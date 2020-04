Eduskunnan ja apulaisoikeuskanslerin välille on syttynyt poikkeuksellisen vakava oikeudellinen kiista. Sen keskipisteessä on kysymys siitä, voiko apulaisoikeuskansleri päättää, mikä on eduskunnalle merkityksellistä ja olennaista tietoa.

Kiista alkoi jo vuosi sitten, jolloin ministeriöt valmistelivat Juha Sipilän (kesk) hallituksen sote- ja maakuntauudistusta. Tuolloin eduskunnassa syntyi käsitys, että valtiovarainministeriö ei toimittanut kaikkia tietoja, joita eduskunta tarvitsi. Kiistaa on siitä lähtien selvittänyt oikeuskanslerinvirasto.

Tiistaina apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi, että valtiovarainministeriön virkamiehet eivät ole jättäneet kertomatta uudistuksesta merkityksellisiä ja olennaisia tietoja eduskunnalle.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen Kuva: Vesa Laitinen

Eduskunnan virkamiehet ovat ratkaisusta tyrmistyneitä. Heidän mielestään apulaisoikeuskanslerilla ei ole mitään valtuutta ottaa kantaa siihen, mitkä tiedot ovat eduskunnalle merkityksellisiä ja olennaisia. Virkamiesten tehtävä on valvoa, että eduskunta saa käyttöönsä kaikki tarvitsemansa tiedot hallituksen esityksistä.

”Valtioneuvoston oikeuskansleri tai apulaiskansleri ei voi perustuslain mukaan määrittää sitä, millaista tietoa eduskunta pitää tarpeellisena. Oikeuskanslerinviraston valvonta ei yksinkertaisesti ulotu eduskunnan perustuslain mukaiseen tehtävään lainsäätäjänä”, sanoo perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttunen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttunen Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Marttunen korostaa, että eduskunnalla on ylimpänä valtioelimenä yksinomainen valta päättää, mitä tietoja se pitää tarpeellisina, ja nämä tiedot valtioneuvoston on myös eduskunnalle perustuslain nojalla toimitettava.

”Eduskunnan lainsäädäntövalta ja sen merkitys perustuu siihen, että valiokunnilla on mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat, jolloin se voi myös valvoa valtioneuvoston toimintaa. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa ei juuri huomioida näitä näkökohtia eikä ymmärretä valtioneuvoston ja eduskunnan valtiosääntöisen aseman eroja.”

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisemassa asiassa oli kyse 210 miljoonasta eurosta, josta valtiovarainministeriö ei eduskunnan kanslian mielestä kertonut asianmukaisesti.

Puumalainen kuitenkin myös moitti valtiovarainministeriön käsitystä, että kaikkia tietoja ei tarvitsisi antaa, koska sote-uudistuksen kaatuminen oli jo tiedossa.

”Tässä kyseisessä tapauksessa saadusta selvityksestä ei kuitenkaan ole ilmennyt, että esityksen valmistelijat olisivat tämän vuoksi jättäneet eduskunnalle kertomatta asian käsittelyn kannalta merkityksellisiä tietoja, jotka olisivat poikenneet valiokunnalle aiemmin esitetyistä tiedoista, taikka muutoin olleet olennaisia.”

Perustuslaissa säädetään, että eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot.

Valiokunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta tai asianomaiselta ministeriöltä selvitys toimialaansa kuuluvasta asiasta.

”Mielestämme merkityksellistä ja olennaista tietoa eduskunnalle jätettiin antamatta. Ihmettelen, että apulaisoikeuskansleri poikkeaa eduskunnan näkemyksestä. Eduskunnan valiokuntien tehtävänä on nimenomaan arvioida, mikä on lainsäädännössä merkityksellistä ja oleellista tietoa asian käsittelyn kannalta”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ihmettelee, miksi apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan nojannut verraten paljon valtiovarainministeriön ja sen virkamiesten antamiin selvityksiin.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Kuva: Rio Gandara / HS

”Apulaisoikeuskanslerin päätöksestä ei heijastu likimainkaan riittävästi eduskunnan näkemys tiedonsaantiin ja siinä ilmenneisiin ongelmiin. Vaikuttaa siltä, että apulaisoikeuskansleri pyrkii mahdollisimman paljon ymmärtämään valtiovarainministeriön selitysyrityksiä.”

Professori Ojasen mielestä ratkaisu ei ole oikeudellisesti kestävä.

”Perustuslain näkökulmasta on selvää, ettei apulaisoikeuskanslerin eikä valtiovarainministeriön virkamiesten tehtävänä ole arvioida, mitkä tiedot ovat eduskunnalle merkityksellisiä ja oleellisia. Kaikki tarvittavat tiedot on eduskunnalle toimitettava ja tämä vaatimus korostuu, kun eduskunta nimenomaisesti lisätietoja pyytää.”

Eduskunnan kanslian selvityksessä apulaisoikeuskanslerille sanotaan, että lainsäädäntö olisi hyväksytty virheellisenä, jos sote-esityksen lait olisi hyväksytty eduskunnassa annettujen tietojen varassa. Selvityksen ovat allekirjoittaneet valiokuntaneuvokset Marttunen ja Sintonen.

”Menettely on vaikuttanut myös valiokuntatyön sisältöön, ja eri valiokuntien virkamiehet ovat laatineet arvioita ja laskelmia valiokunnan työn tueksi virheellisistä lähtökohdista. Virheen olennaisuutta lisää se, että perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan nimenomaisesti asian selvittämistä vastaamaan tehtäväkohtaista rahoitusta.”

Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljasen mielestä eduskunnan kanslian selvityksestä ilmenee yksiselitteisesti, että se ei ole saanut merkityksellisinä ja olennaisina pitämiään tietoja.

Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

”Eduskunnan kanslian selvitys on kohtalaisen jyrkkä. On selvää, että eduskunta arvioi aina tiedonsaantinsa tarpeen, eikä ulkopuolisen pitäisi siihen puuttua. Toisin sanoen valtioneuvosto ei voi kyseenalaistaa sitä, mitä eduskunta pitää oleellisina ja merkityksellisinä tietoina. Kaikki eduskunnan pyytämät tiedot on toimitettava.”

Valtiovarainministeriön toimista tehdyn kantelun ratkaisi apulaisoikeuskansleri, joka tekee ratkaisunsa itsenäisesti. Oikeuskanslerinvirastossa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen asiat oli ohjattu apulaisoikeuskanslerin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti työskenteli aikaisemmin valtionvarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä ja sitä ennen sosiaali- ja terveysministeriössä alivaltiosihteerinä sote-uudistuksen projektijohtajana.

Oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja tämän ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin sijainen.

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan tiistaina antamassa päätöksessä ei ole arvioitu sitä, onko eduskunta saanut oikeat ja riittävät tiedot, koska eduskunta arvio sen itse.

”Päätöksessä on arvioitu sitä, onko virkamiesten menettelyssä moitittavaa siltä osin kuin virkamiehet ovat arvioineet sitä, mikä on eduskunnan tiedonsaantioikeuden kannalta olennaista ja merkityksellistä. Eli ovatko virkamiehet toimittaneet oman käsityksensä mukaan kaikki riittävät ja tarpeelliset tiedot huomioon ottaen perustuslaki.”

Toisena kysymyksenä on Puumalaisen mukaan arvioitu valtiovarainministeriön selvityksessä toteamaa eduskuntakäsittelyn ennakointia. Ministeriön yksityiskohtaisesta selvityksestä ei Puumalaisen mukaan kuitenkaan ilmennyt, että ministeriö olisi juuri tuon ennakoinnin takia jättänyt kertomatta joitain tietoja eduskunnalle.

”Sitä, onko valtiovarainministeriö ehkä muista syistä jättänyt jotain eduskunnan mielestä merkityksellistä tai olennaista kertomatta, ei arvioida tässä päätöksessä eikä se sitä koske. Eduskunta arvioi tämän kysymyksen itse”, Puumalainen sanoo.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisusta ei voi valittaa. Sen sijaan perustuslakivaliokunta voi puuttua ratkaisuun, kun oikeuskansleri esittelee vuosittaisen kertomuksensa.

Järein keino olisi, jos perustuslakivaliokunta aloittaisi tutkinnan apulaisoikeuskanslerin toimien lainmukaisuudesta. Se voitaisiin aloittaa oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen ilmoituksella, vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella, eduskunnan muun valiokunnan valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä tai perustuslakivaliokunnan omasta aloitteesta.

Eduskunnan tiedonsaannissa on ollut huomattavia ongelmia myös viime aikoina poikkeusolojen aikana. Maanantaina perustuslakivaliokunta huomautti mietinnössään taas kerran valtioneuvostoa perustuslain vaatimuksista valmiuslain soveltamisessa.

”Valiokunta on toistuvasti joutunut erikseen käyttämään perustuslain 47 §:n mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä, joka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti. Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on kiinnitettävä vakavaa huomiota asiaan. Vaikuttaa siltä, että valiokunnan käynnissä olevien poikkeusolojen aikana esittämiä huomioita ei ole otettu huomioon.”