Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimitti julkisuuteen keskiviikkona tiedotteen, jota on vaikea tulkita muuten kuin paimenkirjeeksi Suomen päättäjille. Niinistö kirjoitti suojavarusteiden hankinnasta ja sen koordinoinnista.

”Nyt pitää yhdistää voimat ja lopettaa keskinäinen syyllistäminen”, Niinistö totesi.

”Ensiksi tulee löytää kaikkien toimijoiden yhteinen käsitys siitä, mitä ja paljonko suojavälineitä tarvitaan. Tavaran hankinnassa tarvitaan kaikki osaaminen ja suhteet – myös yksityisen sektorin Kiina-tuntemus on tarpeen – jotta onnistutaan.”

Kun katsoo ympärilleen, Niinistöllä todella tuntuu olevan pointti.

Kaaoksesta kertoo esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen surkuhupaisasti pieleen mennyt Kiina-kauppa. HS kertoi torstaina Huoltovarmuuskeskuksen tilaamiin maskeihin liittyvästä monimutkaisesta miljoonien eurojen riidasta. Osapuolina ovat Suomi, kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä ja liikemies Onni Sarmaste. Sotkun lopputuloksena Suomeen saapui Kiinasta tiistaina tilauslennolla lasti suojavarusteita, joita ei voida edes käyttää sairaaloissa.

Yksityiseltä sektorilta tulee muutenkin viestejä, jotka näyttävät kertovan sekavuudesta tai vähintään koordinaation puutteesta.

Tiistaina yksityiset terveysyhtiöt tulivat erikseen julkisuuteen ihmettelemään, miksi julkinen valta ei ole kiinnostunut yhteistyöstä. Yritysten etujärjestö Hyvinvointiala kertoi, että yritykset ovat tarjonneet testikapasiteettiaan julkisen puolen käyttöön, mutta sopimusta ei ole syntynyt.

Yleisesti ottaen yrityksillä on tietysti oma intressinsä myydä asioita, mutta alan mukaan testiongelmassa rahasta ei ollut vielä edes puhuttu. Tuloksena Suomella on nyt tavallaan kaksi rinnakkaista testauslinjaa: yksityinen ja julkinen.

Kun katsoo sekä turvavälineiden hankintoja että testausta ympäröivää epäselvyyttä, näyttää selvältä, että koordinaatio yksityisen sektorin ja julkisen puolen välillä ei yleisesti ottaen toimi. Tämä saattaa olla jopa Suomen hallituksen koronatoimien suurin heikko kohta.

”Kannattaisi miettiä, mikä on yksityisen rooli”, totesi terveysyritysten ulostulosta sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee HS:n haastattelussa.

Kyllä, kannattaisi.

Samalla on muistettava, että koordinaatiota ympäröivä kaaos ei ole vain suomalainen ilmiö. Korona on yllättänyt käytännössä kaikki maat, ja suojavarusteista käydään raivokasta keskustelua Euroopassa myös muissa maissa.

Hankinnat ovat vaikeita kaikille, ja moni maa yrittää polkaista pystyyn suojavarusteiden tuotantoa tyhjästä. HS kertoi keskiviikkona, että niin tekee myös Suomi.

Vaikka Suomi tekee ainakin yhtä hyvää työtä kuin kaikki muutkin, meille suojavarusteiden puute on erityisen kova pala.

Huoltovarmuus runnottiin traumaattisessa toisessa maailmansodassa suomalaisen poliittisen ajattelun kovaan ytimeen – alueelle, josta ei lipsuta. Suomi on ollut harvoja maita, joissa huoltovarmuutta on pidetty korkealla tasolla myös läpi rauhan vuosien.

Hallituskin toisti ennen epidemian alkua, että Suomi on varautunut hyvin.

”Kokonaisuudessaan Suomi on varautunut koronaviruksen leviämiseen hyvin ja varautuminen on myös aloitettu hyvissä ajoin. Suomen terveysjärjestelmä toimii hyvin kaikissa tilanteissa”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa 27. helmikuuta.

Nyt on paljastunut, että varautuminen ei olekaan ollut niin perinpohjaista kuin suomalaiset ovat luulleet. Se sattuu.

Myös pääministeri Marinia näyttää tilanteen paljastuminen kirpaisseen.

”Osa sairaanhoitopiireistä, kunnista ja muista toimijoista, on varautunut asianmukaisesti epidemiaan. Osa toimijoista sen sijaan ei ole varautunut velvoitteidensa mukaisesti epidemiaan. Vastuu asianmukaisesta varautumisesta on jokaisella toimijalla”, Marin kirjoitti Twitterissä keskiviikkona.

Presidentti Niinistön viesti näyttikin olevan kuin piikki suoraan Marinille: rivit suoriksi ja syyllistäminen seis.

Lyhyellä tähtäimellä hallituksen työlista näyttääkin selvältä.

Koordinaatio yksityisen sektorin kanssa kuuluu valtion tehtäviin. Jos se ei toimi, etenkin suojavälineissä tilaa aukeaa värikkäillekin liikemiehille ja pahimmassa tapauksessa hämärille ”fiksereille”. Tätä tilaa tulee erityisesti silloin, jos hankintoja ja kotimaisen tuotannon ketjua ei järjestetä koordinoidusti, hallitusti ja yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kesken.

Testauksessa, tautitapausten jäljityksessä ja suojavarusteiden hankinnassa on varmasti tilaa molemmille. Nyt ainakin ulospäin näyttää siltä, että vuoropuhelu ei toimi.

Uhkana on osaoptimointi, jossa häviäjä on Suomi.

Koko sotkulla on myös vielä yksi iso opetus, joka ulottuu pitkälle koronakriisin jälkeiseen aikaan. Suomelle ja monelle muulle maalle on nyt paljastunut, että niiden kauniit varautumissuunnitelmat on rakennettu monilta osin Aasiaan päättyvien toimitusketjujen varaan. Kun nuo ketjut katkeavat tai sekoavat, koko varautumisen korttitalo uhkaa romahtaa.

Siitä kertoo se, että jopa huipputeknologian ja varautumisen mallimaa Suomi räpiköi nyt epätoivoisena tilanteessa, jossa bulkkitavaraksi leimattuja hengityssuojaimia ei yhtäkkiä maailmassa riitäkään kaikille. Teollisuuden siirtymistä Aasiaan on pidettu hyvänä globaalina työnjakona, mutta nyt se näyttäytyykin aivan uudessa valossa.

Kun koronaviruksen pöly laskeutuu, muuttuu varmasti perinpohjaisesti myös länsimainen huoltovarmuusajattelu.