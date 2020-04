Demokratian keskeinen kulmakivi on, että eduskunta saa valtioneuvostolta kaikki tarvittavat tiedot lakien säätämiseksi ja asetusten hyväksymiseksi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on poikkeusolojen aikana joutunut jo viisi kertaa huomauttamaan valtioneuvostoa tiedonsaannin vakavista puutteista. Lisäksi valiokunta on toistuvasti huomauttanut, että valtioneuvosto ei ole perustellut riittävän täsmällisesti perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamista.

”Kysymys on eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä, joka käyttää lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Kun eduskunta ilmoittaa, että se ei ole saanut kaikkia tarvittavia tietoja tai joutuu niitä erikseen pyytämään, olemme suomalaisen demokratian ytimessä ja asia on erittäin vakava”, sanoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Torstaina perustuslakivaliokunta pohti kokouksessaan, onko sillä tarvetta aloittaa selvitys perustuslain eri säännöksissä turvatun eduskunnan kattavan tiedonsaantioikeuden toteutumisesta.

”Ei voi olla olla niin, että valtioneuvoston lainvalmistelijat eivät ole lukeneet perustuslakivaliokunnan kannanottoja. Valitettavasti tällaista on tapahtunut ja oikeuskanslerinvirasto on joutunut vierihoidossa lainvalmistelijoita neuvomaan.”

Oikeuskansleri Pöysti korostaa, että valtioneuvosto ei voi missään tapauksessa myöskään kyseenalaistaa, mitä tietoja eduskunta pitää tarpeellisina.

”On syytä ottaa huomioon, että minä olen jo ennen perustuslakivaliokunnan viimeisimpiä kannanottoja kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota eduskunnan tiedonsaantioikeuteen.”

Pöysti tarkoittaa aloittamiaan selvityksiä siitä, ovatko valtiovarainministeriö ja sisäministeriö rikkoneet EU-asioissa perustuslakia viivyttämällä eduskunnan tiedonsaantia.

Oikeuskanslerin tehtävänä valvoa ministeriöiden ja hallituksen virkatointen lainmukaisuutta. Se tarkoittaa, että hän tarkistaa hallituksen esitykset eduskunnalle. Perustuslakivaliokunnan ankarien moitteiden takia herää kysymys, onko Pöysti epäonnistunut laillisuusvalvonnassaan.

”En katso epäonnistuneeni laillisuusvalvonnassa enkä myöskään missään tapauksessa halua kiistää perustuslakivaliokunnan kannanottoja. Perustuslakivaliokunnan huomautuksiin on pyritty puuttumaan. Perinteisesti on ollut hyvin korkea kynnys sille, että oikeuskansleri soveltaisi perustuslain 112 pykälää, mikä ei kuitenkaan anna oikeuskanslerille ehdotonta veto-oikeutta tai estää asioiden viemistä eteenpäin.”

Perustuslain 112 pykälän perusteella oikeuskanslerin on esitettävä huomautuksensa perusteluineen, jos hän havaitsee valtioneuvoston, ministerin tai tasavallan presidentin päätöksen tai toimenpiteen laillisuuden antavan siihen aihetta

Jos huomautus jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Pöysti korostaa, että vastuu perustuslakivaliokunnan kannanottojen huomioimisesta lainvalmistelusta on aina asianomaisella ministeriöllä.

”Minun tehtäväni ei ole toimia valtioneuvoston puhemiehenä eikä missään tapauksessa valtioneuvoston puolustusasianajajana. Valtioneuvoston esityksestä vastaa asianomaisen ministeriön esittelijä ja ministeriön kansliapäällikkö.”

Valtioneuvoston kansliassa valmiuslain käyttöönottoa ja soveltamista koskevat asetukset on valmisteltu alivaltiosihteeri Timo Lankisen johdolla.

”Asetukset on valmisteltu kovassa kiireessä. Ei ole yksittäistä syytä, miksi ei ole pystytty toimittamaan kaikkia sellaisia tietoja, joita perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. On sellaisiakin tapauksia, että emme ole saaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kaikkia tarvittavia tietoja ajoissa”, Lankinen sanoo.

Hän korostaa, että kaikki perustuslakivaliokunnan tarvitsemat tiedot on toimitettu myöhemmin. Tosin tietojen toimittaminen jälkikäteen on myös yksi keskeinen ongelma.

”Valiokunta on asian käsittelyssä joutunut erikseen käyttämään perustuslain 47 §:n mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä, joka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti”, perustuslakivaliokunta totesi 27. maaliskuuta valmiuslain käyttöönottoa ja soveltamista koskevassa mietinnössään.

Perustuslain mukaan eduskunnalle on toimitettava viipymättä viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot. Perustuslakivaliokunnan toistuvista huomautuksista voi syntyä vaikutelma, että valtioneuvosto ei ole ymmärtänyt oikeudellisia ongelmia tai tietoja olisi syystä tai toisesta jätetty kertomatta.

”Se ei missään tapauksessa pidä paikkansa. Valtioneuvosto on toimittanut valiokunnalle avoimesti kaiken lisäselvityksen, joka sillä itsellään on ollut käytettävissä. Valtioneuvosto ei ole salannut mitään”, Lankinen sanoo.

Lainvalmistelun ongelmista on Suomessa keskusteltu jo vuosikausia, mutta toistaiseksi ongelmiin ei ole puututtu tarmokkaasti.

Toisinaan poliittisia päämääriä on yritetty viedä lävitse voimassa olevasta lainsäädännöstä piittaamatta. Edellinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvosteli joulukuussa 2016 ankarasti lainvalmistelua ja hallituksen painostusta.

Poliitikot vetoavat usein hallitusohjelmaan ja virkamiehet poliittiseen ohjaukseen, vaikka virkamiesten velvollisuutena on olla puolueettomia, riippumattomia ja tasapuolisia.

”On selvää, että suomalaisessa lainvalmistelussa on puutteita ja ongelmia. Uskoakseni keskeinen ongelma on se, että lainvalmistelijoilla ei ole välttämättä kokonaiskuvaa käsiteltävästä asiasta. Välillä on myös kiire, ja olen valmiuslain soveltamisessa joutunut sietämään osin puutteellisia perusteluja, koska kyse on ollut ihmisten hengen ja terveyden suojaamisesta”, oikeuskansleri Pöysti sanoo.