Muun muassa epäonnistuneet kasvosuojainhankinnat nousivat odotetusti esiin, kun oppositio pääsi haastamaan hallitusta eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru vaati työministeri Tuula Haataiselta (sd) vastausta siihen, mitä hän on tiennyt kaupoista, mikä on hänen vastuunsa asiassa ja aikooko Haatainen erota sotkun takia.

”Pieleen meni ja rankasti!” Huru kuulutti kasvosuojainhankintoihin liittyen.

”Otatteko te vastuun siitä, että veronmaksajien rahaa on käytetty huolimattomasti? Oletteko mielestänne toiminut huolellisesti, jos ette ole, oletteko valmis eroamaan?” hän kysyi.

Haatainen korosti, että ministeriön rooli on ohjaava ja suojaimet tilannut Huoltovarmuuskeskus (HVK) on hyvin itsenäinen organisaatio, jolla on hallitus. Sillä on myös operatiivinen johto, joka vastaa hankinnoista.

”Siellä on tapahtunut tämä huolimattomuus ja virhe”, Haatainen sanoi omaan vastuuseensa viitaten.

Huoltovarmuuskeskus tilasi koronavirusepidemiaa varten Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta. Ne saapuivat Kiinasta tilauslennolla viime viikon tiistaina. Keskiviikkona kävi ilmi, että toisin kuin oli tarkoitus, maskeja ei voi käyttää sairaalakäytössä.

Tämän jälkeen hankinnoista ilmeni epäselvyyksiä, jotka ovat johtaneet muun muassa poliisille tehtyyn tutkintapyyntöön ja HVK:n toimitusjohtajan Tomi Louneman eroon.

Haatainen toisti jo aiemmin kertomaansa tapaan saaneensa tietää epäselvistä kaupoista liikemies Onni Sarmasteen ja kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän kanssa Suomen Kuvalehden artikkelista ja laittaneensa liikkeelle selvityksen asiasta heti. Lisäksi hän korosti, että Lounema on korvattu väliaikaisella toimitusjohtajalla ja asiaa selvitetään edelleen.

