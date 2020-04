Järisyttävä. Mullistava. Mieleenpainuva. Tällaisia sanoja käyttää oman lapsen syntymästä ja ensipäivistä tammisaarelainen Thomas Blomqvist. Hänellä on kolme lasta.

”Olisi ollut kova paikka, jos olisin jäänyt ensimmäisistä päivistä paitsi”, Blomqvist sanoo.

Nyt isät tai muut puolisot jäävät.

Synnytyssairaalat kaikkialla Suomessa ovat koronaviruksen takia linjanneet, että toinen vanhempi ei saa jäädä äidin ja vastasyntyneen kanssa perhehuoneeseen, vaan isien on synnytyksen jälkeen lähdettävä kotiin. Käynnistyneessä alatiesynnytyksessä isät saavat synnytyssalissa olla mukana. Sektiosynnytyksistä isät ja muut tukihenkilöt on rajattu ulos.

Blomqvist on paitsi kolmen lapsen isä, myös Suomen tasa-arvoministeri. Hän edustaa ruotsalaista kansanpuoluetta.

Tasa-arvosta huolehtivana ministerinä Blomqvist vetoaa nyt synnytyssairaaloihin.

”Voitaisiinko vielä miettiä muita keinoja huolehtia turvallisuudesta kuin tällainen kielto. Se olisi erittäin tervetullut ja hieno asia kaikille vanhemmille”, ministeri sanoo HS:n haastattelussa.

”Synnytystä ei voi siirtää.”

Koronavirus ja sen leviämistä estävät rajoitukset ovat sotkeneet monen elämän, suunnitelmat ja arjen. Synnytys ja niiden jälkeiset vauvan ensipäivät ovat kuitenkin eri asia.

”Häitä voi siirtää. Ristiäisiä ja nimiäisiä voi siirtää. Muita juhlia ja seremonioita voi siirtää. Synnytystä ei voi siirtää”, Blomqvist sanoo.

Tasa-arvoministeri muistuttaa, että vauvalle molemmat vanhemmat ovat yhtä tärkeitä. Ja ennen kaikkea:

”Isälle lapsen syntymä ja sen jälkeen uuteen perheenjäseneen tutustuminen on yhtä tärkeää kuin äidille.”

Blomqvist sanoo jakavansa tulevien vanhempien huolen siitä, että nyt isä ei pääse kokemaan oman lapsensa ensimmäisiä vuorokausia. Hänestä ei riitä perusteluksi se, että sairaalapäivien jälkeen isällä on lapsen koko loppuelämä aikaa olla tämän kanssa.

”Ei niin voi sanoa, että sitten sitä aikaa on. On varmasti, mutta ensimmäiset päivät ovat järisyttävä kokemus. Ne jotka ovat sen kerran kokeneet, haluavat kokea saman vielä toisen tai kolmannenkin lapsen kanssa. Ja ensisynnyttäjille tämä on ehkä kaikkein isoin asia”, Blomqvist sanoo.

Blomqvist sanoo ymmärtävänsä täysin rajoitusten tarkoituksen: turvallisuudesta huolehtimisen koronaviruksen oloissa. Hän korostaa moneen kertaan, ettei halua vaarantaa kenenkään turvallisuutta tai että covid-19-tauti leviää synnytysosastoille.

Silti hän pyytää nyt sairaaloita miettimään keinoja vielä kerran uudelleen.

”Kysyn, onko nyt todella tehty kaikki ja mietitty kaikki vaihtoehdot ja muut keinot huolehtia turvallisuudesta koronan suhteen kuin se, että isät tai muut partnerit eivät pääse mukaan vauvan ensimmäisiin päiviin”, ministeri sanoo ja jatkaa:

”Tai ehkä on mietitty, mutta ainakaan sitä ei ole viestitty niin, että viesti olisi tullut perille vanhemmille asti, tai minullekaan”, Blomqvist sanoo.

”On tasa-arvoasia, että molemmat vanhemmat saavat olla vauvan elämässä heti synnytyksen jälkeen.”

Blomqvist on saanut paljon yhteydenottoja tulevilta vanhemmilta, sekä äideiltä että isiltä, liittyen synnytyssairaaloiden päätöksiin rajata isien tai muun vanhemman läsnäoloa vastasyntyneen ensipäivissä.

Hän ei itse ole suoraan ollut yhteydessä synnytyssairaaloihin, mutta hänen avustajansa on selvitellyt sairaaloiden linjauksia ja niiden perusteita.

Thomas Blomqvist (r) Kuva: Vesa Moilanen

Blomqvistin mukaan on vaikea ymmärtää, miksi isä ei saada jäädä perhehuoneeseen, jossa kontakteja henkilökunnan kanssa on vähemmän kuin synnytyssalissa, jonne isä kuitenkin pääsee. Erilaisilla vanhempien keskustelupalstoilla sama asia ihmetyttää myös. Etenkin kun Helsingissä on perhehuonekäytössä myös hotelli, joka on synnytysosastosta erillinen rakennus.

”Olen maallikko, mutta äkkiseltään oma huone tuntuu turvalliselta paikalta. Jos isän liikkuminen sieltä muihin tiloihin rajoitetaan, niin voisiko isän tai muun partnerin olla mahdollista päästä kuitenkin perhehuoneeseen? Voisiko tätä vielä harkita uudelleen? Tämä on viestini”, Blomqvist sanoo ja jatkaa:

”Se on tärkeää sekä partnerille että synnyttäjälle, että he saavat olla mahdollisimman paljon yhdessä perheenä. Mielestäni on tasa-arvoasia, että molemmat vanhemmat saavat olla vauvan elämässä heti synnytyksen jälkeen, ja että he voivat tutustua uuteen perheenjäseneen nimenomaan yhdessä.”

Isän oikeus viettää heti aikaansa vauvan kanssa on yksi puoli rajoituksia, toinen on se, että myös synnyttäjälle on tärkeää saada tukea ja apua omalta puolisolta synnytyksen jälkeen.

”Ne synnytyksen jälkeiset vuorokaudet ovat hienoa aikaa, mutta ne voivat olla myös vaikeaa aikaa. Silloin on tärkeää saada tukea läheiseltä ihmiseltä”, Blomqvist sanoo.

Jos perhehuoneessa oleminen sallittaisiin isälle tai muulle vanhemmalle, tämä helpottaisi erityisesti sektiosynnyttäjien huolta. Vaikka isä tai muu puoliso ei pääsisi mukaan itse sektioon, hän voisi hoitaa vauvaa ja pitää tätä ihokontaktissa sillä aikaa, jos äiti on vielä operoitavana tai esimerkiksi heräämössä.

Nyt sektiosynnytyksen jälkeen uhkana on, että vauva aluksi erotetaan kummastakin vanhemmastaan ja häntä hoitaa henkilökunta. Henkilökunta kyllä ruokkii vauvan, mutta ei esimerkiksi pidä vauvaa ihokontaktissa, minkä nykytietämyksen mukaan korostetaan helpottavan vauvan sopeutumista kohdun ulkopuoliseen elämään.

”Vielä tärkeämpää tämä isän ja vauvan yhteinen perhehuoneaika voi olla sen jälkeen, jos äidillä on ollut jotain komplikaatioita”, Blomqvist sanoo.

Blomqvist itse on ollut mukana kolmen lapsensa syntymässä ja ensipäivissä vuosituhannen taittumisen molemmin puolin.

”Vaikka elämässä on ollut paljon hienoja hetkiä, kyllä hienoimpia on ollut, kun tuoreena ja ylpeänä isänä on saanut pitää ensimmäisinä hetkinä vauvaa sylissä. Ne ovat arvokkaimpia muistojani, vahvoja hetkiä. Tärkeää oli saada kokea se yhdessä vaimon kanssa, ja se on vahvistanut koko perheen sidettä.”