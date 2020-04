Pääministeri Sanna Marin (sd) ja presidentti Sauli Niinistö avasivat perjantaina viestintäkampanjan nimeltä Suomi toimii.

Valtioneuvoston kanslian mukaan kampanjalla pyritään tukemaan kansalaisten luottamusta tulevaisuuteen ja kannustamaan ihmisiä tekemään hyviä tekoja. Kampanjassa on mukana 16 järjestöä, muun muassa Suomen Punainen Risti, Mieli ry ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Niinistö osallistui Marinin pitämään tiedotustilaisuuteen videoyhteydellä. Presidentin mukaan Suomi on kohdannut koronakriisissä mahdottoman.

”Jos ja kun me tämän mahdottoman nujerramme, täytyy muistaa, että sille, joka mahdottoman voittaa, on kaikki hyvä mahdollista”, hän sanoi.

”Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen.”

Suomi toimii -kampanjassa tarkoituksena on muun muassa kertoa sosiaalisessa mediassa esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat auttaneet toisiaan. Pääministeri Marin toivoi, että ihmiset jakaisivat hyviä kokemuksiaan aihetunnisteilla #suomitoimii ja #yhdessä.

Marin totesi, että koronakriisi on aiheuttanut paljon huolta ja surua. Ihmiset ovat joutuneet luopumaan monista tärkeistä asioista. Terveydentila ja jaksaminen, toimeentulo ja pärjääminen huolettavat.

Samalla merkkejä auttamisesta on paljon. Kun valtioneuvoston kanslia teetti Tilastokeskuksella kyselytutkimuksen auttamishalusta, kävi ilmi, että suurin osa suomalaisista on auttanut toisiaan koronakriisin aikana. Yleisimmin apua on tarjottu perheenjäsenille ja sukulaisille, jotka eivät asu samassa taloudessa. Myös ystäviä, pienyrittäjiä ja naapureita on autettu.

”Joku käy kaupassa vanhusten puolesta, toinen auttaa lapsia kotitehtävissä, yksi puurtaa arjessaan toisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi”, Marin sanoi.

”Auttamishalu on lujittanut kansakunnan kriisinkestävyyttä.”

Malliksi pääministeri jakoi myös itse kiitosta:

”Haluan kiittää niin viestintää, virkamieskuntaa kuin vastuunsa tuntevaa suomalaista mediaa.”

Marinin mukaan hallituksen on määrä käsitellä ensi viikon keskiviikkona sitä, millä tavalla koronaepidemian vuoksi asetetuista rajoitustoimenpiteistä voitaisiin vähitellen luopua.

Tässä päätöksenteossa hallitus kuuntelee erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL).

”Olettaisin, että ensi viikolla meillä olisi sellaista informaatiota ja dataa, jonka avulla pääsisimme hahmottelemaan sitä, missä järjestyksessä rajoitustoimista voitaisiin luopua”, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan ensi viikolla pohditaan myös koulujen tilannetta. Koulut on määrätty joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta etäopetukseen 13. toukokuuta asti.

Opetusministeri Li Andersson (vas) kertoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina toivovansa, että koulut olisivat ensimmäisten joukossa, kun koronaepidemian rajoitustoimia aletaan purkaa. HS:n haastattelussa hän sanoi, että pienimmät koululaiset voitaisiin päästää kouluun ensin. Sen sijaan vanhimmat koululaiset eivät todennäköisesti enää tänä keväänä palaisi kouluun.

Pääministeri Marinin mukaan hallitus pyrkii myös päättämään mahdollisimman pian, jatketaanko suurien yleisötapahtumien kieltoa kesään.

Hänen mukaansa tämän tiedon saaminen olisi erilaisten tapahtumien järjestäjien näkökulmasta ”varmasti kohtuullista”.

Toistaiseksi Suomen suuria festivaaleja ei ole peruttu. Kesäkuun alussa on määrä järjestää muun muassa Rockfest Tampereella.