Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kirjoittaa koronaviruspandemian aiheuttamista muutoksista ihmisten mielissä. Niinistön mukaan nyt monilla on huolia toimeentulosta ja lähimmäisistä, ja jotkut ovat turhautuneita muiden ihmisten käyttymiseen.

”Miksi tuo tulee noin lähelle tai miksi nuo kokoontuvat sallittua suuremmassa joukossa jne. Siitä on aika lyhyt matka yleistyksiin; että mielissä niputetaan sen ja sen ikäiset tai siellä taikka tuolla asuvat jne. omiksi ryhmikseen”, Niinistö kirjoittaa.

Niinistö on ollut hyvin aktiivinen sekä keskustelemaan että tekemään aloitteita koronakriisin aikana. Hän ehdotti muun muassa hallitukselle erityisen ”nyrkin” perustamista korona-asioita koordinoimaan.

Viime viikonloppuna Niinistö puhui Suomen politiikasta ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle antamassaan haastattelussa. Hän kertoi lehdelle myös kehottaneensa hallitusta poikkeustilan käyttöönottoon.

Nyt Niinistö muistuttaa kirjoituksessaan, miten kriisin käynnistyessä kiinnitettiin runsaasti huomiota ikäihmisten käyttäytymiseen, ja tällöin suojelu oli kääntyä torjunnaksi.

Tällä hetkellä hänen mielestään esillä ovat uusmaalaiset.

”Ottamatta mitään kantaa Uudenmaan kulkurajoituksiin, muistutan, että ihan samoja ihmisiä täällä on kuin ennenkin. Nyt he ovat varpaillaan ja varuillaan taudin takia. Ja yhtä lailla muissa maakunnissa ennallaan ovat ihmiset. Nyt hekin ovat varpaillaan ja varuillaan taudin takia. Pelko on yhteinen, ei erottava tekijä.”

Niinistön mukaan ennakkoluulo ihmisryhmää kohtaan syntyy salakavalasti: ”Aletaan ensiksi epäillä, sitten karttaa ja vieroksua. Vaikeuksien aikana on ennakkoluuloihin vähiten varaa. Toistan varmuuden vuoksi: onneksi kykenemme ne välttämään.”