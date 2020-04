Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) epäonnistuneet hengityssuojainhankinnat Kiinasta ovat johtaneet poliisille tehtyyn tutkintapyyntöön. HVK on pyytänyt poliisia tutkimaan, syyllistyikö liikemies Onni Sarmaste petokseen myydessään HVK:lle hengityssuojaimia, jotka Suomessa tehdyissä testeissä osoittautuivat sairaalakäyttöön sopimattomiksi.

HVK tilasi koronavirusepidemiaa varten Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta. Ne saapuivat Kiinasta tilauslennolla viime tiistaina. Keskiviikkona kävi ilmi, että toisin kuin oli tarkoitus, maskeja ei voi käyttää sairaalakäytössä.

HVK teki sopimukset suojavälineiden hankinnoista Sarmasteen LDN Legal Partners Ltd:n ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhän The Look Medical Care Oü:n kanssa. Sarmasteen kanssa sovitun kaupan kokonaissumma on 4,98 miljoonaa euroa ja Jylhän kanssa tehdyn kaupan arvo 5,31 miljoonaa euroa. Sarmasteelle on maksettu koko kauppasumma. Jylhä on saanut summasta puolet, mutta summa on jäädytetty pankkiin.

Sarmasteen saamasta tilauksesta kolmannes on toimitettu Suomeen. HVK vaatii nyt kaupan purkamista siltä osin, kuin tavaraa ei vielä ole toimitettu. Toimitetuista tavaroista se vaatii hinnanalennusta.

HVK:n hallituksen puheenjohtajan Ilona Lundströmin mukaan suojavarusteet eivät vastanneet tilauksen sisältöä. Lundströmin mukaan Sarmasteelta ostettiin nimenomaan sairaalakäyttöön soveltuvia suojaimia.

”Tuotteissa näyttää olleen virhe sekä laadussa että määrässä”, Lundström sanoo.

Kaupan osapuolilla on kuitenkin eri tulkinta tilauksen sisällöstä.

Keskusrikospoliisi kertoo vastaanottaneensa tutkintapyyntöjä kauppoihin liittyen. Asiaa selvitetään, ja sen perusteella katsotaan onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Ennen tutkintapyyntöjen vastaanottamista keskusrikospoliisi kertoo tehneensä jo viime viikolla ”epäilyttäviin liiketoimiin liittyviä jäädytyksiä” Suomessa olevaan varallisuuteen. Jäädytyksiä on tehty reilun kahden miljoonan euron edestä.

HVK:n hallitus toimitti tiistaina työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) selvityksen epäonnistuneista suojainkaupoista. Selvityksen tekoon osallistui myös ulkopuolinen tarkastaja.

Selvityksen perusteella hankinnoissa jätettiin laajasti noudattamatta Huoltovarmuuskeskuksen taloussääntöä, työjärjestystä sekä normaaleja hankintaprosesseja. Lisäksi on havaintoja runsaasti puutteellisesta varmistumisesta toimittajien luotettavuudesta ja tuotteiden sertifikaateista.

”Nämä laiminlyönnit ovat laadultaan sellaisia, että koronakriisistä tullut kiire ja työmäärä eivät tee niitä hyväksyttävimmiksi”, TEM:n kansliapäällikkö Jari Gustafsson sanoo.

Julkisuudessa on ihmetelty, kuinka HVK päätyi liikesuhteeseen Jylhän ja Sarmasteen kaltaisten yrittäjien kanssa, kun Suomessa on myös yrityksiä, jotka rutiininomaisesti hankkivat hengityssuojaimia Kiinasta. Alan toimijoiden mukaan HVK myös maksoi Sarmasteelle suojaimista reilua ylihintaa.

Lundström kertoo, että HVK on saanut noin 3 000 yhteydenottoa yrityksiltä, jotka tarjoutuvat toimittamaan suojaimia, mutta Jylhä ja Sarmaste olivat liikkeellä alkuvaiheessa, kun toimijoita oli liikkeellä vähemmän.

”Tämä on monen tekijän yhteissumma, erittäin epäonnekkaiden valintojen tulos”, Lundström kuvaa.

Lundströmin mukaan selvityksessä etsittiin myös mahdollisia merkkejä siitä, että myyjillä olisi aiempia yhteyksiä HVK:n virkamiehiin.

”Tämä on väite, jota on esitetty julkisuudessa, mutta sitä tukemaan ei löydetty minkäänlaista näyttöä”, Lundström sanoo.

Selvityksen mukaan HVK oli huonosti valmistautunut koronakriisiin.

Selvityksen mukaan HVK:lla ei ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna suojavarushankintoja ministeriöiltä tulleiden tukipyyntöjen mukaisesti. Ministeriöltä tulleet hankintapyynnöt olivat määrällisesti poikkeuksellisen suuria ja aikataulut tiukkoja.

Vielä maaliskuun alussa uskottiin, että Suomen huoltovarmuusvarastoissa olisi riittävästi hengityssuojaimia. Tästä syystä uskottiin, että Suomi on useimpia muita maita paremmin varautunut koronapandemiaan.

”Meillä on huolehdittu siitä, että varastot ovat kunnossa. Tällaista ei ole muissa maissa”, sanoi muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas).

Gustafssonin mukaan tilanne kuitenkin muuttui nopeasti, kun suojainten toimitus Kiinasta lakkasi. Kertakäyttöisiä hengityssuojaimia valmistetaan lähinnä Kiinassa.

”Tuossa välissä markkinat menivät sekaisin, koska Kiinan markkinat menivät kiinni.”

Selvityksen mukaan HVK:n johto ei toiminut määräysten mukaan. Johto poikkesi hankintalaista sekä HVK:n työjärjestyksessä ja taloussäännössä määritellystä ohjeistuksesta merkittävästi ja toistuvasti. HVK:n hallitus ei ollut etukäteen tietoinen hankinnoista.

Selvityksessä todetaan myös, että suojavälinekauppojen toimittajien taustoja ei tarkastettu tarvittavassa laajuudessa.

HVK:n toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi tehtävästään, kun kaupat tulivat julkisuuteen, ja HVK:n hallitus hyllytti kaksi johtoryhmään muuta jäsentä.

”Teemme nyt organisaatiossa kaikkemme, että saamme suomalaisten luottamuksen palautettua”, HVK:n väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen sanoo.

Selvityksen jälkeen HVK on muun muassa päättänyt vahvistaa sisäistä tarkastusta ja hankintaorganisaatiota sekä kirjoittaa uudet hankintaohjeet. Gustafssonin mukaan HVK:n hallitus ja uusi toimitusjohtaja ovat ryhtyneet ministeriön odottamiin toimenpiteisiin.

”HVK:n toimintakyvyn turvaaminen ja uskottavuuden palauttaminen on nyt tärkeää ja HVK:n hallitus ja uusi toimitusjohtaja saavat ministeriöltä kaiken tarvitsemansa tuen. Ministeriö ei esitä HVK:lle uusia selvityspyyntöjä vaan tyytyy saatuihin selvityksiin, lukuun ottamatta näihin kahteen kauppaan liittyviä epäselvyyksiä, joiden osalta selvitystyö vielä jatkuu”, Gustafsson sanoo.