Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vaati Twitterissä koronakriisin vuoksi yrityksille myönnettyihin tukiin ”korjausliikettä”.

”Julkisten tietojen perusteella näyttää siltä, että yritystuet eivät kohdennu riittävästi niille toimialoille ja yrittäjille, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa koronan takia”, hän kirjoitti.

”Tukiin tarvitaan korjausliike, jotta ne kohdentuvat tarvitseville eivätkä taitavimmille konsulttihakijoille.”

Myös pääministeripuolue sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän johtaja Antti Lindtman vaati, että hallitus tekee tuista ”pikaisen selvityksen ja tarvittavat korjaustoimet”.

”Tukien on perustuttava todelliseen tarpeeseen”, hän kirjoitti.

Sdp:n kansanedustajat Tarja Filatov ja Ilmari Nurminen vaativat Lintilälle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, että yritystukien rahanjakoperusteita on syytä muuttaa niin, että kriisin keskellä yritykset voisivat saada rahoitusta kiinteisiin kuluihinsa ja estää näin konkursseja syntymästä.

”Työpaikkojen säilyminen on keskeisin asia koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin hoitamisessa”, Nurminen ja Filatov painottavat.

Nurmisen mukaan julkisuudessa olleet tapaukset ovat epäoikeudenmukaisia eivätkä ne ole hyväksyttävissä tai perusteltavissa.

”Tähän on puututtava. On syytä selvittää nopeasti, miten Business Finland on päätynyt näihin tukisummiin ja korjattava jakoperusteita. Lisäksi meidän on huolehdittava, ettei lopulta tämän kriisin hoitamisesta syntyvä lasku lankea pienituloisten maksettavaksi”, Nurminen sanoo.

Ohjelmisto- ja konsultointiyhtiöt ovat olleet selvässä kärjessä, kun Business Finland on jakanut koronatukea yrityksille.

Business Finlandin tekemistä tukipäätöksistä 16 prosenttia on mennyt näille yrityksille, kertovat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisemat tilastot.

Seuraavaksi eniten päätöksiä oli tehty liikkeenjohtoa konsultoivien yritysten hakemuksille: niitä koski kahdeksan prosenttia kaikista hakemuksista. Suunnilleen saman verran myönteisiä päätöksiä saivat tukkukauppiaat.

Tukien kohdentuminen on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun Suomen Kuvalehti viikonloppuna julkaisi selvityksen valtion rahoituslaitos Business Finlandin myöntämien tukien saajista.

100 000 euron tuen sai muun muassa blogiyhtiö Huono Äiti Oy, joka on voitollinen ja menestynyt yritys.

TEM huomauttaa, että toimialaprofiili heijastaa hakemusjonon alkupään tilannetta. ”Toimialajakauma muuttuu jonkin verran, kun hakemusjonoja on saatu purettua”, ministeriö sanoo tiedotteessaan.

Hallitus on antanut yrityksille suoraa tukea koronaviruksen aiheuttaman kriisin selättämiseksi valtion rahoituslaitoksen Business Finlandin lisäksi ely-keskusten kautta.

Business Finlandin koronatuet ovat nykymallissa tarkoitettu yli kuuden työntekijän yrityksille ja ely-keskusten tätä pienemmille. Ylivoimainen osuus eli 63 prosenttia Business Finlandin käsittelemistä päätöksistä koski mikroyrityksiä. Mikroyrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 10 ihmistä.

Ely-keskukset ovat jakaneet eniten tukea vähittäiskaupalle ja ravintoloille. Molemmille toimialoille on myönnetty rahaa runsaat kolme miljoonaa euroa.

Ely-keskuksiin saapuneita hakemuksia oli 14 628, joiden tuen yhteenlaskettu suuruus oli 379,2 miljoonaa euroa. Käsitellyistä hakemuksista oli hylätty noin joka viidennes.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) myönsi maanantaina HS:lle, että yritysten tukemisessa on ongelmia.

”Rahoituksen tarve ja mahdollisuudet myöntää rahaa Business Finlandin ja ely-keskusten kautta eivät kohtaa. Nyt yritykset tarvitsisivat rahaa ennen kaikkea akuutin kassakriisin selättämiseksi. Tämä on ilman muuta suurin ongelma tällä hetkellä”, Lintilä sanoi.

Business Finlandin tuet on tarkoitettu myös korona-aikana yritystoiminnan kehittämiseen. Rahoituksesta enintään 20 prosenttia voi käyttää kiinteiden kulujen kattamiseen.