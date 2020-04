Pieni Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Meri-Lapissa länsirajan vieressä on ampaissut nopeasti Suomen koronavirusepidemian kärkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tällä viikolla julkistamassa taustamuistiossa Länsi-Pohja oli ykkössijalla vertailtaessa uusien covid-19-tapausten ilmaantuvuutta viimeisen viikon aikana eri sairaanhoitopiireissä.

Sairaanhoitopiirissä oli edeltävän viikon aikana tullut ilmi 22 uutta tapausta, mikä nostaa sen ilmaantuvuudessa Uudenmaan ohi. Ilmaantuvuusluku eli tapaukset 100 000 asukasta kohti oli 36,4, kun se Uudellamaalla samaan aikaan oli 27,3.

Tartuntatautirekisterin mukaan Länsi-Pohja on koko epidemian ajalta koronaviruksen toiseksi pahinta aluetta Uudenmaan jälkeen. Sairaanhoitopiirin johtajan Riitta Luosujärven mukaan alueella on havaittu kaikkiaan 73 positiivista koronavirustapausta.

Se on paljon asukaslukuun nähden, sillä Länsi-Pohjan alueella on noin 60 000 asukasta. Manner-Suomen pienimpään sairaanhoitopiiriin kuuluvat Kemi, Tornio, Keminmaa, Simo, Tervola ja Ylitornio.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) nosti asian esiin torstain kyselytunnilla eduskunnassa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) eduskunnan kyselytunnilla 16. huhtikuuta. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

”Uudenmaan lisäksi ilmaantuvuus on selkeässä karkusessa tietyissä muissakin maakunnissa”, Kiuru sanoi.

”Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tämä ilmaantuvuus on ollut nyt todella kovaa. Samoin Lapin ja Kainuun osalta nämä luvut ovat ottamassa selkeää etumatkaa suhteessa muihin maakuntiin.”

Länsi-Pohjan alue elää tiiviissä yhteydessä Ruotsin kanssa, jossa koronaviruksen hillitsemistoimet ovat olleet huomattavasti Suomea miedommat. Nyt epidemian aikana Suomi on kiristänyt rajaliikennettä: sallittua on vain välttämätön työmatkaliikenne, jota hallituksen mukaan on esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön liikkuminen.

Rajan saavat ylittää myös tavaraliikenteen henkilöstö sekä työntekijät, jotka työskentelevät Ruotsin tai Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella.

Ruotsin tai Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten täytyy olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Käytännössä vain työn ja kodin välillä on sallittua liikkua.

Rajan yli pendelöijiä on arvioitu olevan 2 500–3 000.

Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi tyrmää arvelut, että alueen tartuntapiikki johtuisi rajanylityksistä.

”Tartunnat ovat peräisin tunturikeskuksista. Täältä on ollut siellä isoja porukoita viettämässä vapaa-aikaa, ja sieltä on lähtenyt liikkeelle kaksi hyvin pitkää tartuntaketjua. Karanteenisääntöjä on rikottu, ja sen myötä virus on päässyt eteenpäin”, Luosujärvi sanoo.

Nyt kuitenkin Ylitornion kunnassa terveyskeskuksen henkilökunnalta on löytynyt koronavirusta, joka Luosujärven mukaan näyttää olevan Ruotsin puolelta. Asiasta kertoi ensiksi Lapin Kansa.

Luosujärven mukaan ensisijaista on nyt varjella kuntien vastuulla olevia vanhusten hoivayksiköitä, jotta virus ei leviäisi niihin.

Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi. Kuva: Ville Honkonen

Länsi-Pohjan erikoisuus on se, että se on ainoa sairaanhoitopiiri, jonka keskussairaala on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Mehiläisen ja kuntien yhteisyritys on vastannut Länsi-Pohjan sairaalasta vuodesta 2018.

Sopimus kattaa alueen kuuden kunnan erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen sekä Kemin, Tornion ja Keminmaan perusterveydenhuollon.

Pandemiatilanteessa sairaanhoitopiirin ja keskussairaalan pitää tehdä jatkuvaa yhteistyötä. Työnjako menee niin, että sairaanhoitopiiri ja kunnat vastaavat muun muassa tartuntaketjujen jäljittämisestä, karanteeniin määräämisestä ja suojavarusteiden hankinnasta. Osan suojavarusteista yhteisyritys on hankkinut Mehiläisen kautta.

Yhteisyritys vastaa alueen koronapuhelimesta ja -päivystyksestä sekä näytteenotosta.

Yhteisyrityksen vastuulla on ollut myös sairaalan varustaminen ja uudet vuode- ja teho-osastot koronaviruspotilaiden hoitamiseen.

Länsi-Pohjan sairaalassa oli ennen koronavirusepidemiaa kahdeksan tehohoitopaikkaa, ja määrä on mahdollista noin kaksinkertaistaa.

Yhtiöllä ja kunnilla on 15 vuoden sopimus, jossa on sovittu, millä periaatteella hintaa voidaan tarkistaa.

”Tämä tulee kalliiksi”, sanoo Mehiläinen Länsi-Pohja -yhteisyrityksen toimitusjohtaja Lasse Männistö.

”Uusi pandemiateho-osasto ja 24/7-tehohoito on erittäin työvoimaintensiivistä. Esimerkiksi anestesialääkäripäivystyksen resurssi on tuplattu.”

Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö. Kuva: Pekka Fali

Männistön mukaan kuntien ja Mehiläisen palvelusopimuksessa todetaan, että jos Suomi joutuu poikkeusoloihin, sopimuksen kiinteää hintaa päivitetään. Toistaiseksi näin ei ole tehty. Lisäksi sopimuksen mukaan pandemiasta aiheutuneet ylimääräiset kulut katetaan ja korvataan palveluntuottajalle.

Riitta Luosujärvi ei ole täysin tyytyväinen siihen, että Mehiläinen Länsi-Pohja on vetänyt kiireettömän palvelutuotannon hyvin vähäiseksi pian maaliskuun puolivälin jälkeen. Se vaikuttaa myös sairaanhoitopiirin talouteen, koska piiri laskuttaa kuntia käytettyjen palveluiden mukaisesti.

”Siitä käymme erikseen neuvottelut, kuinka paljon koronavirus on aiheuttanut lisäkustannuksia palveluntuottajalle ja kuinka paljon meiltä on jäänyt palvelua saamatta.”

Mehiläinen päätti lisäksi huhtikuussa lomauttaa osan yhteisyrityksen henkilöstöstä.

”Sekin oli aika yllätys ja hämmästelyn aihe, koska siellä on kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisia, joista nyt suurin piirtein tapellaan”, Luosujärvi sanoo.

Männistö sanoo kiireettömän hoidon supistusten perustuvan tilaajien johdolla valmisteltuun alueelliseen pandemiasuunnitelmaan ja johtuvan siitä, että muita potilaita ja työntekijöitä ei haluta altistaa koronavirukselle. Lisäksi henkilöstö on turvattava koronapotilaiden hoitoon.

Lomautuksilta ei Männistön mukaan ole voinut välttyä muun muassa suun terveydenhoidossa, jossa kiireetön toiminta on pääosin ajettu alas.

”Kiinteähintainen sopimus pakottaa siihen, että yrityksen täytyy kriisin keskelläkin varmistaa, että toiminta on kyetään rahoittamaan.”