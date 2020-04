Ulkopuolisten konsulttien käyttö hävittäjähankkeen tapaamisissa päättyy, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Kaikkonen sanoo tehneensä päätöksen keskusteltuaan perjantaina presidentti Sauli Niinistön kanssa.

”Suomen monitoimihävittäjähävittäjähankkeen valmistelussa on vastaisuudessa pidättäydyttävä kaikista yhteyksistä HX-hankkeen tarjoajia edustavien konsulttiyritysten ja konsulttien kanssa. Käytäntö koskee kaikkia tapaamisia ja muita yhteyksiä ja astuu voimaan välittömästi”, Kaikkonen sanoo.

HX-hanke tulee Kaikkosen mukaan vetoamaan kaikki tarjoajiin, joittei konsultteja käytettäisi vastaisuudessa myöskään virallisissa neuvotteluissa, Kaikkonen kertoi.

Suomen hävittäjähankinnoista kisaava yhdysvaltalainen Lockheed Martin ilmoitti keskiikkona puolustusministeriölle, että entinen Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg konsultoi yhtiötä.

Lockheed Martin kisaa neljän muun hävittäjävalmistajan kanssa sopimuksesta, jolla Suomen on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät. Lindberg konsultoi yhtiötä Suomalainen kenraalikonsultointi -yrityksensä kautta.

Komentajan siirtyminen nopeasti hävittäjäyhtiön lobbariksi herätti heti kiivaan keskustelun.

Lindbergin pesti Puolustusvoimien komentajana päättyi viime vuonna elokuun alussa. Hän allekirjoitti tehtävän päättyessä puolustusministeriön kanssa karenssisopimuksen, jonka kuuden kuukauden rajoitusaikana hän ei voinut aloittaa aiempiin tehtäviinsä liittyvää elinkeinon- tai ammatinharjoittamista.

Kaikkonen sanoi perjantaina, että päätös konsulttien kieltämisestä liittyy siihen, että hävittäjähankkeessa on nyt siirrytty valmistelemaan lopullista tarjouspyyntöä. Siinä vaiheessa halutaan tehdä selvä ero tarjoajayritysten ja heitä edustavien konsulttiyritysten välille.

Kaikkosen mukaan linjaus liittyy silti myös suoraan Lindbergin tapaukseen.

”Lindberg on vielä viime vuonna ollut Puolustusvoimien komentajana, ja eihän tämä hyvältä näytä. ”

Hän korosti, että sinällään asiassa on toimittu oikein, että Lindberg on noudattanut karenssiaikaa. Myös muilla hävittäjävalmistajilla on suomalaisia entisiä sotilashenkilöitä apunaan HX-hankkeessa.

”Mutta tähän on nyt joku roti saatava.”

”Ja näiden hävittäjätarjoajien on ihan turha luulla, että näillä jotakin lisäpisteitä tässä saataisiin.”

Suomen hävittäjähankintaan liittyvä HX-hanke on ollut puolustusministeriössä käynnissä jo useamman vuoden. Esimerkiksi vastaukset alustavaan tarjouspyyntöön ehdittiin saada vuoden 2019 alussa ennen kuin Lindberg jätti Puolustusvoimat.

Lindbergillä voi siis olettaa olevan hyvin kattavat tiedot kisan lähtökohdista ja kilpailijoista. Entisenä komentajana hänellä on paras mahdollinen tieto koko Suomen puolustusjärjestelmästä.

HS ei tavoittanut torstaina Lindbergiä. STT:lle hän sanoi, ettei ole halukas kommentoimaan asiaa.

Lockheed Martinin F-35A-hävittäjän lisäksi Suomen seuraavaksi hävittäjäksi ovat ehdolla BAE Systemsin yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, yhdysvaltalaisen Boeingin F/A-18 Super Hornet, ranskalaisen Dassault Aviationin Rafale sekä ruotsalaisen Saabin Gripen E.

Myös muilla hävittäjävalmistajilla on apunaan entisiä Puolustusvoimien ja puolustusministeriön edustajia. Esimerkiksi Puolustusvoimien komentajana vuosina 2001–2009 toiminut Juhani Kaskeala konsultoi Boeingia ja Uudenmaan prikaatin entinen komentaja Karl Gustav Storgårds Saabia. Entinen puolustusministeri Jan-Erik Enestam on puolestaan BAE Systemsin käyttämän Cocomms-viestintätoimiston vanhempi neuvonantaja.

Koronaviruspandemia on viivyttänyt hävittäjähankintoja joillakin kuukausilla. Valtioneuvoston on määrä tehdä hankintapäätös uusista monitoimihävittäjistä ensi vuonna. Hornetien seuraajat on suunniteltu otettavaksi käyttöön vaiheittain vuosina 2025–2030.