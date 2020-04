Suomen raskaan tehohoidon kapasiteetti on nostettu noin kaksinkertaiseksi koronavirusepidemian aikana verrattuna normaaliin.

Tämä on yksi perustelu sen puolesta, että Uudenmaan liikkumisrajoitus voidaan keskiviikkona purkaa etuajassa. Hallitus kuuli päätöksen taustaksi terveydenhuollon asiantuntijoiden tuoreimman arvion Suomen koronavirustilanteesta.

Hallitus kuuli tiistaina Säätytalolla sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijoita.

Nämä perustelut tulevat julki koko laajuudessaan hallituksen istunnon jälkeen kello 13, mutta STM ja THL avasivat niitä jo aamun tiedotustilaisuudessa.

Kun Uudenmaan rajoitus asetettiin voimaan maaliskuun lopulla, Uudenmaan positiivisten koronaviruslöydösten määrä muuhun maahan verrattuna oli noin nelinkertainen, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

THL:n johtaja Mika Salminen (vas.) ja sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki esiintyvät hallituksen koronatilannekatsauksessa Helsingissä 15. huhtikuuta. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Tuolloin ei pystytty luotettavasti ennakoimaan, millainen epidemian kulku olisi muualla maassa. Yhtenä pelkona oli se, että tehohoidon tarve kasvaisi nopeasti myös muualla kuin Uudellamaalla eikä sairaalajärjestelmä ehtisi varautua siihen riittävästi.

Sairaanhoitopiirien pienimmissä keskussairaaloissa kapasiteettia oli lähtötilanteessa niukasti verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseutuun.

Liikkumisrajoituksella samoin kuin muilla rajoituksilla ostettiin aikaa.

”Tiedot viittaavat siihen, että epidemian kulku on merkittävästi hidastunut näiden rajoitustoimien ansiosta. Merkittävää on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on ehtinyt varautua kuormitukseen”, Voipio-Pulkki sanoi.

Tehohoidon kapasiteetti on saatu noin kaksinkertaiseksi. Lisäksi tehohoidon tarve niin Uudellamaalla kuin muualla Suomessa on kehittynyt maltillisesti.

THL:n Mika Salmisen mukaan epidemian rajoitustoimet ovat selvästi hidastaneet uusien tautitapausten ilmaantumista verrattuna esimerkiksi muihin pohjoismaihin.

”THL katsoo Uudenmaan maakunnan liikkumisen rajoittamisen olleen epidemiologisen tiedon valossa aiheellinen toimenpide. Se ei kuitenkaan ole enää siinä määrin välttämätöntä kuin valmiuslain 118. pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönoton yhteydessä arvioitiin”, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

THL:n arvion mukaan uusien tautitapausten lisääntymistä voidaan rajoittaa käytössä olevilla keinoilla niitä tarvittaessa tehostaen.

”Suomalaiset ovat todella hyvin seuranneet suosituksia ja rajoituksia, se on se syy, miksi epidemia ei ole kehittynyt niin kuin se olisi voinut pahimmassa tapauksessa kehittyä”, Salminen sanoi.

Salmisen mukaan myös ravintoloiden sulkeminen auttaa tilannetta, eikä edes vielä näy tartuntaluvuissa täysimääräisesti.

THL arvioi sosiaali- ja terveysministeriön tavoin, että vaikka Uudellamaalla on yhä selvästi eniten tautitapauksia, ero muuhun maahan supistuu koko ajan.

”Ilmaantuvuus kuntakohtaisesti eroaa eikä heijasta erityisesti maakuntarajoja”, Salminen sanoi.