Oppositiopuolueet arvostelevat hallitusta päätöksestä, jolla Uudenmaan eristys aiotaan purkaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii vastauksia siihen, mitä Uudenmaan eristyksen tilalle tulee, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä.

”Mitkä ovat ne toimenpiteet? Mitä tulee tilalle? Tähän ei tullut vastauksia. Toki yksilönvapaus on tärkeä asia, mutta pidän yksilön oikeutena myös sitä, että suojellaan riskiryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien terveyttä”, Orpo sanoo.

Liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä on rajoitettu maaliskuun lopulta alkaen, koska koronavirustartuntoja on alueella ollut huomattavasti enemmän kuin muualla maassa. Nyt tautitilanne on tasaantunut jonkin verran.

Hallitus perusteli aiemmin keskiviikkona tiedostustilaisuudessa liikkumisrajoitusten purkua ennen muuta perustuslaista johtuvilla esteillä. Koska liikkumisvapauden rajoittaminen on merkittävä perusoikeuksien rajoitus, tulisi sen olla välttämätön, ei ainoastaan tarpeellinen, jotta se voitaisiin pitää voimassa.

”Tämä ei ole mielipidekysymys”, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Perustuslakivaliokunta suhtautui alun perinkin Uudenmaan eristämiseen kriittisesti. Se on tehnyt aiemmissa mietinnöissään selväksi, että se on suostunut rajoitukseen tähän mennessä muun muassa siksi, että se oli tarkoitettu olemaan voimassa vain lyhyen ajan.

Orpo sanoo ymmärtävänsä sinällään perustuslaista johtuvat syyt, joihin hallitus viittasi. Siitä huolimatta hän on huolissaan rajoitusten purkamisesta ja peräänkuuluttaa hallitukselta selkeää strategiaa rajoituksien purkamisen suhteen.

Orposta olisi nyt tärkeää lisätä testauksen määrää huomattavasti ja huolehtia suojavarusteiden riittävyydestä. Hän toivoisi hallitukselta myös suositusta siitä, että kansalaiset käyttäisivät suojaimia liikkuessaan julkisilla paikoilla.

”Olen sitä mieltä, että se on yksi keinoista, joilla pääsemme rajoituksista ulos”, Orpo sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta antoi tiistaina ohjeen kangasmaskien käyttämisestä tiistaina. Paremmin virustaudeilta suojaavat hengityssuojaimet sekä kirurgiset suu-nenäsuojat tulisi hänen mukaansa yhä varata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan käyttöön.

Suositusta kasvosuojaimista toivoisi myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

”Olen pettynyt, että Marinin hallitus ei antanut suositusta kasvomaskien käytöstä purkaessaan Uudenmaan eristyksen oikeudellisin perustein”, hän kirjoittaa tiedotteessa.

”Pääministeri perusteli tätä sillä, että suositusten antaminen on terveydenhuollon viranomaisten tehtävä. Hallitus on kuitenkin antanut muitakin suosituksia liittyen vapaa-ajan matkustamiseen tai lasten etäopetukseen terveydellisin perustein”, Räsänen kirjoittaa.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvostelee hallituksen linjausta Uudenmaan eristystä koskien. Hänestä kyse on perustuslain liian tiukasta tulkitsemisesta.

”Muutama vuosi sitten julkisessa keskustelussa esiintyi tällainen termi perustuslakitalibanismi. Se on minusta ihan osuva kuvaamaan sellaista ajattelutapaa, jossa takerrutaan lain kirjaimen äärimmäisiin tulkintoihin siinäkin tilanteessa, että se tulkinta on ristiriidassa lain tarkoitusperien kanssa. Ehkä sen voisi kiteyttää niin, että tämä ratkaisu tehtiin ainakin väärillä perusteilla”, Halla-aho sanoo.

Hän pelkää, että eristyksen purkaminen on ennenaikaista.

”Ne, jotka asiasta ymmärtävät ovat varoittaneet sellaisesta ennenaikaisesta hyvän olon tunteesta ja rajoitusten liian varhaisesta poistamisesta. Silloin voidaan vesittää se, mitä ollaan saavutettu näillä rajoituksilla.”

Uudenmaan eristyksen purkua kommentoitiin kärjekkäästi keskiviikkona myös hallituspuolue keskustan riveistä. Keskusta olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristystä, mutta lopulta hallitus päätti yksimielisesti rajan avaamisesta. HS:n tietojen mukaan myös keskusta näki, ettei laillista mahdollisuutta jatkolle ole.

”Keskustan eduskuntaryhmä olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristystä. Oikeuskanslerin mielestä perustuslaillisia edellytyksiä eristyksen jatkamiselle ei ollut, joten siinäpä se. Seuraavaksi ihmisiä kuolee perustuslain takia kun eristys purkautuu ja suosituksia ei noudateta. Hullua”, kirjoitti kansanedustaja Mikko Kärnä viestipalvelu Twitterissä.

