Oppositiopuolue kokoomusta lähellä oleva ajatuspaja Toivo kertoo tiedotteessaan, että Suomessa nähty pääministeripuolue Sdp:n kannatusnousu on osa yleiseurooppalaista suuntausta.

Ajatuspajan mukaa pääministeripuolueiden suosio on noussut sitä mukaa, kun koronaviruspandemia on levinnyt. Ajatuspaja on selvittänyt mittauksia noin 20 maassa.

Suomessa Sdp:n kannatus on noussut tuntuvasti tuoreimmissa mielipidemittauksissa.

Esimerkiksi Ylen tilaamassa ja Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä Sdp:n kannatus oli 19,6 prosenttia ja nousua edelliseen mittaukseen oli kolme prosenttiyksikköä, mikä on tuntuva muutos.

”Gallupit ja niiden analysointi ovat politiikan uutisten peruskauraa. Usein kannatusvaihtelujen selityksiä on hankala todistaa sen enempää todeksi kuin tuulesta temmatuiksi. Nyt poliittinen tilanne on poikkeuksellisen samanlainen ympäri Eurooppaa. Galluptrendin liittäminen osaksi laajempaa kehitystrendiä oli testaamisen arvoinen hypoteesi”, sanoo tiedotteessa ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen.

Raporttia varten tehdystä 18 EU-maata sekä Norjan, Britannian ja Islannin kattavasta gallupkannatusten tarkastelusta käy ilmi, että erityisesti pääministeripuolueiden suosio on noussut kriisin edetessä.

Laskelman pohjana on käytetty Europe Elects -palvelun kokoamaa gallupdataa.

Eurooppalaisten pääministeripuolueiden kannatuskeskiarvo oli tammikuussa 31,1 prosenttia, ja maaliskuun lopulla ja huhtikuussa julkaistuissa mielipidemittauksissa se oli noussut 33,4 prosenttiin.

”Kun tarkastelua laajennetaan Suomesta muihin Pohjoismaihin ja koko Eurooppaan, Sdp:n kannatusnousu ei näyttäydy erityisen poikkeuksellisena, vaan osana laajempaa kansainvälistä trendiä. Pääministeripuolueen suosio näyttää kasvavan riippumatta puolueen sijainnista poliittisella kartalla”, sanoo raportin toinen kirjoittaja Juho Mäki-Lohiluoma.

Vielä muuta Eurooppa nopeampaa kannatuskasvu on ollut Pohjoismaissa, joissa pääministeripuolueet nauttivat tammikuussa keskiarvona vain 19,2 prosentin kannatusta, mutta maalis-huhtikuussa kannatus oli jo 24 prosenttia.

”Merkittäviä eroja ei näyttäisi olevan siinä, mitä poliittista suuntausta pääministeripuolue edustaa. Esimerkiksi Ruotsin, Tanskan ja Suomen sosiaalidemokraatit ovat nousseet gallupmittauksissa jotakuinkin samaa tahtia Norjan keskusta-oikeistolaisen pääministeripuolueen Høyren kanssa”, sanoo Mäki-Lohiluoma.

Ajatuspaja Toivo julkaisee huhti–toukokuun vaihteessa raportin Pandemia ja pääministerit. Siinä käydään läpi tarkemmin pandemian vaikutuksia gallupkannatuksiin ja valtionjohtajien suosioon.

Pääministeripuolueiden lisäksi kerrotaan, miten pandemia-aika on näkynyt eri eurooppalaisten puolueryhmien, oppositiopuolueiden, koalitiohallitusten pienempien puolueiden ja nationalististen populistipuolueiden gallupluvuissa