Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) muistuttaa maanantaina julkaistussa tiedotteessaan, että pitkäaikaissairauksien hoito tai ikäihmisten hoiva ei saa vaarantua koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Ministeriö toteaa, että muiden sairauksien hoito sekä perustason sosiaali- ja terveyspalvelut täytyy turvata myös covid-19-epidemian aikana.

Taustalla STM:n ulostulossa on se, että koronaepidemian vuoksi eri puolilla Suomea terveydenhuollon kiireettömiä hoitoja on ajettu alas. Potilaat ovat myös itse peruneet varattuja lääkäriaikojaan.

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi varoitti HS:n haastattelussa maanantaina, että Suomen terveydenhuoltoa uhkaa pandemian jälkeen uusi kriisi, ellei muiden sairauksien hoitoa huomioida tarpeeksi.

Onko ikäihmisten hoiva tai pitkäaikaissairauksien hoito jo vaarantunut Suomessa?

”Ryhdymme ministeriössä kartuttamaan perusterveydenhuollon tilannekuvaa tällä viikolla. Vielä asiasta ei ole numeerisia tietoja”, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Katri Makkonen.

Hän kuitenkin toteaa, että ihmiset ovat ilmiselvästi totelleet kieltoa välttää lähikontakteja – myös terveydenhuollossa.

”Ihmiset ovat peruneet tarpeellisia pitkäaikaissairauksien seurantakäyntejä. Olisi kuitenkin hyvä käydä lääkärissä tarkistamassa, että sydänlääkitys on kunnossa tai diabetes tasapainossa”, Makkonen sanoo.

”Näimme sairauksien seurannan laiminlyönnin potentiaalisesti erittäin hankalaksi tilanteeksi, joten päätimme muistuttaa asiasta.”

Osa sairauksista voi pahentua, jos hoito tai diagnoosi lykkääntyy. Jopa sydäninfarkteja on epäilty jäävän hoitamatta, kun potilaat eivät hakeudu hoitoon.

Lue lisää: Koronaepidemia on autioittanut päivystyksiä ja vähentänyt kiireetöntä hoitoa: ”Seurauksena on ylimääräisiä kuolemia”

Potilaisiin on jo useissa paikoissa vedottu, että he käyttäisivät varatut ajat, jos heillä ei ole koronaan viittaavia oireita. Heitä on kehotettu hakeutumaan hoitoon aina tarvittaessa.

Myös Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura muistuttavat, että sydäninfarktin oireista kärsivän täytyy hakeutua heti hoitoon. Oireita ovat muun muassa voimakas uusi rintakipu tai hengenahdistus. Liitot myös lupaavat, että kaikissa sydäninfarkteja hoitavissa yksiköissä on panostettu pandemian aikaiseen suojautumiseen.

Täytyykö lääkärien tai hoitajien kehottaa ihmisiä käyttämään varatut aikansa?

”Jos joku soittaa peruakseen aikansa, niin hoitaja voi siinä tilanteessa sanoa, että kannattaisi tulla nyt kuitenkin”, Makkonen sanoo.

Epidemian jälkeen terveysasemille ja sairaaloihin odotetaan mittavia jonoja. Myös Makkonen toteaa, että arkijärjenkin mukaan jonot kasvavat, jos nyt jätetään osa ihmisistä hoitamatta.

”Jos syksyllä tavanomaisen hoidon päälle tulevat keväältä siirretyt hoidot, eli tämä hoitovelka, niin sitten on kova työkiire”, Makkonen sanoo.

Koronaepidemian aikana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) päivystyspotilaiden määrät ovat vähentyneet 20–50 prosentilla riippuen potilasryhmästä ja sairaudesta. THL:n Avohilmo-rekisterin mukaan lääkärikäynnit Suomen kuntien terveysasemilla vähenivät yli puolella pääsiäisviikkoa edeltäneiden neljän viikon aikana.

Kiireetöntä hoitoa on ajettu alas koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja potilaiden suojelemiseksi, mutta myös resurssien suuntaamiseksi koronapotilaiden hoitoon. Kiireettömän hoidon alasajossa on ollut alueellisia eroja.

Lue lisää: Koronavirus hiipii maakuntiin: sairaalat ajavat kiireetöntä hoitoa alas etukäteen

Koronaepidemia ei ole toistaiseksi osoittanut pelkojen veroiseksi sairaaloissa. Monet sairaalat aikovat aloittaa uudelleen kiireettömiäkin hoitoja.

Osa varattujen aikojen peruutuksista voi olla johtunut Makkosen mukaan terveydenhuollon henkilökunnan sairastumisista. Tällaiset tilanteet voivat lisääntyä, jos koronaepidemia alkaa levitä nykyistä pahemmin.

Ministeriö julkaisi ohjeet toimenpiteistä, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakykyä voidaan lisätä epidemiatilanteessa. Ministeriön mukaan työvelvoitteen käyttöönotto on viimeisin varokeino. Ohje on Makkosen mukaan esitelty kuntajohtajille jo aiemmin.

”Muistutamme, että kunnilla on kriisitilanteessa mahdollisuus poiketa hankintalain periaatteista ja palveluja voi hankkia suorahankintoina”, Makkonen sanoo.

Yksityisten palveluntarjoajien käyttämisen pitäisi ajaa työvelvoitteen käyttöönoton edelle.

”Työvoiman käyttöön liittyvät valmiuslain oikeudet ovat viimeinen keino”, Makkonen sanoo.