Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa uskovansa, että Uudenmaan eristys voidaan lopettaa 19. huhtikuuta.

Ei ole kuitenkaan varma, avataanko raja.

Nykyinen rajoitus alkoi 28. maaliskuuta, ja eduskunnan hyväksymä takaraja on 19. huhtikuuta. Rajoitus raukeaa ellei sitä uusita.

Uudenmaan eristyksessä ei ole kyse niinkään siitä, onko koronaviruksen aiheuttama epidemia laantunut, vaan siitä, voiko rajoitusta enää valmiuslain perusteella jatkaa.

”Valmiuslaki edellyttää, että vain välttämättömistä syistä näin kovia rajoitteita voi tehdä. Heti kun tätä välttämättömyyden vaadetta ei ole, rajoitus on purettava”, Marin sanoi.

Ei siis riitä, että sulkeminen on tarpeellista. Sen pitää olla välttämätöntä.

Tätä korosti myös perustuslakivaliokunta, kun se hyväksyi rajoitukset tiukoin perusteluin maaliskuussa.

Uudenmaan rajojen sulkemisen keskeisin syy oli estää taudin leviäminen Uudeltamaalta nopeasti muualle maahan. Terveydenhuollon resurssit joutuisivat todella koville, jos kaikkialla tauti jylläisi samaan aikaan rajuna.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriö (stm) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pohtivat pääsiäisenä Uudenmaan aukaisemisen perusteita.

Voipio-Pulkki johtaa ryhmää, joka antaa hallitukselle aiheesta epidemiologisen arvion.

”Meillä ei ole vielä rajan aukeamisesta THL:n ja stm:n yhteistä arviota. Sitä tässä työstetään, ja perusteet avaamiselle pitää pystyä esittämään. Tämä ei ole mutu- tai mielipidekysymys. Sille pitää löytää epidemiologinen oikeutus, mutta avaamista ei tehdä pelkästään sillä perusteella, vaan kokonaisarviolla.”

Hän sanoo, että ensin THL antaa tilannearvion, johon sosiaali- ja terveysministeriö voi lisätä oman näkemyksensä.

”Sitten käydään keskustelut. Loppupeleissä nämä ovat hallituksen päätöksiä.”

Voipio-Pulkki sanoo, että rajan yli matkustaminen on suuntautunut paljon lomakeskuksiin, joissa on ravintoloita ja joukkotapahtumia.

”Kun ravintolat ovat kiinni ja joukkotapahtumat kielletty, rajan aukaisemisen vaikutus ei ole niin suuri enää.”

Hän muistuttaa, että Helsingin seudulla epidemia on yhä vauhdissa.

”Aivan kuten pääministeri sanoi, olemme puhuneet siitä, että keskeistä on tapausten nousunopeus Uudenmaan molemmin puolin. Jos tapausten nousunopeus alkaa molemmin puolin lähestyä toisiaan, siitä voi päätellä, ettei rajan vaikutus viruksen leviämisen suhteen ole enää kovin suuri.”

”Ohjeiden totteleminen nimenomaan Uudellamaalla on nyt aivan olennainen asia.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen tyrmäsi aikeet purkaa Uudenmaan eristys Ylen Docventures -ohjelmassa keskiviikkona.

Lehtonen suosittelee strategiaa, jossa Uusimaa pidettäisiin yhä eristettynä ja rajoituksia tiukennettaisiin entisestään. Lehtonen ehdotti Uudellemaalle tiukennuksena ”kevennettyä kotiarestia”.

Voipio-Pulkki sanoo, ettei mitään säädösperusteisia rajoitusten tiukennuksia ole valmisteilla Uudenmaan sulkemisen eikä muustakaan syystä.

”Mahdollisista uusista suosituksista keskustellaan lähipäivinä THL:n kanssa”, hän sanoo.

”Ei ole valmistelussa esimerkiksi sitä, että kaduille tulisi suojainpakko. Tästä on epidemiologista näyttöä, että se voisi hiukan asiaa auttaa. Minun käsitykseni mukaan suojaimen vaikutus on kuitenkin vähäinen verrattuna siihen, mistä olemme koko ajan saarnanneet, vaikka se kuulostaa yksinkertaiselta. Pitää pitää fyysisen etäisyys, pitää vähentää kontaktit minimiin ja huolehtia hygieniasta. Tämä ilosanoma tulee toistumaan.”

”Ohjeiden totteleminen nimenomaan Uudellamaalla on nyt aivan olennainen asia. Uusimaa on epidemia eturintama ja tauti edelleen leviää.”

Hän varoittaa erityisesti pääsiäisen ajasta, jolloin ihmiset ovat paljon liikkeellä kaupoissa ja tapaavat toisiaan.

Voipio-Pulkki suhtautuu puheisiin ilmatartunnoista varauksella.

”Puhuin THL:n [terveysturvallisuusosaston johtaja] Mika Salmisen kanssa muutama päivä sitten. Hän sanoi, että se on hyvin teoreettinen leviämismekanismi. Silloin puhuttaisiin aivan eri tason R0-luvuista. Tuhkarokko on ilmatartuttaja. Sen R0-luku on 15, kun esimerkiksi Pohjois-Italiassa on puhuttu korkeimmillaan kolmesta tämän viruksen kohdalla. Se kertoo, ettei ilmatartunta ole merkittävää.”

Viruksen kykyä tartuttaa ihmisiä mitataan R0-luvulla. Luku kertoo, kuinka monta muuta ihmistä yksi sairastunut voi tartuttaa väestössä.

Laajemmin rajoitusten purkamista selvittämään Valtioneuvoston kanslia asetti keskiviikkona valmisteluryhmän, jonka puheenjohtaja on kansliapäällikkö Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtaja kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ryhmä vastaa ”koronaviruskriisin välittömien vahinkojen rajoittamisesta, tehtyjen toimenpiteiden oikea-aikaisesta irtautumisesta ja Suomen jälleenrakennuksen suunnittelusta”. Siis siitä, miten ja milloin poikkeusoloista päästään eroon.

Vaakakupissa painavat samaan aikaan itse epidemian aiheuttamat ongelmat ja toisaalta rajoitusten tuomat ongelmat, Varhila kertoo.

”Nämä ovat ison kokonaisuuden puolia, joita täytyy nyt punnita. Meillä on tautihuippu vielä edessä. Pitäisi hoitaa ensin tämä kriisi.”

Epidemian kannalta ideaalitilanteessa odotettaisiin tietenkin sitä, että viruksen uhka on selätetty. Tämän strategian ongelma on, että se voi olla täysin mahdoton ja ainakin hyvin pitkä prosessi.

Asiantuntijoiden näkemykset vaihtelevat, mutta esimerkiksi Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat sanoneet, ettei koronavirusta voi kokonaan pysäyttää tai poistaa maailmasta.

Sen sijaan nyt käytössä olevilla toimilla madalletaan tartuntahuippua ja ostetaan aikaa, kunnes joko laumasuoja, lääke tai rokote tulevat apuun. Rokotteen valmistumiseen on arveltu kuluvan kuukausia, luultavasti ainakin vuoteen 2021 asti. Samalla rajoitukset tekevät tuhoaan paitsi taloudessa myös ihmisten arjessa.

Jos haittavaikutukset halutaan minimoida, rajoituksia pitäisi purkaa nopeasti, kauan ennen rokotteen tai laumasuojan kehittämistä.

”Talouspuolen tilanne tiedetään, ja se painaa niskassa”, Varhila sanoo.

”Toinen tärkeä tekijä on väestön kriisinkestävyys, eli esimerkiksi toimien psykologiset vaikutukset. Se alkaa olla koetuksella.”

Toistaiseksi Suomessa ollaan toisaalta keskellä epidemiaa, eikä rajoituksia voi purkaa pahimman kriisin keskellä.

Mitään varsinaista listaa rajoitusten purkamisjärjestyksestä Suomella ei Varhilan mukaan vielä ole. Ensimmäisenä työlistalla on selvittää Uudenmaan avaamisen vaikutukset.

Varhilan mukaan Uudenmaan avautuessa käyttöön voitaisiin mahdollisesti ottaa muita rajoituskeinoja, jotta tartunnat eivät lähde leviämään. Voipio-Pulkin mukaan mitään säädösperusteisia rajoitusten tiukennuksia ei ole kuitenkaan toistaiseksi valmisteilla.

Seuraavaksi eniten painetta olisi avata päiväkodit ja koulut. Varhilan mukaan niiden avaamiselle ensimmäisten toimien joukossa olisi hyviä perusteita, mutta samalla avaamiseen liittyy riskejä.

”Siinä on se logiikka, että näyttää, ettei koronavirus tartu lapsiin niin herkästi. Mutta emme tiedä, kuinka paljon he tartuttavat muita”, Varhila sanoo.

”Koulujen avaamisessa pitää olla selvillä, pystytäänkö riskiryhmiä suojaamaan. Pienten lasten kontaktiverkko on suurempi kuin ikäihmisten. Tässä on isoja eroja vaikkapa Suomen ja Saksan välillä.”

Saksan terveysministeri Jens Spahn on uutistoimisto Reutersin mukaan kertonut uskovansa, että maassa voitaisiin pääsiäisen jälkeen ”punnita paluuta normaaliin arkeen” ja poistaa rajoituksia.

Selvitettävää on paljon ja valmisteluryhmän aikataulu on tiukka, Varhila toteaa. Kuukauden sisällä pitäisi pystyä ottamaan kantaa koulujen avaamisen lisäksi myös kokoontumisrajoituksiin, Suomen ulkorajojen tilanteeseen, ikäihmisten ja muiden riskiryhmien eristykseen ja niin edelleen.

”Sieltä tulee monta deadlinea vastaan 13.5.”, Varhila toteaa.

Kaikkia rajoituksia tuskin poistetaan samalla kertaa, mutta aikataulu ja järjestys ovat vielä päättämättä. Suuret tapahtumat ja kokoontumiset saanevat kuitenkin työryhmältä vihreää valoa vasta viimeisten toimien joukossa.

”Se olisi hyvin loogista, jos kontakteja yritetään yhä rajoittaa.”

Varhilan mukaan olennaista rajoitusten purkutahdille on, riittääkö ihmisten käyttäytyminen hillitsemään viruksen leviämistä. Kaikkien muiden tekijöiden yläpuolella työryhmän arvioissa on riskiryhmien suojaus.

”Keskitymme nyt erityisesti epidemiologiseen mallinnukseen ja esimerkiksi hoivakotien tilanteeseen.”