Suomi on nyt elänyt noin kuukauden poikkeusoloissa koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi. Myös kansanedustajat ovat joutuneet yhtäkkiä keskelle pandemiaa säätämään ja hyväksymään tiukkoja rajoituksia, joilla ihmisten terveyttä yritetään suojella.

Eduskunnassa on kansanedustajina useita terveydenhuollon ammattilaisia, joiden koulutukseen ja siviilityöhön on kuulunut myös tartuntatauteihin varautuminen.

HS haastatteli eduskunnan viisi lääkärikansanedustajaa. Heillä kaikilla on edelleen hyvät yhteydet kentällä töitä tekeviin kollegoihinsa.

Mitä lääkärikansanedustajat ajattelevat kriisin hoidon onnistumisista ja epäonnistumisista? Entä minkälainen strategian tulisi olla rajoituksia purettaessa?

Kokoomuksen Laiho haluaa testauskynnystä vielä matalammaksi

Mia Laiho Kuva: Kalle Koponen / HS

Kokoomuksen Mia Laiho moittii hallitusta hitaasta liikkeellelähdöstä. Jo tammikuussa nähtiin, millaista jälkeä virus teki Kiinassa.

”Siihen ei suhtauduttu sellaisella vakavuudella kuin olisi pitänyt. Tartuntatautilaki antaa hyvät välineet tarttua aktiivisesti infektioihin, ja niitä mahdollisuuksia olisi pitänyt käyttää. Hyvä esimerkki on Helsinki-Vantaan lentokenttä, josta tuli hallinnossa ei-kenenkään-maata.”

Laiho on sisätautilääkäri, jolla on päivystyslääketieteen erityispätevyys. Hän nousi kansanedustajaksi vuonna 2018 vastattuaan sitä ennen Helsingin kaupungin päivystystoiminnasta.

Hän sanoo lääkärillekin olleen yllätys, miten nopeasti tartuntatauti voi levitä ja lamauttaa yhteiskunnan.

Laiho toivoo hallituksen käyttävän harkintaa rajoitusten purkamisessa esimerkiksi niin, että koulut avattaisiin vaiheittain, jos ne vielä päätetään avata toukokuussa.

Laiho haluaisi lisätä testausta huomattavasti ennen loppujen rajoitusten purkamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreet ohjeet ovat hänestä jo lähellä oikeaa testauslaajuutta.

”Nyt pitää vain varmistaa, että ihmiset pääsevät testeihin oikeasti. Ne ovat olleet hyvin korkean kynnyksen takana. Näytteenottopaikkoja pitää saada enemmän, ja niiden pitää olla helposti saavutettavissa.”

Oppositiopuolueen kansanedustajan mielestä hallituksella on parantamisen varaa yhteydenpidossaan eduskuntaan.

”Poikkeustilanteessa parlamentaarinen työskentely olisi kovasti kannatettavaa. Sen pitäisi näkyä myös opposition tiedonsaannissa.”

Mutta kiitostakin hallitus saa. Laihon mielestä hallitus on onnistunut tiedottamisessaan valamaan kansalaisiin luottamusta, että asiat ovat hoidossa.

Sdp:n Lindén rajoittaisi kävijämääriä kaupoissa, kasvomaskeille ei

Aki Lindén Kuva: Kalle Koponen / HS

Sdp:n ensimmäisen kauden kansanedustajalla Aki Lindénillä lääkärivuodet ovat tuoreessa muistissa. Hän jäi vuonna 2018 eläkkeelle Husin toimitusjohtajan paikalta. Koronaviruskriisin kehitystä turkulainen Lindén on seurannut jäsenenä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Lindén varoittaa elättelemästä liian optimistisia kuvia virukseen liittyvien rajoitusten purkamisesta. Uudenmaan eristys purettiin perustuslakiin liittyvien esteiden vuoksi, mutta muiden rajoituksien purkamisesta ei ole Lindénistä vielä oikea aika keskustella.

Uudet tiedot kertovat siitä, että oireettomien koronaviruksen kantajien määrä voi olla aiemmin tunnettua suurempi. Tauti on silti levinnyt yllättävän hitaasti, Lindén sanoo. Vaikka pääkaupunkiseudulla tartunta olisi esimerkiksi noin kolmella prosentilla, niin 97 prosenttia väestöstä on vielä potentiaalisia sairastujia, hän muistuttaa. Epidemian huippu on siis edessä.

”Emme me vielä normaalioloissa kesäkuussa ole”, Lindén sanoo.

Hän uskoo, etteivät lapset esimerkiksi pääse kouluun enää tänä keväänä.

Pääministeripuolueen edustaja Linden pitää hallituksen toimintaa kriisin hoitamisessa hyvänä, eikä hän näe juuri arvosteltavaa. Tästä eteenpäin hän toivoisi yhä laajempaa testaamista ja myös tiettyjä kontakteja vähentäviä lisärajoituksia.

Esimerkiksi pääsiäisen alla nähtiin, että marketit olivat täynnä. Lindén rajoittaisikin yhtäaikaisesti kauppaan pääsevien määrää vahvalla suosituksella. Kankaisista kasvomaskeista kansalaisille hän ei sen sijaan innostu.

”Todennäköisesti niillä voidaan rajata pikkuisen sitä, että oireettomat ihmiset levittäisivät tartuntoja. Todellista näyttöä niiden tehosta ei silti ole.”

Vihreiden Soinikoski toivoo tarvittaessa alueellisia rajoituksia

Mirka Soinikoski Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Vihreiden Mirka Soinikoski on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka työskenteli Kanta-Hämeen keskussairaalassa ennen valintaansa kansanedustajaksi vuosi sitten.

Soinikoski on lääkärinä kokenut vuosien 2009–2010 sikainfluessapandemian, jonka perua nykyiset valmiussuunnitelmat ovat. Soinikosken mielestä ne on viety kohtuullisen hyvin käytäntöön, mutta esimerkiksi varustepulasta näki, että rutiini oli päässyt ruostumaan.

”Hallitus on kaiken kaikkiaan onnistunut. Rajoitukset ovat olleet isoja ja onnistuneita. Jos lääkärinä tätä arvioin, niin kaikkien toimien, joilla voidaan suojata riskiryhmiä ja henkilöstöä, täytyy olla maksimaalisia. Poliitikkona ymmärrän, että täytyy miettiä monta muutakin asiaa, esimerkiksi perusoikeuksia ja talousvaikutuksia.”

Soinikosken mielestä hallituksen heikoin kohta on ollut viestintä, jossa on näkynyt ristiriitaisuutta ja huonoa koordinaatiota.

Soinikoski purkaisi rajoituksia hyvin varovasti ja tarkasti tilannetta seuraten.

”Joka ikistä toimea pitää punnita senhetkistä tilannetta vasten. Tarvittaessa pitää olla sekä henkinen että lainsäädännöllinen valmius vetää takaisinpäin, jos tartuntakäyrä taas nousee. Meillä pitää olla mahdollisuus myös siihen, että säätely voi vaihdella alueittain.”

Soinikosken mukaan lääkärikollegat ovat yhteydenotoissaan toivoneet ihmisten ymmärtävän, että tehohoito ei ole taikatemppu.

”Se ei ole tavoiteltava asia. Jos teholle joutuu, asiat ovat huonosti. Samoin kentältä halutaan myös varmistaa, että eduskunnassa on kaikki tieto siitä, mitä maassa tapahtuu. Esimerkiksi pohjoisesta tuli paljon yhteydenottoja hiihtokeskusten tilanteesta.”

Kristillisdemokraattien Räsänen haluaa kansalaisille kasvomaskit

Päivi Räsänen Kuva: Kalle Koponen / HS

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajalla Päivi Räsäsellä aktiivisista lääkärivuosista on kulunut jo 25 vuotta. Räsänen toimi viimeksi lääkärinä vuonna 1995 valtion työterveyshuollossa Riihimäellä. Kontaktit kentälle ovat silti yhä hyvin aktiiviset. Koronakriisin aikana viestejä on tullut jatkuvasti niin lääkäreiltä, hoitajilta kuin potilailtakin.

”Minulle tulee niin paljon sähköpostia, etten meinaa selvitä sen kanssa.”

Oppositiopuoluetta edustavan Räsäsen mielestä Suomi ja hallitus ovat selvinneet koronakriisin hoitamisesta pääasiallisesti hyvin. Tämän osoittaa se, että niin tartuntojen, kuolleiden kuin tehohoitoon joutuneidenkin määrät ovat kansainvälisessä vertailussa maltillisia.

Arvosteltavaakin silti on, Räsänen sanoo. Esimerkiksi testauksen määrää lisättiin liian hitaasti ja aluksi terveydenhuollon henkilökunnankin oli välillä vaikea päästä testeihin. Suojavarusteiden hankinnoissa on ollut selviä ongelmia. Räsänen moittii esimerkiksi sitä, että riskiryhmiin kuuluvia potilaita saatetaan edelleen hoitaa ilman suojavarusteita, mistä hän on saanut kentältä viestiä.

”Riskiryhmiin kuuluvien kohdalla tulisi suojautua, kun tiedämme, että meillä on niin paljon oireettomia kantajia.”

Räsänen uskoo, että Suomi saa elää koronavirusrajoitusten kanssa muodossa tai toisessa vielä kuukausia. Hän toivoisi, että kun nykyisiä toimia puretaan yhteiskunnan pyörittämiseksi, otettaisiin käyttöön kankaiset kasvomaskit kansalaisille ulkona liikuttaessa, kuten on tehty joissakin muissa Euroopan maissa.

Asiantuntijoiden näkemykset maskeista vaihtelevat. Räsänen uskoo, että ne voivat vähentää laajasti käytettyinä tartuntoja.

”Pelkään myös sellaista psykologista reaktiota kansalaisilta, että kun rajoituksia puretaan, niin saattaa tulla tunne, että tämä alkaa olla ohi, vaikkei tilanne olisi oikeasti helpottunut. Maskin käyttö vähentää tarttuvuutta, jos sitä laajasti käytetään ja se myös on muistutus meille poikkeusajasta.”

Samalla hän tehostaisi testausta, jäljittämistä ja eristämistoimia edelleen. Karanteeneja myös altistuneille voitaisiin tiukentaa ja rangaistuksia karanteenien rikkomisesta harkita.

Kd:n Tanus ei olisi missään nimessä purkanut Uudenmaan eristystä

Sari Tanus Kuva: Kalle Koponen / HS

Kristillisdemokraattien Sari Tanus sanoo tuntevansa ”kipua, harmitusta ja kiukkua” hallituksen päätöksestä purkaa Uudenmaan eristys.

”En olisi missään nimessä tehnyt sitä vielä.”

Tanus laskee mallinnusten perusteella, että Uudellamaalla voi olla parhaillaan jopa 85 000–175 000 koronaviruksen kantajaa.

Lopuista rajoituksista irtautuminen vaatii Tanuksen mielestä aggressiivista testaamista, jäljitystä, karanteeneja ja maskeja.

Hän purkaisi rajoituksia asteittain ja kehittäisi uusia tapoja pitää välimatkaa, esimerkiksi niin, että pieniin kauppoihin pääsisi vain pari asiakasta kerrallaan.

Tanus on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, joka valittiin kansanedustajaksi vuonna 2015.

Tanuksen mielestä hallitus ja THL hidastelivat ja menettivät etumatkaa alkuvaiheessa, kun muun muassa Italian merkitys tartuntalähteenä alkoi paljastua.

”Silloin olisi pitänyt olla hereillä ja rivakasti ottaa viruksen kantajat kiinni. Silloin olisimme pärjänneet pelkän tartuntatautilain mukaisesti emmekä olisi tarvinneet valmiuslakia.”

Suojavarusteiden käytöstä on Tanuksen mielestä kerrottu kansalaisille ristiriitaisesti:

”Ministeriöstä tulee kommenttia, että pitää maskia käyttää, jos on oireita tai epäilee koronaa. Käytännön lääkäri sanoisi siihen, että silloin pitää pysyä kotona ja yrittää päästä testeihin.”

Tanus suosittelee oireettomillekin kasvosuojusta aina liikuttaessa kodin ulkopuolella paikoissa, joissa on muita ihmisiä.

Tanukselle on ollut järkytys, miten haavoittuvainen terveydenhuolto lopulta oli erityisesti varautumisen ja varusteiden suhteen. Hän uskoo kriisin johtavan siihen, että oman tuotannon ja omavaraisuuden merkitys kasvaa.