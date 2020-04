Yhtään terveydenhuollon ammattilaista ei toistaiseksi ole määrätty reservistä valmiuslain nojalla ”pakkotyöhön”, minkä poikkeusolojen takia maaliskuussa annettu asetus mahdollistaisi.

Asetus on näillä näkymin voimassa 13. toukokuuta asti, kuten monet muutkin koronaviruksen takia säädetyt rajoitukset.

Asetuksen oli määrä varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa niin, ettei koronavirusepidemian aiheuttama työvoimapula vaaranna ihmishenkiä.

Työvelvollisista oli määrä kerätä rekisteri, josta töihin voitaisiin kutsua alan koulutusta saaneet 18–67-vuotiaat. Kyseeseen olisivat tulleet myös pitkälle edenneet opiskelijat kuin myös jo eläkkeellä tai muissa töissä jonkin aikaa olleet.

Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että työvelvollisista on jo kerätty rekisteriä.

”Työmääräystä ei ole vielä annettu kenellekään, eikä näillä potilasmäärillä ole ollut tarvettakaan. Terveydenhuollon toimintayksiköt ovat toistaiseksi selvinneet tehtävistään. Terveydenhuollon henkilöstön työ- ja loma-aikojen joustot sekä toimintayksiköiden sisäiset ja väliset järjestelyt ovat ensisijaisia verrattuna työvelvollisuuden käyttämiseen”, Isoksela sanoo.

Isoksela muistuttaa, että esimerkiksi sairaanhoitopiirit ovat itsekin nyt aktiivisesti rekrytoineet lisää hoitajia, ja työvelvollisuuden piti alun perinkin olla se viimeinen keino.

”Ei työvelvollisuuskaan jää kuolleeksi kirjaimeksi, vaan rekisteriä valmistellaan täysillä, ja sitä voidaan säilyttää puoli vuotta epidemian mahdollista uutta aaltoa varten. Hyvä harjoitus tämäkin on”, Isoksela sanoo.

Työvelvollisuusasetusta on arvosteltu esimerkiksi siitä, että varsin iäkkäätkin kelpaisivat työvoimaksi. Isoksela huomauttaa, että heitäkin voitaisiin määrätä esimerkiksi jäljitystehtäviin tai pitämään etävastaanottoa.

Sairaaloiden työvoimapulaa on voitu helpottaa myös asetuksella, joka antaa työnantajalle mahdollisuuden poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa.

Suojavarustukseen pukeutunut hoitaja otti koronavirusnäytettä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 3. huhtikuuta. Kuva: Roni Lehti / Lehtikuva

Järjestelyt koskevat työaikaa ja vuosilomia sekä irtisanomisaikaa työntekijän irtisanoutuessa työstään.

Tätä asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen lisäksi esimerkiksi pelastustoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt työmarkkinajärjestöiltä arvioita siitä, kuinka paljon esimerkiksi terveydenhuollossa on hyödynnetty asetusta.

”Tänään olemme juuri saaneet alustavaa tietoa, jonka mukaan työnantajilla on ollut tarvetta poikkeusvaltuuksin esimerkiksi määrätä vuosiloman ajankohdasta lyhyempää ilmoitusaikaa käyttäen tai siirtää vuosilomaa aikaisempaan tai myöhempään ajankohtaan”, sanoo hallitusneuvos Tarja Kröger työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Krögerin mukaan myös ylitöitä on teetetty ilman työntekijän suostumusta jonkin verran, mutta ei vielä kovin paljon. Työntekijän noudatettavana olevan irtisanomisajan pidentäminen on ollut Krögerin mukaan vielä harvinaisempaa.

Krögerin mukaan vastauksista käy ilmi, että tilanteet vaihtelevat tuntuvasti – myös eri puolilla Suomea. Useimmiten ne liittyvät siihen, että osa henkilöstöstä on sairastunut tai joutunut karanteeniin.

Hoitohenkilöstöä edustavat järjestöt Tehy ja Super arvioivat poikkeusvaltuuksien käytön laajemmaksi.

”Kaikissa sairaanhoitopiireissä on tietojemme mukaan otettu hyvin laajasti käyttöön mahdollisuus perua tai siirtää lomia, teettää ylitöitä yli säädösten ja pidentää irtisanomisaikaa neljään kuukauteen”, sanoo sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Henkilöstöpulaa on Kirvesniemen mukaan lievennetty myös sisäisin siirroin ja pikakouluttamalla hoitajia esimerkiksi tehohoitoon.

Kunnallinen työehtosopimus mahdollistaa ihan normaalioloissakin kahdeksan viikon siirron toisiin tehtäviin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno moittii työnantajia jopa ylireagoinnista: ”Selvästi käytetään nyt koronaa verukkeena lomien siirtoon ja irtisanomisajan pidentämiseen.”

”Väsymystä on nyt tosi paljon ja kuormitus on kova, kun suojavaatteitakaan ei ole tarpeeksi. Tilannetta pahentaa, jos työvuoroja muutellaan ja lomatkin on jäissä”, Sainila-Vaarno sanoo.

Superin edunvalvontayksikkö on antanut kuukauden aikana lähes 900 koronaan liittyvää vastausta, minkä lisäksi paikalliset luottamusmiehet ovat auttaneet kysyjiä.

Valtaosa kysymyksistä on koskenut työnantajan peruuttamia vuosilomia. Toisia taas on määrätty aikaisin vuosilomalle, jolloin työvoimaa on käytettävissä myöhemmin.

”Ongelmaksi vuosilomien suhteen voi jatkossa tulla työnantajalle se, että vuosilomalain mukaiset vuosilomat on myönnettävä, kun valmiuslaki ei ole enää voimassa. Jos työntekijöillä on valtavasti pitämättömiä vuosilomia, niin vuosilomalain noudattaminen jokaisessa yksikössä voi olla haastavaa”, sanoo sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen Superista.