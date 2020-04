Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) torjuu Ranskan uuden esityksen yhteisvastuullisen takauksen lisäämisestä. Ranska ehdottaa Euroopan unionin yhteistä jälleenrakennusrahastoa, joka toimisi jäsenvaltioiden yhteisten takausten turvin.

”Suomi osallistuu aktiivisesti ja suhtautuu avoimesti EMU:n kehittämiseen korostaen, että kullakin jäsenmaalla on ensisijainen vastuu omasta taloudestaan. Esitetyn jälleenrakennusrahaston yksityiskohtia ei ole tiedossa vielä”, kirjoittaa ministeri Kulmuni sähköpostiviestissään.

Ranska on jo pitkään kannattanut yhteisvastuullisuuden lisäämistä talouskriisien torjunnassa ja hillitsemisessä. Valtiovarainministeri Bruno Le Maire kertoi jälleenrakennusrahastosta lauantaina Helsingin Sanomien ja neljän muun eurooppalaisen lehden yhteishaastattelussa.

Lue lisää: Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire vetoaa Suomeen ja muihin yhteisvastuun torjujiin: ”Jotkut maat eivät ymmärrä, mitä nyt tapahtuu”

Ranskan valtiovarainministerin sanoma on, että Eurooppa on vajoamassa poikkeuksellisen vaikeaan taantumaa, jolloin kaikki keinot pitää ottaa käyttöön.

”Nyt on voimakkaiden toimien aika. On löydettävä tarpeelliset taloudelliset keinot talouksien uudelleenkäynnistämiseksi. Muuten otamme suuren riskin siitä, että junnaamme pitkässä lamassa, joka vahingoittaa Eurooppaa ja on suuri poliittinen riski monessa maassa”, Le Maire sanoi haastattelussa.

Ministeri Le Mairen keskeinen ajatus on, että yhteisvastuullisesti taatulla jälleenrakennusrahastolla turvattaisiin koronaviruspandemiasta pahiten kärsineiden valtioiden varainhankinnan kustannusten pysyminen siedettävänä.

Ranskan mielestä EU:n 27 jäsenmaan pitäisi nyt sitoutua tukemaan toisiaan takaamalla yhteistä velkaa. Yhteisten velkatakauksien avulla koronaviruksesta eniten kärsineet jäsenmaat, kuten Italia ja Espanja, pystyisivät pitämään nenänsä pinnalla ja saamaan edullisempaa rahoitusta markkinoilta.

”Suomi etsii ratkaisukeskeisesti vaihtoehtoja koronasta seuraavaan taloustilanteeseen vastaamiseksi, mutta yhteisvastuullisen velan lisäämistä, kuten koronabondeja, emme näe kannatettavana”, valtiovarainministeri Kulmuni kirjoittaa.

Le Mairen mielestä kaikki eivät vaikuta ymmärtävän koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin vakavuutta.

”Älkää aliarvioiko taloudellisen toipumisen kustannuksia Euroopassa. Joskus tuntuu, että jotkut jäsenmaat eivät tajua, mitä on tapahtumassa”, Le Maire vastasi Suomelle ja muille yhteisvastuun lisäämiseen kielteisesti suhtautuville valtioille.

”Avatkaa silmänne, olkaa hyvät”, hän sanoo.