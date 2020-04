Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi perjantaina Ilta-Sanomille, ettei Huoltovarmuus­keskuksen toimitusjohtajan Tomi Lounema nauti enää hänen luottamustaan.

”Huoltovarmuuskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa ja työministeri Tuula Haatainen (sd) arvioi toimitusjohtajan aseman pyytämänsä selvityksen perusteella. Pääministerin luottamusta toimitusjohtaja ei enää nauti”, Marin sanoo lehdelle.

Huoltovarmuuskeskus tilasi äskettäin koronavirusepidemiaa varten Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta. Ne saapuivat Kiinasta tilauslennolla viime tiistaina. Keskiviikkona kävi ilmi, että toisin kuin oli tarkoitus, maskeja ei voi käyttää sairaalakäytössä.

Marin kertoi IS:lle, että hänen mukaansa Huoltovarmuuskeskus on menetellyt väärin, kun se ei selvittänyt tarkemmin niiden tahojen taustoja, keiden kanssa se on asioinut.

Työministeri Haatainen kertoi perjantaina Twitterissä vaatinensa Huoltovarmuus­keskuksen johdolta lisäselvitystä epäonnistuneesta suojavaruste­tilauksesta.

”Olen edellyttänyt selvitystä välittömästi. En ole tyytyväinen siihen tietoon, mitä on tähän mennessä johdon toimesta annettu”, Haatainen kirjoitti.

Huoltovarmuus­keskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoi Ylen haastattelussa perjantaina, että selvitys suojainkaupoista annetaan ministeriölle ensi tiistaina.

Lundström myös huomautti, että keskuksen toimitusjohtajan nimittää valtioneuvosto ja siksi myös toimitusjohtajan luottamuksen arvioi valtioneuvosto eikä keskuksen oma hallitus.

Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

”Kyse ei siis ole tavanomaisesta esimerkiksi yritysten hallinnoissa käytössä olevasta hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä suhteesta”, Lundström selvensi Ylelle.

Huoltovarmuus­keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että kaoottinen markkinatilanne johti kauppoihin tahojen kanssa, jotka eivät normaalisti sopisi yhteistyökumppaneiksi.

Suomeen saapuneista varusteista oli tehty kaupat liikemies Onni Sarmasteen kanssa, Lounema kertoi. Nämä suojaimet on nyt toimitettu eteenpäin.

Myös kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän kanssa tehtiin kaupat, joiden maksut on nyt jäädytetty.

Virolaisen Ärileht-lehden mukaan virolainen Luminor-pankki sanoo, että Suomen valtion ja Jylhän pyörittämän virolaisen yrityksen välinen kauppa näyttää epäilyttävältä. Lehden mukaan Luminor-pankki ihmettelee, miten pieni kauneusalan yritys yhtäkkiä saa miljoonia euroja tililleen. Pankit Virossa ovat viime vuosien rahanpesuskandaalien takia erittäin tiukkoja.

Lounema ei vastannut torstaina kysymykseen siitä, tiesikö hän entuudestaan Jylhän talousrikoksista.

”Siinä vaiheessa kun kauppa on sovittu, on katsottu että niissä olosuhteissa materiaali on sellaista, että kauppaan on ryhdytty”, Lounema totesi.

Suojainhankinnoista on tehty ainakin kolme kantelua, kertoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti Lännen Median haastattelussa. Kantelut tehtiin torstaina.

Kantelut koskevat Huoltovarmuuskeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön menettelyä.