Tulevat ylioppilaat ja vähän vanhemmatkin vuosikerrat odottavat nyt vappua erityisen hartaasti. Mielessä ei niinkään ole kevään juhlinta tai vallitseva sää, vaan huoli tulevaisuudesta: miten turvata paikka korkeakoulussa.

Epätietoisuus on suuri, sillä tavanomaiset valintakokeet korkeakoulujen tiloissa on peruttu koronaepidemian takia, eivätkä vaihtoehtoisten koejärjestelyiden kaikki yksityiskohdat ole vielä tiedossa. Niistä on luvattu kertoa viimeistään vapunaattona.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rehtorineuvostot ilmoittivat 9. huhtikuuta, ettei tänä keväänä ja kesänä voida järjestää perinteisiä valintakokeita fyysisesti paikan päällä, koska osallistujien ja valvojien turvallisuus vaarantuisi koronaepidemian takia. Suurimpiin kokeisiin olisi ollut tulossa tuhansia osanottajia.

Perinteisiä valintakokeita korvataan esimerkiksi digitaalisilla eli netissä ilman valvontaa tehtävillä etäkokeilla, verkkokursseilla, avoimen yliopiston suorituksilla ja lisäämällä entisestään todistusvalintoja. Fyysisiä kokeitakin voidaan tiukoin varotoimin ja pienimuotoisesti pitää.

Ensimmäisiä valintakokeita oli määrä pitää jo huhtikuun puolella.

Psykologian valintakokeesta on luvassa lisätietoa 22. huhtikuuta. Ensi torstaina 23. huhtikuuta vuorossa olisi ollut valtakunnalliset kasvatustieteellisen alan Vakava-kokeet, mutta nyt ne on esitetty pidettäviksi vasta toukokuun puolivälissä digitaalisena etäkokeena, jota seuraisi myös toinen vaihe.

Vakava-kokeisiin on ilmoittautunut noin 10 000 lähinnä opettajaksi aikovaa. Päätökset valintaperusteiden muutoksista tehdään huhtikuun lopulla.

Ensimmäisten joukossa kokeiden muutoksista kertoivat Taideyliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Taideyliopiston yhteensä 81 hakukohteesta valtaosa eli 79 pidetään täysin sähköisesti ja esimerkiksi videoita hyödyntäen. ”Meillä on nyt vain kaksi soveltavaa koetta”, kertoo vararehtori Lauri Väkevä.

Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen ja ohjauksen valintakokeiden viimeisissä vaiheissa hakijat saapuvat yksitellen ja porrastetusti yliopiston tiloihin. Väkevän mukaan pienessä yliopistossa muutoksia voi tehdä nopeasti.

Itä-Suomen yliopisto kertoi muun muassa lisäävänsä todistusvalintaa, pitävänsä etäkokeita ja laajentavansa tuntuvasti avoimen yliopiston väylää niin, että opinnot avoimessa yliopistossa voi aloittaa osin jo kesällä.

Tähän mennessä etenkin isompien alojen koejärjestelyistä on jaettu tietoa esimerkiksi nettisivuilla perin niukasti.

Yksi suositummista hakukohteista, oikeustiede, on ilmoittanut että ”oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan todistusvalinnan ja valintakoevalinnan kiintiöt tullaan pitämään ennallaan”.

Nettisivuilla kerrotaan myös, että ”valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään sähköisesti, minkä lisäksi on mahdollista, että valintakokeeseen sisältyy toinen vaihe erikseen määriteltynä ajankohtana”.

Niukkuudestaan huolimatta kaksi lausetta tiivistävät muutoksen kipukohdat: osa aloista ja yliopistoista haluaisi nyt tuntuvasti kasvattaa todistusvalintaa. Sitä ovat kuitenkin kokeiden puoltajat kiivaasti vastustaneet: muillekin kuin ylioppilastutkinnossa onnistuneille tulee antaa tilaisuus osoittaa osaamisensa.

Epäilyjä herättää toisaalta myös ”tavallisten” kokeitten toinen päävaihtoehto eli valvomaton nettikoe, koska se voi houkuttaa vilppiin ja väärinkäytöksiin.

Hakupaineala lääketiede onkin nyt harkitsemassa todistusvalinnan lisäämistä, vaikka aikoinaan sitä vastusti. Viiden yliopiston yhteisvalintasivuilla ei vielä tarkempia tietoja asiasta ole.

”Meillehän on niin jäätävän paljon hakijoita”, huokaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen. Helsingin yliopiston yli 30 000 hakijasta liki kolmannes haluaa nimenomaan lääkäriksi.

Renkosen mukaan lääkäreitä kouluttavat yliopistot päättävät todennäköisesti ensi viikolla päädytäänkö nyt lisäämään todistusvalintaa. Vaihtoehdot, kuten valvomaton etäkoe, ovat Renkosen mukaan vielä huonompia.

Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom sanoo, että yliopistoissa haluttiin pitää kriisin keskellä kiinni kahdesta periaatteesta: todistusvalintaa ei kasvateta sataan prosenttiin eikä pelkkä digitaalinen ja valvomaton koe riitä ainoaksi tavaksi valita uudet opiskelijat.

Lindblom myöntää, että kokeiden nopea muuntaminen on kova urakka. ”Pääsiäisen jälkeen alkoi näyttää siltä, että tunnelin päässä näkyy valoa, mutta välillä ovat yöunetkin menneet”, Lindblom sanoo.

Yliopistoille on nyt tullut myös paljon kritiikkiä, ja neuvojia on riittänyt aina kokeitten lykkäämisestä syksyyn ja toisaalta niiden pitämisestä tuttuun tapaan koronaepidemiasta huolimatta.

Esimerkiksi oppositiopuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajat ovat vaatineet perinteisten kokeitten pitoa vaikka käsidesin, hanskojen ja kasvomaskien turvin. Tätä on vaatinut esimerkiksi lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok) toimenpidealoitteessaan.

”Se on selvää, ettei kenenkään terveyttä saa uhrata. Tärkeää on myös, että yliopistot pitävät kiinni autonomiastaan valita itse opiskelijansa. Ei meitä määrää ministeriö eikä myöskään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos”, Lindblom sanoo.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) tähdentää, että korkeakoulujen itsehallinto on perustuslain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain turvaama.

Hanna Kosonen Kuva: Sami Kero / HS

”Ministeriön toiminta­mahdollisuudet puuttua valintojen toimittamiseen ja vaikuttaa asiaan ovat oikeudellisesti rajalliset. Laki ei anna mahdollisuutta puuttua opiskelijavalintaan ja sen perusteisiin, esimerkiksi siihen, millä tavalla valinnat järjestetään tarkkaan ottaen”, Kosonen viestittää HS:lle.

Kosonen uskoo myös, ettei muutoksia valintatapoihin tehdä kevein perustein. ”Tiedän, että korkeakoulut ovat asiaa harkinneet todella tarkkaan ja etsivät tässä haastavassa tilanteessakin ratkaisuja hakijoiden parasta ajatellen”, Kosonen sanoo.

Kososen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on pitänyt hakijoiden oikeusturvaa esillä korkeakoulujen kanssa käymissään keskusteluissa.

Lindblomin mukaan valintoja ei haluttu siirtää syksylle tai muuten myöhempään ajankohtaan, koska epidemian kestosta ei ole varmaa tietoa. Tärkeä tavoite oli myös se, että lukuvuosi saadaan käynnistettyä syksyllä tavanomaisen aikataulun mukaisesti.

Vuonna 2017 ylioppilaaksi Kuopion lyseon lukiosta kirjoittanut Jesse Saapunki toivoo hänkin, ettei valinta nyt veny kovin pitkälle syksyyn, vaikka kokeisiin tulisi myös varmistava toinen vaihe. ”Minulle on tärkeää, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti”, 21-vuotias Saapunki sanoo.

Jesse Saapunki lukee kotonaan Hernesaaressa lukion historian oppikirjoja yliopistojen valintakokeita varten, vaikka ei vielä tiedä, milloin ja miten ne pidetään. ”En ole valtavan järkyttynyt”, Saapunki toteaa sekavasta tilanteesta. Kuva: Sami Kero / HS

Saapunki pyrkii lukemaan historiaa Helsingin ja Turun yliopistoihin. Kolmas vaihtoehto on viestintä Vaasan yliopistossa. Turun kokeen piti olla 22. ja Helsingin 27. toukokuuta. Vaasan koe olisi ollut vuorossa 1. kesäkuuta.

”Elän nyt pimennossa”, Saapunki pohtii mahdollisia uusia kokeiden ajankohtia. Nyt hän lukee Helsingin Hernesaaren kodissaan lähinnä lukion historian oppikirjoja. Vaasan koetta varten tuli aineistoa maaliskuun lopulla, ja Helsingin yliopiston historian teemoista aineistoa pitäisi tulla ensi viikon perjantaina.

”Itselleni on nyt tärkeää päästä tekemään koe, sillä en vuoden 2017 ylioppilaana todennäköisesti pärjäisi todistusvalinnassa”, Saapunki sanoo.

Valvomattomassa etäkokeessa Saapunkiakin epäilyttää se, miten siinä voidaan estää vilppi. ”Kokeessa olisi ainakin hyvä painottaa kykyä analysoida tekstiä”, Saapunki arvioi.

Tosin ihan puhtaassa etäkokeessa ei voida täysin varmistaa, kuka kokeen on oikeasti tehnyt.

Jesse Saapunki luki perjantaina Mesopotamian rappioon johtaneista syistä. Kuva: Sami Kero / HS

Saapunki ei ole yksin odotta­massa lisä­tietoja tulevista kokeista, sillä korkea­koulujen yhteis­haku keräsi tänä keväänä ennätys­määrän opiskelu­paikkaa tavoittelevia.

Pyrkijöitä oli aprillipäivänä päättyneessä haussa lähes 152 000. Hakijamäärä lisääntyi noin 11 000:lla viime keväästä.

Kaikista korkeakouluhakijoista 46 prosenttia haki nyt pelkästään ammattikorkeakouluun, 39 prosenttia pelkästään yliopistoon ja 15 prosenttia kumpaankin.

Aloituspaikkoja on jaossa liki 47 000.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uusista opiskelijoista valitaan tänä vuonna jo keskimäärin runsas puolet ylioppilastodistusten ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Osuus vaihtelee tuntuvasti 25 prosentin ja jopa sadan prosentin välillä.

Silti valintakokeet ovat valtaosalla hakijoista se todennäköisempi tapa päästä opintojen alkuun. Näin on etenkin silloin, kun ylioppilastutkinto ei ole mennyt ihan nappiin, se on jo vanhempaa perua tai sitä ei ole ensinkään.

Ammattikorkeakouluihin hakeneiden joukossa oli 33 000 henkilöä, joiden todistusta ei voida pisteyttää samaan tapaan kuin ylioppilastutkintojen tai ammatillisten perustutkintojen todistuksia.

Tähän joukkoon kuuluu hakijoita, joilla on vanhempi ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ulkomailla suoritettu tutkinto tai lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa.

Ammattikorkeakouluihin hakijoita oli nyt 92 000, joista 75 000 ilmoittautui valintakokeeseen.

Viime syksynä ammattikorkeakouluilla oli jo ensimmäistä kertaa käytössä eri alojen yhteinen digitaalinen koe. Tänä kesänä vastaava koe oli määrä pitää kesäkuun alussa muutamana päivänä eri ammattikorkeakoulujen tiloissa eli fyysisesti paikan päällä. Kulttuurialalla ja viittomakielessä on omat kokeensa.

Nyt tuo eri alojen yhteinen sähköinen koe pidetään yhtenä päivänä ja niin, että jokainen tekee sen itsekseen vaikka kotona. Hakijalla tulee olla toimiva tietokone ja nettiyhteys. Koejärjestelmä tukee useimpien nykyaikaisten selainten ajantasaisia versioita.

Yliopistoissa on nyt määrä osin soveltaa ammattikorkeakoulujen digikokeen tekniikkaa. Tehtävä ei ole helppo, sillä yliopistoilla on yhteensä satoja valintakokeita, jotka koskettavat kymmeniätuhansia hakijoita.