Aamu­kymmeneltä pakkasta on enää rapeat seitsemän astetta, ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. On aika lähteä hiihtämään. Latu on jäinen, pito on huononlainen, mutta luisto loistava.

Kierrän vaaran ympäri tekemäni kahdeksan kilometrin ladun kahteen kertaan, kuten lähes joka aamu viikkojen ajan. Suomenpystykorvani Utu juoksee mukanani. Hangella risteilee jäniksen, ketun ja riekkojen jälkiä. Koivuissa ruokailee monikymmenpäinen teeritokka. Aurinko hehkuu laen käkkärämännyissä.

Kotijärvelläni Miekojärvellä puhaltaa iltapäivällä reipas etelätuuli. Joutsenpari uiskentelee jokisuun sulassa. Kilometrien päässä pari pilkkijää yrittää soppakaloja. Leija kuljettaa vinhaa vauhtia pitkin Isoa selkää. Lumilauta luistaa pakkasen ja tuulen kovettamalla lumella.

Huitaisen leijan kohti taivaanlakea, ja se tempaisee minut korkealle ilmaan. Leijailen alla taivaan sinen ja yllä häikäisevän jäälakeuden. Kauaksi kaikkoaa kavala maailma.

Ehdin samalle päivälle vielä pilkille. Syönti on huono, mutta pari hyvän kokoista ahventa sentään nousee.

Ei kai tällaista saisi olla tänä taudin, ahdistuksen ja ankeuden aikana? Jos onkin, ei siitä sopisi ainakaan kertoa? Mutta totuus on se, että tämä kevättalvi on ollut ainakin minulle parempi kuin yksikään aiempi.

Loistavia hiihto-, leijalautailu- ja pilkki-ilmoja on riittänyt napapiirillä päivästä ja viikosta toiseen.

Lukemista on tarpeeksi. Aika paljon katselemisen arvoista tulee televisiostakin. Pakastimessa on kalaa, riistalihaa ja marjoja niin paljon, ettei aivan heti hätää tulisi, vaikka kaupatkin suljettaisiin.

Olen monessa suhteessa etuoikeutettu. Monien elämä on juuri nyt ahdistavaa –lomautettujen, yrittäjien, ylikuormitetun hoitohenkilökunnan, tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä. Yksin kotona elävien vanhusten yksinäisyys on nyt entistäkin syvempää, laitoksissa elävien vaara saada kohtalokas tartunta suuri.

Mutta ei elämä ole tänäkään aikana pelkkää ankeutta. Ei se koskaan ole.

Jos on ahdistavia asioita, on aina myös iloisia. Kevät ja linnut ja kukat ainakin tulevat, aurinko paistaa ja ahava puree. Tosin huonot ja hyvät asiat jakautuvat nyt entistä epäoikeudenmukaisemmin. On meitä etuoikeutettuja ja sitten on heitä muita.

Lakkaisin heti iloitsemasta niistä hyvistä asioista, jotka minulla on, jos se auttaisi heitä, joilla on pelkkää huolta, ahdistusta ja ikävystymistä. Mutta tuskinpa se ketään auttaisi. Se auttaisi enemmän, että muutkin löytäisivät omat mukavat asiansa, joihin on nyt kerrankin aikaa ja oikein valtion lupa.

Koronarajoitukset koettelevat pahiten niitä, joiden elämä on pyörinyt kaupallisten palvelujen ja huvitusten ympärillä. Niitä ei ole nyt tarjolla. Ankeinta on nyt suljetulla Uudellamaalla – ja mukavinta täällä Lapin avarilla aavoilla. Niinhän se tosin on aina ollut, minun mielestäni.

Asuin 26 vuotta Helsingissä. Kun palasin kuusi vuotta sitten pohjoiseen, sain takaisin lumoavan vuodenajan, jonka olin melkein unohtanut ja jota ei etelässä ole: kevättalven. Täällä olen etuoikeutettu, oli koronaa tai ei.

Tietenkin korona-ahdistusta on täälläkin. Se tihkuu uutisista ja ajankohtaisohjelmista, joissa ei ole ollut viikkoihin muuta aihetta.

Välillä on tullut mieleen jopa sopimattomia ajatuksia. Eikö missään ole edes tulivuori purkautunut? Ovatko kaikki sodat päässeet loppumaan? Onko ilmastonmuutos peruttu? Mihin on kadonnut jokakeväinen koirankakkakriisi?

Täälläkin on varottava jopa kirkonkylän kaupoissa käyntiä. Onneksi on pieni kyläkauppa, johon eivät muut kuin paikalliset eksy, eikä heissä ole vielä ketään, jolta tartunta olisi todettu.

Pandemia on minulle maailmanlaajuinen murheen aihe enemmän kuin monelle muulle. Neljä siskoani asuu Australiassa. Tyttäreni perhe, johon kuuluvat myös kaksi lastenlastani, ne ainoat, asuu Michiganissa. Minulla on hyvä syy seurata paitsi Suomen myös Australian ja Yhdysvaltojen koronauutisia.

Kaikkien Australian siskojeni piti tulla kesällä Suomeen. Olisimme olleet toista kertaa koossa kaikki seitsemän sisarusta sitten vuoden 1969. Myös tyttäreni perheen piti tulla. Ei tule heistä kukaan.

Mutta joskus tämä on ohi, ja elämä jatkuu – jos ei aivan sellaisena, johon olemme tottuneet, niin elämisen arvoisena kuitenkin. Kenties jopa entistä parempana.

Tulee uusia kesiä, ja tulevat myös he, joiden piti nyt tulla.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.