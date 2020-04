Huoltovarmuuskeskus on tehnyt äskettäin miljoonien eurojen kasvomaskisopimuksen yrityksen kanssa, joka on markkinoinut kasvosuojaimiaan väärennetyllä sertifikaatilla.

The Look Medical Care on Virossa toimiva kauneusalan yritys, jota johtaa yrittäjä Tiina Jylhä. Jylhällä on historiaa törkeistä talousrikoksista, vireillä olevia syytteitä törkeistä rikoksista sekä mittava rekisteri ulosottoasioista viime vuosilta.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi torstai-iltana tiedotustilaisuudessa, että Huoltovarmuuskeskus on solminut Jylhän yrityksen kanssa noin viiden miljoonan euron sopimuksen kasvumaskitoimituksista.

Rahoista on maksettu puolet virolaiselle pankkitilille. Virolaismedian mukaan rahat on jäädytetty, koska pankki pitää kauppaa epäilyttävänä. Jylhä sanoo, että hänen yrityksensä toimituksen olisi määrä tulla Suomeen 20. huhtikuuta.

HS on nähnyt Jylhän kauneusklinikan markkinointitarkoituksissa lähettämän CE-sertifikaatin KN95-kasvomaskista. Sertifikaatin saajan ja valmistajan kohdalle on merkitty yritys nimeltä The Look Medical Ltd HK. Osoite on merkitty Kiinan Dongguaniin.

Sertifikaatti on sinänsä aito, mutta todellisuudessa se kuuluu toiselle firmalle, mikä käy ilmi kiinalaisista rekistereistä. Kyseinen firma on nimeltään Dongguan Arun Industrial Co., Ltd.

Jos CE-sertifikaattia muuttaa, kyseessä on väärennös. Myös tätä juttua varten haastatellut alan asiantuntijat arvioivat dokumentin olevan väärennös. Kaikki sanoivat, että The Look Medical Ltd HK -niminen yritys on selvästi lisätty dokumenttiin leikkaa ja liimaa -keinolla.

Tiina Jylhän yrityksen markkinoinnissaan käyttämä sertifikaatti, jossa todellisen valmistajan tilalle on vaihdettu toinen yritys.

Tiina Jylhä kommentoi asiaa HS:lle tekstiviestitse. Jylhän mukaan ”sertifikaatti on aito, mutta tehtaan nimeä ei paljasteta markkinoinnissa, joten se on peitetty logollamme”. Jylhän mukaan ”jokainen taho voi tilata meidän markkinoimia maskeja testattavaksi mikäli haluaa” ja ”ostaja saa myös aina alkuperäiset certifikaatit”.

Eräs alan asiantuntija sanoo HS:lle, että joillain toimijoilla on vuosia sitten ollut tapana suojata tehtaiden nimiä, jotta ostaja ei voisi ohittaa myyjää ja mennä suoraan tehtaalle. Asiantuntijan mukaan näin ei enää toimita ja kyseessä on joka tapauksessa väärennös.

Väärennetyssä dokumentissa mainitaan edelleen tavaramerkkinä Arun, joka on myös alkuperäisen dokumentin haltijayrityksen nimi.

Tieto sertifikaatin todellisesta haltijasta käy ilmi Shenzhen STA Testing -nimisen kiinalaisen laboratorion sivuilla olevasta rekisteristä. Sivuilla todetaan, että STA on tehnyt Arunin kasvomaskille CE-standardin mukaiset testit ja tuote on läpäissyt ne hyväksytysti. Testit on tehty tuotteelle, jonka valmistuksen Arun on aloittanut nyt keväällä. Aiemmin yhtiö on tehnyt muita laitteita.

Testauttamalla tuotteen standardien mukaan laboratoriossa valmistaja varmistaa tuotteen täyttävän EU-direktiivien vaatimukset. Kaikki vastaavat laboratoriot pitävät antamistaan todistuksista rekisteriä, jotta ostajat voivat helposti tarkistaa myyjän esittämän sertifikaatin aitouden.

Sertifikaatin todellinen omistaja on eri kuin Tiina Jylhän yrityksen markkinointimateriaalissa kerrotaan. Tämä käy ilmi Shenzhen STA Testing -nimisen laboratorion sivuilla olevasta rekisteristä.

HS:n tiedossa ei ole, onko kyseinen sertifikaatti toimitettu myös Huoltovarmuuskeskukselle ja mitä muita asiakirjoja Huoltovarmuuskeskukselle mahdollisesti on toimitettu.

HS on haastatellut myös kasvomaskeja välittävää liikemiestä, joka kertoo kuulleensa Jylhän pyrkimyksestä välittää suojatarvikkeita jo pari kuukautta sitten.

Liikemies sanoo, että Jylhän lähettämät kasvomaskeja koskevat asiakirjat eivät kuitenkaan vaikuttaneet aidoilta, joten hän ei halunnut tehdä kauppaa Jylhän kanssa.

Mies kertoo yllättyneensä, kun hän kuuli, että Huoltovarmuuskeskus olisi tehnyt Jylhän yrityksen kanssa viiden miljoonan euron sopimuksen.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Lounema vahvisti torstai-iltana, että Huoltovarmuuskeskus on tilannut miljoonilla euroilla kasvosuojaimia yrittäjiltä, joiden taustalta löytyy sekä mittavia talousepäselvyyksiä että rikostuomioita.

Louneman mukaan Huoltovarmuuskeskus oli sopinut yrittäjä Onni Sarmasteen kanssa viiden miljoonan euron kaupasta, jonka ensimmäinen erä saapui Suomeen tällä viikolla. Erään kuului yli 2 miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 muunlaista hengityssuojainta. Louneman mukaan hengityssuojaimia pitäisi tulla kaupan mukana vielä lisää Kiinasta.

Tavarat saapuivat Kiinasta tilauslennolla tiistaina. Sen jälkeen kävi ilmi, että toisin kuin oli tarkoitus, maskeja ei voi käyttää sairaalakäytössä.

Kaupasta on syntynyt kiista, jossa ovat HS:n tietojen mukaan mukana niin Tiina Jylhä, Onni Sarmaste kuin suomalainen alamaailmakin.

Jylhän mukaan tilauksen oli määrä olla hänen yrityksensä The Look Medical Caren toimittama, mutta Sarmaste ilmestyi mukaan kauppaan ja huijasi rahat itselleen. Sarmasteen mukaan taas Jylhä on yrittänyt varastaa häneltä rahaa. Jylhän ja Sarmasteen välisestä kiistasta uutisoi keskiviikkona ensimmäiseksi Suomen Kuvalehti.

Jylhän asiamies Kari Uoti sanoo HS:lle, että liikemies Sarmaste oli kertonut Jylhälle omaavansa hyviä kontakteja Huoltovarmuuskeskuksessa. Hänet oli otettu mukaan kauppaan provisiopalkalla, Uoti kertoo. Uodin mukaan Jylhän yritys The Look Medical Care oli tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle tarjouksen 27. maaliskuuta ja päivää myöhemmin tarjous oli hyväksytty. Huoltovarmuuskeskus olisi halunnut maksaa suorituksen maanantaina 30. päivä.

Liikemies Onni Sarmasteen toimittamat kirurgiset maskit ja suojaimet saapuivat Kiinasta tiistaina Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Kuva: Tomi Lounema / Twitter

Uodin mukaan sähköposteista käy ilmi, että Huoltovarmuuskeskuksen edustaja oli epätietoinen siitä, minkä yrityksen tilille rahat maksetaan. Sen jälkeen Sarmaste olisi ilmoittanut oman yrityksensä tilin Huoltovarmuuskeskukselle.

Sarmaste on kiistänyt Tiina Jylhän ja Uodin version. Hänen mukaansa Jylhä on yrittänyt varastaa häneltä rahat ja lähettänyt moottoripyöräjengi Helvetin enkelit perimään häneltä kauppasummaa.

Jylhä sanoi HS:lle keskiviikkoyönä, ettei ole lähettänyt Sarmasteen perään muita kuin Kari Uodin.

Huoltovarmuuskeskus on käynyt kauppaa Jylhän The Look Medical Caren kanssa, vaikka Jylhällä on taustaa törkeistä talousrikoksista ja suuria talousepäselvyyksiä.

Huoltovarmuuskeskuksen Lounema sanoi tiedotustilaisuudessa, että kaupoissa ei ole noudatettu riittävää huolellisuutta. Louneman mukaan julkisuudessa esillä olleiden kauppojen purkamista tarkastellaan.

Jylhällä on talousrikostuomioita vuosilta 2007–2008, minkä lisäksi häntä vastaan on vireillä uusi talousrikossyyte. Helsingin käräjäoikeuden mukaan juttua törkeästä velallisen epärehellisyydestä on tarkoitus istua ensi syksynä.

Ulosottovirastosta pyydetystä rekisteriotteesta selviää, että Jylhältä on haettu ulosotossa viimeisen kahden vuoden aikana yli 230 000 euron saatavia eri suuruisissa erissä.

Jylhää ja hänen puolisoaan Tapio Valkosta vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa vireillä myös törkeitä dopingrikoksia koskevat syytteet. Tässä kokonaisuudessa Jylhää syytetään törkeästä dopingrikoksesta ja hänen puolisoaan Valkosta useista törkeistä dopingrikoksista.

Normaalisti julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa. Koronaepidemian aikana kyseessä on kuitenkin poikkeustilanne eli Huoltovarmuuskeskus saa ostaa tuotteita suoraan toimittajilta ilman kilpailutusta.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että ostaja voi ostaa millaiselta toimittajalta tahansa, sanoo Aalto-yliopiston kilpailuoikeuden professori Petri Kuoppamäki.

Hankintalaissa on ensinnäkin olemassa pakolliset poissuljentaperusteet, jotka pätevät Kuoppamäen mukaan myös poikkeustilanteessa ja suorahankinnassa. Virkamiehen tulee siis varmistaa vähintään, että pakolliset poissuljentaperusteet eivät täyty. Perusteissa on esimerkiksi lainvoimaisia talousrikostuomioita, jos niistä on kulunut alle viisi vuotta. Jylhän tuomioista on kulunut yli viisi vuotta.

Kuoppamäen mukaan virkavastuulla toimivan virkamiehen on aina noudatettava huolellisuusvelvoitetta, siitä huolimatta, täyttyvätkö pakolliset poissuljentaperusteet.

Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on tapauskohtaista. Laissa on myös harkinnanvaraisia poissuljentaperusteita, joiden nojalla virkamies voi päättää olla tekemättä hankintaa.

Kuoppamäen mukaan hankinta voidaan olla tekemättä, jos voidaan päätellä, että kyse on esimerkiksi epäluotettavasta toiminnasta. Toimittajan rikosrekisteri ja taloustiedot tulisi ainakin tarkistaa, Kuoppamäki sanoo. Se on todennäköisesti tarpeen jo pakollisten poissuljentaperusteiden selvittämiseksi.

”Kyllä ne pitää käydä läpi. Ei voi olla niin kiire että ei ehdi, koska ei tässä nyt ole kyse siitä, että tavaran pitäisi olla tunnin päästä perillä. Perustietojen tarkistamiseen ei mene kauaa.”

Jylhällä on Virossa yhä kaksi yritystä, joiden kautta hän operoi. Suojatarvikekaupoissa huomion kohteeksi on joutunut The Look Medical Care -yhtiö, joka tekee plastiikkakirurgiaa. Kahden toimivan yrityksen lisäksi Jylhä on ollut virossa vastuuasemassa neljässä yrityksessä, jotka eivät enää ole toiminnassa.

HS ei ole toistaiseksi saanut Jylhän aiempia talousrikostuomioita Helsingin käräjäoikeudesta, mutta mediatietojen mukaan hänet on aiemmin tuomittu muun muassa velkojien jymäyttämisestä. Törkeän velallisen epärehellisyyden lisäksi hänet on tuomittu vuosina 2007–2008 kahdesta törkeästä veropetoksesta sekä näitä vähäisemmistä talousrikoksista.

Jylhää vastaan on käräjäoikeudessa vireillä syyte törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Siitä voi saada neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta. Edellytyksenä tuomitsemiselle on, että rikoksella on tavoiteltu huomattavaa hyötyä, tuntuvaa vahinkoa velkojille tai rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti.

Syytekynnyksen ylittyminen taas tarkoittaa, että syyttäjän arvion mukaan asiassa on todennäköiset syyt epäillä rikosta. Jylhä ei kommentoinut HS:lle vireillä olevia rikossyytteitä.

Samassa talousrikosjutussa myös Jylhän miestä Tapio Valkosta syytetään törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kolmesta rekisterimerkintärikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Myöskään Valkosta ei ole tavoitettu kommentoimaan rikosjuttuja.

Törkeän dopingrikoksen tunnusmerkistö taas täyttyy, jos kyse on huomattavan suuresta määrästä dopingia, rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa tai dopingainetta levitetään alaikäisille.

Myös törkeästä dopingrikoksesta voidaan tuomita neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta.

Ensimmäisen viiden miljoonan euron maskikaupan Huoltovarmuuskeskuksen kanssa solminut liikemies Onni Sarmaste ei ole myöskään välttynyt maksuhäiriömerkinnöiltä. Viimeisen kahden vuoden aikana Sarmasteelta on haettu ulosotossa kymmenientuhansien eurojen saatavia.

Sarmaste on ollut Helsingin käräjäoikeudessa vastaajana neljässä riitauttamista koskevassa konkurssiasiassa sekä yli 20:ssä erilaisessa velkajutussa.

Vastuuasemissa Sarmaste on ollut useissa toimivissa että jo lakkautetuissa yrityksissä. Tällä hetkellä hän on vastuuasemassa suomalaisten lisäksi yrityksissä muun muassa Britanniassa, Ukrainassa ja Virossa.

HS:n tietojen mukaan Sarmaste on myös hyvin verkottunut Suomen alamaailmaan.

”Olen sinkkumies, joka viihtyy vapaa-aikana ulkona. Jos joku istuu pöytääni, en halua sanoa, että poistu. Totta kai niistä tulee tuttuja, mutta eivät ne mitään kavereita ole. En halua tehdä heidän kanssaan bisnestä”, hän kertoi HS:lle keskiviikkona.

HS:n lähteiden mukaan alamaailmassa on tällä hetkellä myös kitkaa siitä, keiden pääomalla ja minkälaisella sopimuksella kasvomaskisopimuksia on ollut tarkoitus edistää. Käytännössä kyse on siitä, onko maskikauppoihin kytkeytynyt järjestäytyneen rikollisuuden rahaa.

Sekä Jylhä että Sarmaste ovat sanoneet, että heidän bisneksiensä taustalla ei ole alamaailman rahaa. Sarmaste on kuitenkin sanonut HS:lle, että Jylhä ja hänen puolisonsa olisivat lähettäneet moottoripyöräjengi Helvetin enkelit hänen peräänsä. Jylhä kiistää väitteen todenperäisyyden.

Helsingin poliisi kertoi keskiviikkona, että se on avannut juttuun liittyen tutkinnan vahingonteosta ja kotirauhan rikkomisesta. Kyse on kivestä, joka on heitetty Sarmasteen ikkunasta sisään.

Rikostarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisista sanoo, että tällä hetkellä muita rikostutkintoja kokonaisuuteen liittyen ei ole avattu.

”Selvitellään, onko tarvista tutkia jotain muutakin”, Heinikari sanoo.