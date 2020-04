Kohta kuukauden päivät arviolta miljoona suomalaista on osallistunut koronaepidemian takia etäopetukseen eli opiskellut enimmäkseen kotona eikä koulussa.

Niinpä ei ole ihme, että on alettu puhua kotikoulusta ja kotiopetuksesta. Ne tarkoittavat kuitenkin sellaista lähinnä peruskoulua vastaavan oppivelvollisuuden suoritusta, josta lapsen huoltajat ovat vastuussa.

Kotikoulua käy Suomessa normaalioloissa noin 400 oppilasta. Syyt kotiopetukseen vaihtelevat koulukiusaamisen ja huonon sisäilman välttelystä haluun käyttää vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä.

”Oppiminenhan on elämäntapa, eikä kotikoulu tarkoita sitä, että oltaisiin vain kotona. Lisäksi nykyteknologia mahdollistaa pitkälle personoidun opetuksen niin, että esimerkiksi espanjan opettaja voi olla Espanjassa ja kiinan opettaja Kiinassa”, sanoo Suomen kotikouluyhdistyksen (Suko) puheenjohtaja Taina Huhtamo.

Yhdistyksen varapuheenjohtajan Joanna Hartmanin viime vuonna laatiman gradun otsikko kertoo sekin kotiopetuksen motiiveista: ”Sä koko ajan opit kaikesta ja siin ei o mitään häirikköjä vieressä.”

Poikkeusolojen etäopetuksessa kunta tai muu koulutuksen järjestäjä sekä koulu opettajineen ovat yhä vastuussa opetuksesta ja sen järjestelyistä. Oppilashuollonkin tulisi toimia.

Tosin lasten vanhemmista ja muista huoltajista saattaa nyt tuntua, että vastuu opetuksestakin on siirtynyt pitkälti heille – puhumattakaan oppimisympäristöstä, jonka tulisi olla turvallinen.

Koulujen paljon puhuttu digiloikka oli nyt pakko toteuttaa parissa päivässä. Se on esimerkiksi kuntien arvioiden mukaan sujunut melko hyvin, ja koulut ovat löytäneet nopeasti uusia keinoja järjestää opetusta. Silti on selvää, että eroja on niin koulujen kuin perheidenkin valmiuksissa ja varusteissa.

Varsinaisessa kotikoulussa tai -opetuksessa lapsi tai nuori ei ole koulun kirjoilla ensinkään, vaan hänen huoltajansa ovat yksin vastuussa niin oppimisesta kuin sen kustannuksistakin kirjoja ja ruokailuja myöten.

Kunnan tai koulun opetussuunnitelmaa ei kotikoulussa tarvitse noudattaa, vaan opetussuunnitelma voi olla henkilökohtainen. Myös menetelmät ja sisällöt voi valita vapaasti. Kotiopetukseen ei vaadita erityistä lupaa, vaan ilmoitus opetusviranomaiselle riittää.

Huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden ja saavuttaa valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteet.

Kunnalla on velvollisuus valvoa oppivelvollisuuden edistymistä, mutta sitä ei ole kovin tarkoin säädelty. Todistuksenkin voi saada, jos suorittaa erityisen tutkinnon jostakin aineesta tai koko peruskoulun oppimäärästä.

Suomen kotikouluyhdistys on tähdentänyt verkkosivuillaan kotikoulun ja etäopetuksen eroja. Toisaalta yhdistys kertoo myös saaneensa paljona vinkkipyyntöjä perheiltä siitä, miten kotona olisi järkevintä opiskella.

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 lopulla 414 varsinaista kotioppijaa.

Sukon mukaan todellinen määrä on suurempi, koska tilastossa näkyvät vain ne kotioppijat, joiden huoltaja on ilmoittanut oppivelvollisen olevan kotiopetuksessa vähintään syyslukukauden ajan. Kotiopetuksen minimiaikaa ei ole kuitenkaan määritelty.

Näillä näkymin Suomen koululaisten etäopiskelu poikkeusoloissa jatkuu 13. toukokuuta asti, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on varautunut myös siihen, ettei tänä lukukautena enää koulun penkille ole asiaa muilla kuin erikseen määritellyillä poikkeusryhmillä.

Päiväkodit ovat yhä periaatteessa kaikille auki, mutta vahva suositus on pitää lapset kotona. Tuoreimman OKM:n ja aluehallintoviraston kyselyn mukaan kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui viikolla 14 noin viidennes ja esiopetukseen 16 prosenttia lapsista.

Peruskoulun lähiopetukseen saavat nyt mennä myös 1.–3. luokkien oppilaat, joista niin on tehnyt alle kymmenen prosenttia. Erityisen tuen päätöksen saaneista 4.–9. luokkien oppilaista kouluun on mennyt 7,5 prosenttia.

Opin lisäksi kouluateria on monelle perheelle tärkeä palvelu.

Kyselyn mukaan useassa kunnassa ruokajärjestelyt etäopetuksessa oleville onkin saatu käyntiin, mutta toimintamallit ovat vielä osin hakusessa. On esimerkiksi jaettu ruokatavarakasseja, annettu ruokarahaa tai mahdollistettu ruokailu kouluilla niille, jotka sitä tarvitsevat.

Esimerkiksi Hyvinkäällä lämmintä keittoa on jaettu Wilma-järjestelmän kautta ilmoittautuneiden perheiden lapsille keskustassa sijaitsevalla koululla.

Osa kunnista kertoi, että kouluruokailua pystytään järjestämään vasta pääsiäisen jälkeen.

Pääsiäisen jälkeen luvassa ovat myös hallituksen ensimmäiset uutiset siitä, milloin rajoituksia aletaan purkaa mahdollisesti lopettamalla Uudenmaan eristys, jonka on määrä päättyä aiemman päätöksen mukaisesti jo viikon päästä.

Paineet avata myös koulut ovat kovat, ja valmistujaisiakin haluttaisiin juhlia, mikäli se vain on turvallista.

Suuri huoli on myös ”kadonneista” lapsista, joihin ei ole saatu yhteyttä. Parinkin viikon lähikoulu ennen kesälomaa saattaisi tuoda ryhtiä heidän koulunkäyntiinsä.

Pieni osa kunnista on jo turvautunut myös päiväkotien ja koulujen henkilöstön, lähinnä avustajien ja ohjaajien, lomautuksiin, ja suuri osa niitä ainakin harkitsee.