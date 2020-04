Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoo pyytävänsä pikaisen selvityksen suojainkauppaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

”Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alainen laitos. Eilen illalla ja tänään aamulla julkisuudessa on ollut esillä epäselvyyksiä liittyen suojainkauppaan. Näistä epäselvyyksistä olen heti aamulla pyytänyt pikaisen selvityksen”, Haatainen kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.

Myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kommentoi suojaimiin liittyviä uusia tietoja lyhyesti viestipalvelu Twitterissä.

”Julkisuudessa esillä olleet suojavarusteiden hankintaan liittyvät epäselvyydet on tärkeää selvittää”, hän toteaa.

Huoltovarmuuskeskus tilasi äskettäin koronavirusepidemiaa varten Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta. Ne saapuivat Kiinasta tilauslennolla tiistaina. Keskiviikkona kävi ilmi, että toisin kuin oli tarkoitus, maskit eivät sovellu sairaalakäyttöön.

HS kertoi torstaina, että huoltovarmuuskeskuksen tilaamiin kasvomaskeihin liittyy monimutkainen miljoonien eurojen riita, jonka osapuolet näyttävät olevan kaksi yrittäjää ja suomalainen alamaailma.

Kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän ja liikemies Onni Sarmasteen kiistasta uutisoi ensimmäiseksi Suomen Kuvalehti.

Jylhä on tuomittu lehtitietojen mukaan vuosina 2007 ja 2008 useista talousrikoksista, joista osa oli törkeitä. Liikemies Sarmasteella on puolestaan taustallaan maksuhäiriömerkintöjä. HS:n tietojen mukaan Sarmaste on myös erittäin hyvin verkottunut suomalaiseen alamaailmaan.

Lue lisää: Huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneen kasvosuojainkaupan taustalla on miljoonien eurojen kiista, johon kytkeytyy alamaailmaan verkottunut liikemies

Oppositiolta huoltovarmuuskeskuksen ja hallituksen toiminta suojavarustekaupassa saa tiukkasanaista arvostelua.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo moittii sitä, ettei suojavarustehankinnoissa ole käytetty ammattimaisia maahantuojia.

”Tiedot huoltovarmuuskeskuksen suojavälinehankinnasta kuulostavat aivan absurdeilta. Markkinoilla on viidakon lait, mutta juuri silloin hankinnoissa pitäisi pystyä käyttämään järkeä ja parasta mahdollista osaamista”, Orpo viestittää Twitterissä

Hän toteaa myös, että Suomessa on lukuisia ammattimaisia suojausvälineiden maahantuojia, jotka viestittävät, että heidän osaamistaan ei ole pyritty hyödyntämään.

”HVK:n kannattaisi kiireesti kutsua nämä ammattilaiset yhden pöydän ääreen, jotta hankinnoissa voidaan toimia parhaan osaamisen pohjalta.”

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että suojavarusteiden sotkuinen kauppa osoittaa, kuinka Suomen olisi pitänyt koronaviruskriisin aikana seurata tarkemmin muiden maiden kokemuksia ja oppia niistä.

”Tiedossa oli, että nyt on ihan myyjän markkinat maailmassa näiden suojavarusteiden osalta. Tiedettiin se, että muut Euroopan maat olivat saaneet epäkuranttia tavaraa Kiinasta ja maksaneet siitä”, Halla-aho sanoo HS:lle.

”Tällaisissa asioissa, ihan samalla tavalla kuin muissakin koronaan liittyvissä toimenpiteissä kannattaisi katsoa, mitä muualla maailmassa on tapahtunut ja lakata kuvittelemasta, että Suomi on jonkinlainen poikkeustapaus.”

Kiinasta hankittujen suojavarusteiden taustat vaikuttavat Halla-ahosta lehtitietojen perusteella ”erittäin hämäriltä.”

Hän pitää kuitenkin erittäin lupaavana sitä, että suojavarustetuotanto ollaan nyt saamassa käyntiin myös Suomessa, jolloin tuontiin ei tarvitse yhtä lailla nojata.

