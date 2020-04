Politiikka | Koronavirus

Millaista on elämä maassa, josta koko maailma ottaa nyt mallia? Etelä-Koreassa kuka tahansa voi ajaa drive-in-koronatestiin, mutta baarit ovat auki

Suomalainen Petri Kalliola asuu perheensä kanssa Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Maa on onnistunut pitämään koronaviruksen aisoissa ilman että yhteiskuntaa on tarvinnut sulkea, niin kuin Euroopan maissa on tehty.