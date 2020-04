Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) eivät esitä Uudenmaan eristämisen jatkamista, Yle kertoo hallituslähteeltä saamiensa tietojen mukaan.

Hallituksen on tänään ollut määrä saada tiistaina arvio siitä, pitääkö Uudenmaan eristämistä muusta Suomesta jatkaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, vai puretaanko tämä rajoitus.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi HS:ssa pääsiäismaanantaina, että päätöksenteon pohjaksi ministeriössä on tarkasteltu pääsiäisen ajan epidemiologisia mallinnuksia ja terveydenhuollon kantokykyä.

STM:ssä on erillinen ryhmä, joka antaa tämän arvion. Sitä johtaa strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ryhmässä keskeisessä roolissa.

Uusimaa on ollut koronavirustartuntojen keskus.

Rajoituksella on haluttu vähentää erityisesti vapaa-ajan liikkumista. Työmatkalaiset ja muu välttämätön liikenne on koko ajan päässyt kulkemaan poliisin valvoman rajan yli.

Nykyinen rajoitus alkoi 28. maaliskuuta ja on voimassa 19. huhtikuuta eli tulevaan sunnuntaihin asti, ellei sitä uusita.

Rajoitus puuttuu kovalla kädellä perustuslaissa taattuun liikkumisen vapauteen. Raja voidaan pitää suljettuna sunnuntain ylikin vain, jos tämä on hallituksen näkemyksen mukaan välttämätöntä.

Uusiminen vaatii eduskuntakäsittelyn. Perustuslakivaliokunta on tehnyt mietinnöissään selväksi, että se on suostunut rajoitukseen muun muassa siksi, että se oli alun perin tarkoitettu olemaan voimassa vain lyhyen ajan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi viimeksi viikonvaihteen Ilta-Sanomissa, että hallitus ei valmistele jatkoa rajoitukselle.

”Liikkumisen rajoittaminen on valmiuslain kovimpia toimia. Edellytyksenä liikkumisen rajoittamiselle on sen välttämättömyys. Jos tautitilanne tasaantuu Uudenmaan ja muun Suomen välillä, edellytys ei täyty ja hallituksen on purettava rajoitus välittömästi. Tähän myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota”, Marin sanoi haastattelussa.