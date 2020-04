Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetilaus ei mennyt suunnitelmien mukaan, pahoitteli keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema torstaina tiedotustilaisuudessa.

Suomeen oli tilattu suojavarusteita koronavirusepidemiaa varten. Tiistaina Suomeen saapui Kiinasta kaksi lentokoneellista varusteita, jotka eivät täyttäneet sairaalavaatimuksia. Toimitettuja kasvosuojaimia voidaan käyttää sosiaalihuollossa.

Lounema totesi, että Huoltovarmuuskeskus ei ole asiassa toteuttanut sitä huolellisuutta, jota siltä on odotettu. Louneman mukaan Huoltovarmuuskeskus on tehnyt kauppoja sellaisten osapuolten kanssa, joiden kanssa niitä ei normaalisti tehtäisi.

Suomeen saapuneista varusteista oli tehty kaupat Onni Sarmasteen kanssa, Lounema kertoi. Nämä suojaimet on nyt toimitettu eteenpäin.

Myös Tiina Jylhän kanssa tehtiin kaupat, joiden maksut on nyt jäädytetty.

Lounema ei vastannut torstaina kysymykseen siitä, tiesikö hän entuudestaan Jylhän talousrikoksista.

”Siinä vaiheessa kun kauppa on sovittu, on katsottu että niissä olosuhteissa materiaali on sellaista, että kauppaan on ryhdytty”, Lounema totesi.

Suomeen on ensi viikolla tulossa neljä lentokoneellista suojavarusteita. Lounema ei kertonut, minkä tahon kautta nämä tilaukset on tehty. Yhteensä varusteita on tilattu 11 koneellista. Yhden lentokonelastin hinta on miljoonia euroja.

Huoltovarmuuskeskus on Louneman mukaan tehnyt jo kauppoja useampien kymmenien miljoonien eurojen edestä. Jylhän ja Sarmasteen kanssa tehdyt kaupat olivat molemmat noin viiden miljoonan euron arvoisia.

Lounemalta kysyttiin, mitä ovat Jylhän ja Sarmasteen lisäksi ne tahot, joiden kanssa kauppoja on tehty. Lounema sanoi, että hän ei muista. Hän kuitenkin vakuutti, että ensimmäisten kauppojen jälkeen tilanne on jonkin verran rauhoittunut.

”Meillä on ollut enemmän aikaa tehdä normaalimman rutiinin mukaisia tarkastuksia”, Lounema sanoo.

Ensimmäisten kauppojen aikaan oli Louneman mukaan iso kiire. Hän sanoo, että ”vallitsevassa kauppatilanteessa kauppoja on jouduttu tekemään normaalista poikkeavilla tavoilla”.

”Isot, nopeat ja rikkaat syövät muut. Markkina on hyvin vaikea”, Lounema sanoo.

Huoltovarmuuskeskus selvittää tapahtunutta omalla tahollaan, Lounema sanoi. Aiemmin torstaina työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi pyytävänsä pikaisen selvityksen suojainkauppaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Lounemalta kysyttiin, onko Huoltovarmuuskeskuksen johdon vaihtamista vaadittu.

”Pyrimme vaikuttamaan siihen, että Suomeen saadaan mahdollisimman paljon suojaimia. Jälkipyykki tehdään sen jälkeen, kun akuutti kriisi on saatu hoidettua.”