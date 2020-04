Helsinkiläine Lifa Air Ltd aikoo valmistaa Suomessa roboteilla 100 miljoonaa koronasuojainta vuodessa. Kuvassa automaattinen hengityssuojainten valmistuslinja yhtiön tehtaalla Etelä-Kiinassa. Kuva: Lifa Air Ltd

Noin puolet Suomen hengityssuojainten tarpeesta saadaan kokoon, jos helsinkiläisen Lifa Airin suunnitelmat toteutuvat. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää sanoo, että yhtiön automaattilinjat saadaan käyntiin toukokuun aikana.

”Olemme jo myyneet suuren osan vuoden 2020 Suomen-tuotannostamme Huoltovarmuuskeskukselle”, Mäkipää kertoo.

Ensimmäiset henkilösuojaimet Lifa Airin Kiinan-tehtaalta saapuvat Suomeen pääsiäisen jälkeen.

Suomessa Lifa Air aikoo valmistaa vuodessa noin sata miljoonaa suojainta. Tuotannosta 80 miljoonaa on kevyempiä kirurgisia suu-nenäsuojia ja 20 miljoonaa vaativampia hengityssuojaimia.

Tuotanto vastaa noin puolta siitä, mitä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi olevan riittävä määrä keskiviikkona. Suu-nenäsuojuksia uskotaan kuluvan puoli miljoonaa kappaletta päivittäin.

Järeämpiä hengityssuojaimia kuluu Varhilan mukaan kymmenesosa tästä eli 50 000 päivittäin.

Lifa Airin toimitusjohtaja Johan Brandt kertoo, että yhtiö ryhtyi valmistelemaan tuotantolaitoksen perustamista Suomeen koronaviruspandemian alettua. Suomeen tuodaan Aasiassa rakennettu kone, jossa on useampi linjasto erilaisille suojaimille.

Viime vuosina hengityssuojaimien ja niitä valmistavien laitteiden valmistus on siirtynyt lähes täysin Aasiaan, lähinnä Kiinaan.

Euroopassa laitteita pystyy tiettävästi valmistamaan vain itävaltalainen Andritz. Yhtiöstä kerrotaan HS:lle, että koneita ryhdyttiin rakentamaan koronaviruksen leviämisen myötä, ja ensimmäiset ovat tuotantovalmiita kesäkuussa.

Lifa Air ei paljasta, mille paikkakunnalle sen tuotantolaitos Suomessa tulee. Brandtin mukaan tilaa valmistellaan jo koneiden tuloa varten. Laitteiden kokoamisessa kuluu kaksi viikkoa, ja sen tekevät yhtiön Kiinan-tehtailta saapuvat työntekijät.

Lifa Air kertoo jo tilanneensa suojaimiin käytettävää materiaalia useilta valmistajalta.

”Nyt on vaara, että materiaalia viedään välistä, sillä kysyntä on kovaa. Me olemme jo tehneet Kiinassa muutama sata miljoonaa maskia, joten meillä on valmiiksi linjat auki sekä laite- että materiaalitoimittajiin”, Brandt kertoo.

Keskiviikkona kaksi pörssiyhtiötä, Suominen ja Ahlstrom-Munksjö, lupasivat muuntaa Suomessa tuotantoaan valmistamaan kuitukankaita hengityssuojaimiin.

Ahlstrom-Munksjö valmistaa jo nyt kuitukankaita Italiassa. Sen lisäksi Euroopassa on vain muutama muu hengityssuojaimiin sopivien materiaalien valmistaja.

Ahlstrom-Munksjö lupaa tuottaa lyhyellä varoitusajalla materiaalia noin kymmeneen miljoonaan hengityssuojaimeen kuukaudessa.

Suojaimiin käytetään elektrostaattista kuitukangasta, joka leikataan, yhdistetään ja muokataan koneessa ultraäänihitsauksella. Kangaskerroksia suojaimiin tulee neljästä viiteen.

Ongelmana on, että monessa maassa suojaimiin käytettävät materiaalit ovat nyt vientikiellossa.

Mäkipää kertoo, että tilanne markkinoilla on villiintynyt. Suodatinmateriaalin hinta maailmalla on jopa 15-kertaistunut, ja valmiiden suojainten hinnat ovat moninkertaistuneet.

Huoltovarmuuskeskuksen kanssa Lifa Air kertoo tehneensä ”kohtuuhintaiset” kaupat suojaimista.

”Meidän saamamme hinta on 15–20 prosenttia markkinahinnasta”, Mäkipää sanoo.

Hänen mukaansa Lifa Air sai hengityssuojaimista ”valtiollisilta tahoilta” tarjouksia, jotka olivat kymmenen kertaa Huoltovarmuuskeskuksen maksama hinta.

”Meille kyseessä on pitkän ajan investoinnista Suomeen. Kysyntäpiikin jälkeen hinnat romahtavat, ja senkin jälkeen pitää olla kannattavaa tuotantoa. Siksi liiketoiminta Huoltovarmuuskeskuksen kanssa on järkevää”, Mäkipää sanoo.

Yhtiö aikoo myydä Suomessa valmistamiaan suojaimia myös ulkomaille.

Suomen palkkakustannusten tuoman ongelman Lifa Air uskoo ratkaisseensa tuotannon automatisoinnilla.

”Ostamme tuotantolinjat Kiinasta, mutta modifioimme ne mahdollisimman pitkälle automaattisiksi. Mikä Kiinassa tehdään käsin, tehdään Suomessa automatiikalla.”

Lifa Air on jo toimittanut valmistamiaan suojaimia Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle tutkittavaksi. Yhtiön mukaan niillä on sekä amerikkalaisten että kiinalaisten luokitusten mukainen sertifikaatti. Yhtiö toivoo sen nopeuttavan sertifikaatin saantia myös Suomessa.

Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Mäkipää sanoo, että hengityssuojainten valmistus voisi Suomessa sopia myös esimerkiksi vaippoja ja muita hygieniatuotteita valmistaville tehtaille.

”Hämmästyn, jos joku vaippavalmistaja ei lähde tähän mukaan”, Mäkipää sanoo.

Kirkkonummelaisen Delipapin toimitusjohtaja Sanna Karhu sanoo, että yhtiö selvittää hengityssuojainten mahdollista valmistusta tehtaissaan Veikkolassa tai Tammisaaressa. Yhtiö tekee nykyisin Muumi-vaippoja sekä naisten hygieniatuotteita 100–200 miljoonan kappaleen vuositahtiin.

”Tuotantolinjojen muuttaminen hengityssuojaimia varten ei varmastikaan ole yksinkertainen toimenpide. Jokainen tuote vaatii oman spesifin linjastonsa”, Karhu sanoo.