasummaa.

Sarmaste kertoo, että hänen asuntoonsa on yritetty äskettäin murtautua ja ikkunan läpi on heitetty kivi. Hän sanoo myös, että on tehnyt rikosilmoituksen ja lähtenyt pois asunnostaan.

Jylhä kiistää Samasteen väitteet. Hän sanoo, ettei hän tai hänen miehensä ole lähettänyt Helvetin enkeleitä Sarmasteen perään.

”En osaa tuohon väitteeseen edes kommentoida mitään. Ei minulla ole mitään tuttavuuksia siellä päin. Ainut ihminen, jonka olemme lähettäneet hänen peräänsä, on Kari Uoti.”

Kari Uoti edustaa Jylhää oikeuskiistassa Sarmasteen kanssa.

HS ei tavoittanut keskiviikkoyönä Tape Valkosta.

Jylhä kertoo, että huijaus olisi selvinnyt hänelle viime viikon maanantaina. Tämä kävi Jylhän mukaan ilmi sähköpostikeskustelussa Huoltovarmuus­keskuksen kanssa. Jylhä ei halua avata tarkemmin keskustelun yksityiskohtia.

Jylhä sanoo, että sekä hän että Huoltovarmuuskeskus tulivat huijatuiksi. Jylhän mukaan hänen yrityksellään on edelleen voimassa oleva sopimus Huoltovarmuu­skeskuksen kanssa ja välit ovat hyvät.

”Me molemmat yritämme nyt jättää tapauksen taaksemme ja hoitaa nämä tästä eteenpäin ilman mitään välikäsiä.”

Jylhän mukaan hänen yrityksensä toimituslennon on määrä saapua Suomeen 20. huhtikuuta. Hän arvioi, että siinä olisi suurin piirtein saman verran maskeja kuin Suomeen nyt saapui. Jylhä sanoo, ettei hän ole varma, monestako lisälennosta Huoltovarmuuskeskuksen kanssa on sovittu.

Jylhän mukaan hänen yrityksensä on toimittanut Suomeen suojatuotteita myös ainakin isoille yrityksille. Kyse on etenkin kasvomaskeista.

Onni Sarmaste puolestaan sanoo, että Huoltovarmuuskeskukselle toimitetut kasvomaskit ovat käyttökelpoisia, ainoastaan kiinalaisten standardien mukaisia.

Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) mukaan suojaimet eivät sovellu sairaalakäyttöön. Hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona kerrottiin, että niitä voidaan silti käyttää hoivakodeissa ja kotihoidossa iäkkäiden ihmisten sairastumisen ehkäisyyn.

Sarmasten mukaan hän on aikeissa perustaa pian Suomeen oman tehtaan, jossa tehdään nanoteknologian avulla suojatarvikkeita.

Hän ei halua kommentoida sitä, oliko yhteistyön tarkoitus jatkua Suomen valtion kanssa vielä ensimmäisen toimituksen jälkeen.

”En usko, että tällaisen sähläyksen jälkeen yhteistyö voi jatkua, mutta toivoisin, että se voi jatkua. Tällä hetkellä en kuitenkaan voi sanoa varmasti”, Sarmaste sanoo.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoo, että Huoltovarmuus­keskus pyrkii selvittämään, että toimittajien taustat ovat kunnossa. Kauppoja on hänen mukaansa tehty myös muiden kuin alan vakiintuneiden toimijoiden kanssa.

”Tilanne markkinoilla on se, että joudumme ostamaan sieltä, mistä se on mahdollista. On jouduttu ostamaan sellaisiltakin toimittajilta, joiden kanssa ei ole aikaisemmin tehty kauppaa.”

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo HS:lle, ettei hän tiedä kasvomaskitilausta koskevasta asiasta mitään.

HS ei ehtinyt keskiviikkoyönä tavoitella sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta (vas). Pekonen ei ollut vastannut Suomen Kuvalehden haastattelupyyntöön.