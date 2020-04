Politiikka

Politiikan arkinen työskentely on siirtynyt yhä voimakkaammin Whatsappin kaltaisille chattifoorumeille. Miten se vaikuttaa työhön, politiikkaan ja demokratiaan?

Julkaistu: 2:00

Keskustelu eduskunnan täysistunnossa kesti tunteja ja lappilainen kansanedustaja Markus Lohi (kesk) oli vauhdissa.

Oli lokakuu 2019 ja eduskunta käsitteli kaivoslain uudistamisesta jätettyä kansalaisaloitetta. Lohi käytti viisi puheenvuoroa, joissa hän teki uusia ehdotuksia ja puuttui muiden väitteisiin.

”Keskustelua käydään paljon väärillä tiedoilla ja mielikuvilla”, hän kuulutti paikaltaan.

Lohi ei kuitenkaan puhunut yksin.

Odottaessaan omaa vuoroaan hän viestitteli tiiviisti keskustelua salin ulkopuolella seuranneen asiantuntijatuttunsa kanssa. Tuttava tarkisti faktoja ja syötti kännykän ruudulle ajatuksia, joilla Lohi sitten nokitti muita. Lohella oli toisin sanoen eräänlainen chattikuiskaaja.

”Jos joku käytti puheenvuoron, niin hän pisti minulle viestin, että tuo kohta tuossa meni väärin. Että laki sanoo näin eikä noin”, Lohi kuvailee.

Lohen viestittelyssä ei ole sinänsä mitään kummallista.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Päinvastoin, juuri näin politiikan arki pyörii vuonna 2020: Työtä tehdään usein täysin reaaliajassa. Ja yhä useammin apuna ovat pika­viesti­keskustelut esimerkiksi Whatsappin kaltaisissa palveluissa.

Viime vuoden hallitus­neuvotteluissa Whatsapp oli laajasti puolueiden käytössä.

Useilla eduskuntaryhmillä on omat Whatsapp-ryhmänsä. Puolueiden johdot taas pohtivat linjauksia omissa chatti­ringeissään. Jopa ministerit saattavat pitää kansainvälisiin kollegoihinsa yhteyttä pikaviestisovelluksessa.

Ja luonnollisesti kaikenlaisen taktikoinnin ja pelin paikkoina chatit ovat nykyajan vaihtoehto hämyisille nurkkapöydille ravintoloissa.

Se nähtiin ainakin, kun keskustan eduskuntaryhmän sisäinen Whatsapp-keskustelu pääministeri Antti Rinteen (sd) mahdollisesta kaatamisesta Posti-jupakan keskellä vuosi Iltalehteen ja julkisuuteen loppuvuodesta.

Miten politiikan meno chattiin on muuttanut poliitikkojen työtä? Miten se on muuttanut politiikkaa?

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula tarttuu kysymykseen mielenkiinnolla. Kontula on sosiologian tutkija. Hiljattain hän avasi Eduskunta-nimisessä kirjassaan eduskuntatyön arkea ja muutosta.

”[Chatti]kulttuuri on selvästi vahvistunut viime vaalien jälkeen”, Kontula sanoo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Hänen mukaansa Whatsapp-ryhmistä on tullut parin viime vuoden aikana elimellinen osa kansanedustajan työtä. Se on tehnyt politiikasta yhä nopeatahtisempaa ja reaaliaikaisempaa.

Kokouksessa istuttaessa kantoja koordinoidaan viestitse. Kollegat saattavat sopia muiden puhuessa, kuka kannattaa kenenkin avausta. Vastaava ristikkäisviestintä oli huomattavasti vaikeampaa ennen nykyisiä viestikanavia, Kontula sanoo.

”Asioista on helppoa kysyä, kommunikoida ja saada tietoa nopeasti.”

Kun siis vaikka eduskunnan täysistuntoa seuratessa näkee kännykkää näpytteleviä edustajia, ei kyse ole välttämättä pitkästyneestä nettisurffauksesta.

Nopeat kysymykset ja nopeat vastaukset ovat omiaan helpottamaan arkea, sanovat myös muut HS:n haastattelemat kansanedustajat. Nopeus ja joustavuus toimii vaikkapa neuvottelutilanteissa, havainnollistaa kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Petteri Orpo.

Esimerkiksi viime kevään hallitustunnusteluissa kokoomusedustajat pitivät Whatsapp-keskustelun auki, eikä kokouksia sosiaalidemokraattien Antti Rinteen kanssa tarvinnut keskeyttää oman porukan kannan selvittämiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

”Siinä pystyi samaan aikaan tekemään huomioita sillä pienellä neuvottelu­porukalla. Kuten esimerkiksi sen, että näyttää siltä, ettei tästä mitään tule”, Orpo muistelee nauraen.

Chattikeskustelut ovat myös omiaan lisäämään osallisuutta puolueessa, Orpo uskoo. Ne ovat siis puoluedemokratian väline. Hyvä esimerkki on Orpon mielestä tilanne, jossa puoluejohtajan pitää reagoida nopeasti uutiseen mediassa. Silloin hän kertoo naputtelevansa yhä useammin ajattelemansa kannan esimerkiksi puoluejohdon tai eduskuntaryhmän chattiin ja saavansa nopeasti palautetta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri kokee puolestaan, että chatit ovat demokratian väline myös suhteessa kansalaisiin. Pikaviesteillä lähestymisen kynnys on matalalla suhteessa vaikkapa puhelinsoittoon tai sähköpostiin.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri Kuva: Kimmo Penttinen

”Jos mietin vaikka kaksi­kymmentä vuotta taaksepäin niin ei ollut kuin sähköposti, ja se oli aika sellaista virallista ja kovan kynnyksen takana. Itsekin muistan muotoilleeni jotain viestiä kansan­edustajalle ihan otsa hiessä”, Meri sanoo.

Myös vasemmisto­liiton Kontula uskoo chattien lisäävän osallisuutta puolueessa. Kansalais­keskustelua ajatellen ne voivat silti olla demokratiaa hidastava tekijä: Kun sisäpiirin keskustelu suljetuissa viestiryhmissä vie yhä enemmän aikaa, voi keskustelu kaikille avoimilla foorumeilla jäädä vähemmälle. Tämä on myös yksi syy sille, että Kontula on itse rajoittanut omaa ryhmiin osallistumistaan tarkoin.

”Itse haluan säästää mahdollisimman suuren osan siitä päivittäisestä viestinnästäni niille avoimille areenoille koska näen, että on äärimmäisen tärkeä osa poliitikon työtä käydä keskustelua kansalaisten kanssa.”

”Siellä on sellaista, että kommentoidaan televisio-ohjelmaa, joka tulee illalla.”

Toinen syy valikoida chatit tarkoin on Kontulalle se, ettei hän kaipaa työyhteyksiin sellaista sosiaalisuutta, jota monissa ryhmissä on asian rinnalla.

Kontula ei esimerkiksi kuulu vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Whatsapp-ryhmään, koska siellä annetaan tilaa myös muulle kuin asialle.

”Siellä on sellaista, että kommentoidaan televisio-ohjelmaa, joka tulee illalla tai lähetetään kivoja kuvia ja muuta tällaista.”

Ulkopuolelle jättäytymistä ei Kontulan mukaan aina katsota hyvällä, vaikkei sitä suoraan sanota. Hän arvelee, että häntä pidetään hiukan vaikeana työtoverina jo siksi, että hänelle asioista pitää viestiä erikseen eri kautta kuin muille.

”Se synnyttää kitkaa. Että minun kanssani asiat eivät mene niin letkeästi kuin mitä ne menevät muiden kanssa.”

Nopeus ja joustavuus ovat chattikulttuurin yksi ilmentymä. Toinen on sosiaalisuuden muutos. Sen aistii, kun istuu hetken eduskunnan legendaarisessa kuppilassa.

Takavuosina kansanedustajat tapasivat viettää aikaansa siellä iltamyöhään, usein myös kosteissa ja railakkaissa tunnelmissa. Samalla tieto vaihtui ja kansanedustajat rakensivat sosiaalisia suhteita yli puoluerajojen.

Nykyisin moni edustajista pyrkii pitämään jokseenkin normaalit työajat, ja kun kuppilassa istutaan, istutaan siellä helposti pikaviestejä lähetellen ja sosiaalista mediaa päivittäen.

Kuppilan hiljenemiselle on monta syytä, mutta osansa on politiikan siirtymisellä viestisovelluksiin, uskoo 13 vuotta kansanedustajana istunut Orpo. Hänestä kuppilan ”siistiytyminen” on sinällään hyvä asia. Eri puolueiden edustajien vähäisempi yhteinen ajanvietto on kuitenkin johtanut siihen, että toisten poliittisten kantojen ymmärtäminen ja kompromissien teko on heikentynyt huomattavasti, hän sanoo.

”Silloin kun ei tunne toista ihmistä ja mielipiteen syvempää perustaa, on paljon helpompi olla jyrkästi eri mieltä ja tuomita toisen mielipide.”

Kontula toteaa, että eduskunnan kuppilan ja muun sosiaalisuuden väheneminen tapahtui toisaalta jo ennen chatti-aikaa. Hänestä keskusteluryhmät ovat pikemminkin palauttaneet sosiaalisuutta himpun verran, jos toki erilaisessa muodossa.

Whatsapp-ryhmät eivät ole virtuaaliajan kuppila: Kirjoitettu viestintä on hyvin erilaista kuin turina ravintolapöydässä. Eikä keskustelu chatissa ole avointa.

”Vaikka eduskunnan kuppilassa on kirjoittamattomia sääntöjä siitä, mihin kukakin voi istua, niin kuitenkin periaatteessa kuka tahansa voi istua kenen tahansa pöytään. Nämä ryhmät puolestaan on aina perustettu jonkun tietyn pohjaryhmän ympärille.”

Mitä enemmän politiikka siirtyy pikaviestikanaviin, sitä enemmän puolueiden ja poliitikkojen on mietittävä myös kanavien turvallisuutta.

Hiljattain ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi HS:ssä, että hän keskustelee Al-Holin leiriin liittyvistä asioista Whatsappissa pohjoismaisten ministerikollegojensa kanssa. Se herätti kysymyksiä tietoturvasta. Sekä Haaviston esikunta että valtioneuvoston kanslia vakuuttivat, ettei Whatsappissa käydä keskustelua turvaluokitelluista asioista.

Yli kahden miljardin käyttäjän Whatsapp on myös useiden eduskuntaryhmien käyttämä sovellus. Se on sosiaalisen median jätin Facebookin omistama, ja sen tietoturva on ajoittain herättänyt kysymyksiä.

Jotkut kansanedustajat käyttävät työssään myös Facebookin Messengeriä. Messenger on käytössä esimerkiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmällä.

”Senhän nyt ymmärtää jokainen, ettei Messenger ole mikään sellainen paikka, missä salaista tietoa keskustellaan.”

Sen tietoturva nousi keskusteluun viimeksi, kun Suomen Uutiset ja myös Iltalehti kertoivat perussuomalaisten Ano Turtiaisen saaneen Facebookilta julkaisukiellon. Turtiainen valitti työntekonsa esimerkiksi valiokunnissa vaikeutuneen.

Perussuomalaisten Meri sanoo, että tietoturvasta on kyllä puhuttu ryhmässä. Hän painottaa, ettei esimerkiksi valiokuntatyötä koskevissa keskusteluissa puhuta salattavia asioita. Niissä lähinnä muistutetaan teknisistä asioista, kuten kokousaikatauluista. Keskustelu ryhmässä on ylipäätään kahvipöytähenkistä.

”Senhän nyt ymmärtää jokainen, ettei Messenger ole mikään sellainen paikka, missä salaista tietoa keskustellaan.”

Samaa painottavat muut HS:n haastattelemat poliitikot: Virallisista asioista pitää päättää virallisissa kokouksissa, ja chatti-ryhmien luonne on kahvipöytämäinen tai nopeaa operatiivista asioiden kuittausta. Sinne laitetaan vain sellaista, minkä voisi nähdä sellaisenaan myös julkisuudessa, sanoo esimerkiksi Orpo.

Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner toteaa, että Whatsappia pidetään yleisesti jonkin verran turvallisempana kuin Messengeriä. Molemmat ovat kuitenkin saman yhtiön omistuksessa, eikä palveluiden turvallisuudesta ja siitä, kuka pääsee kiinni dataan, ole mitään tietoa.

Jos keskustelut tosiaan pysyvät kahvipöytätasolla, suuria ongelmia tuskin on, Manner arvelee. Kun kanavat kuitenkin ovat työkäytössä, keskustelu lipsahtaa helposti myös arkaluontoisiin teemoihin.

Aalto-yliopiston professori Jukka Manner Kuva: Unto Rautio /Aalto-yliopisto

”Lähtökohtaisesti kieltäisin sekä Whatsappin ja Messengerin käytön kansanedustajan työtehtävissä. Pitäisi olla valtion oma turvallinen tuote, jolla nämä keskustelut käydään.”

Eduskunnan tietohallintopäällikkö Ari Apilo sanoo, ettei eduskunta voi kieltää yleisesti tietohallinnon tukeen kuulumattomia palveluja. Sen sijaan suosituksia annetaan jatkuvasti. Koronaviruksen aikana, kun etätyöt ovat yleistyneet, on annettu suositus eduskunnan omassa it-ympäristössä käyttöön otetun Microsoftin Teamsin käytöstä.

Lisäksi eduskunta varoittaa aktiivisesti havaituista tietoturvauhkista. Sekä Messengeriin että Whatsappiin liittyviä ongelmia on pidetty esillä.

”Lähtökohtaisesti kieltäisin sekä Whatsappin ja Messengerin käytön kansanedustajan työtehtävissä.”

Keskustan eduskuntaryhmä lakkautti Whatsapp-ryhmänsä Posti-jupakkaan liittyneen vuodon jälkeen. Markus Lohi kertoo, että se on taas avattu, sillä ryhmä nähtiin niin tärkeänä arjessa.

Tapaus teki silti Lohen varovaisemmaksi. Hän toteaa, että välineestä riippumatta mikä tahansa kirjallinen viesti voidaan vuotaa, jos siihen on halua.

”Se tarkoittaa sitä, että ne keskustelut, joita näissä käydään, pitää yrittää pitää sen tasoisina, että vaikka ne päätyisivät julkisuuteen, niin siitä ei tulisi haittaa mihinkään suuntaan.”

Poliittista viestintää ja organisoitumista digitaalisilla alustoilla tutkinut tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen Helsingin yliopistosta nostaa tietoturvan lisäksi esiin vielä kaksi muuta puolta politiikasta Whatsapp-ajassa.

Tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen

Chatit ovat hänestä poliitikoille arkea helpottava väline, kuten kenelle muulle tahansa. Huomionarvoista erityisesti päätöksentekijöiden kohdalla on silti se, että valittu viestinnän väline muuttaa aina kommunikaation muotoa. Pikaviestipalvelussa tavataan kirjoittaa lyhyesti, mikä vaikuttaa myös ajatteluun.

”Voi kysyä, että kun aletaan tehdä päätöksiä, niin tulevatko asiat yhtä syvällisesti pohdittua. Tämä ei tietenkään ole yksioikoinen asia, koska samalla palvelut tuovat tehokkuutta esimerkiksi tärkeän tiedon jakamiseen.”

Toinen merkittävä seikka on Laaksosesta, että työn valuminen vapaa-ajalle kiihtyy helposti Whatsapp-ajassa. Se voi olla iso ongelma poliitikoille, joilla henkilökohtainen aika ja työ jo valmiiksi helposti sekoittuvat.

Sama huolettaa kansanedustajia.

Kanavia on paljon. Puhelin piippaa jatkuvasti. Ja pikaviestipalveluissa kaikki odottavat tyypillisesti nopeaa vastausta. Samalla pitäisi vaikka yrittää miettiä perustuslakivaliokunnassa, mitä käy perusoikeuksille, jos ihmisten liikkumisvapautta rajoitetaan, kuten on tehty koronaviruksen aikana Uudellamaalla, kuvailee keskustan Lohi.

”Tämä on mielestäni se iso haaste kaikille kansanedustajille”, hän sanoo.

Vasemmistoliiton Kontula sanoo olevansa huolissaan ”pikaruokapolitiikasta”, jossa suuri osa asioista käsitellään hetkessä ja perspektiivi tulevaisuuteen on hyvin lyhyt.

”Tarkoitan, että poliitikoilla pitää olla aikaa myös lukea rauhassa kirjoja ja olla taukoja siitä hetkestä ja vilkkuvasta puhelimesta. Pelkkä nopea chattaily hetkestä toiseen, luo semmoisen aikakäsityksen, joka ei tuota parasta mahdollista politiikkaa.”

Kokoomuksen Orpon mielestä chattiajan poliitikkous on ”työllistävää, kuormittavaa ja stressaavaa” kanavien paljouden vuoksi. ”Sinänsä en silti sitä valita, koska tykkään työstäni. Mutta suvantohetkiä ei ole, olipa lauantai-ilta tai sunnuntaiaamupäivä.”