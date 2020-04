Kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps) omistama Gometal -niminen yhtiö on saamassa 70 800 euron korona-avustuksen.

Kyse on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) myöntämästä avustuksesta yrityksen kehittämistoimenpiteisiin. Asia ilmenee HS:n saamasta listauksesta, jolta käyvät ilmi ely-keskusten myöntämät korona-avustuspäätökset.

Juvalle rekisteröity yritys myy voimanostovarusteita ja -tuotteita. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tietokannan mukaan Turtiainen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

PRH:n tietokannasta ilmenee, että yritys ei ole toimittanut kaupparekisteriin tilinpäätöksiä 30.6.2016 päättyneen tilikauden jälkeen.

Viimeisellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli noin 390 000 euroa ja sen tulos ennen oli noin 1 200 euroa voitollinen.

HS:n tavoittama Turtiainen kertoo omistavansa yrityksen osakkeista 50 prosenttia. Loput ovat hänen vaimonsa omistuksessa. Hän kertoo tietävänsä tuesta ainoastaan, että yritys on hakenut avustusta koronatilanteen vuoksi.

”Sen verran tiedän, että siellä on jouduttu lomauttamaan porukkaa. Sitä varten on aloitettu uutta toimintaa, ja hengityssuojainvalmistusta.”

Turtiainen kertoo vaimonsa vastanneen yrityksen toiminnasta sen jälkeen, kun Turtiainen valittiin eduskuntaan. Kansanedustaja ei omien sanojensa mukaan tiedä, millaista liikevaihtoa tai tulosta yritys tällä hetkellä tekee – tai mikä tilanne on ollut ennen hänen valintaansa Arkadianmäelle.

”En muista, meillä on ollut USA:ssakin toimintaa niihin aikoihin, en muista mitään eriteltyinä liikevaihtoja.”

Puuttuvista tilinpäätöksistä Turtiaisella on eri käsitys kuin PRH:n diaarilla.

”Sen verran minulla on tietoa, että kaikki on toimitettu sinne. Siitä on keskustelua vaimon kanssa. Juuri mediaa varten ne on toimitettu.”

Turtiainen ei osaa sanoa, milloin puuttuvat tilinpäätökset on toimitettu.

Gometalilla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Sen sijaan kansanedustajan toisella, Worlds Strongest Sport -nimisellä yrityksellä niitä on 32 kappaletta, ilmenee Asiakastiedon tietokannasta.

Turtiaisen aiempia voimailualan yrityksiä on kaatunut talousvaikeuksiin.

Worlds Strongest Sport Oy:n toiminta on loppunut huhtikuussa tänä vuonna, kertoo yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ. Yhtiöllä on 32 luottohäiriömerkintää, joiden perusteella yhtiöllä on ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este.

Viimeisin merkintä on vajaan vuoden takaa elokuulta 2019.

Rahojaan kaipaavat muun muassa verohallinto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ely-keskus. Asiakastiedon luottotietorekisterin mukaan ely-keskus kaipaa Turtiaisen yritykseltä 13 675 euroa heinäkuussa 2018 päivätyssä luottohäiriömerkinnässä, jonka perusteena on ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este.

Turtiaisen saaman 70 800 euron koronatuen on myöntänyt Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely).

Worlds Strongest Sport Oy:n omistajia ovat viimeisimmän 2010 tiedon mukaan puoliksi Ano Turtiainen ja hänen vaimonsa.

Verottajan saatavat Worlds Strongest Sport Oy:ltä ovat noin 31 000 euroa.

Worlds Strongest Sport on toimittanut kaupparekisteriin viimeksi tilinpäätöksensä vuodelta 2013. Kaupparekisteri on pyytänyt yhtiön uudempia tilinpäätöksiä kahdesti vuonna 2015, mutta turhaan.

Lakannut on niin ikään Ano Turtiaisen Irontime Oy, josta hän omisti rekisteritietojen mukaan 51 prosenttia ja Turtiaisen vaimo loput. Yritystietojärjestelmän YTJ:n mukaan yrityksen toiminta on lakannut kesäkuussa viime vuonna.

Juvan Osuuspankilla on hallussaan 10 000 euron yrityskiinnitys Irontime-yhtiöön vuodelta 2004.

Toiminnassa on sen sijaan Turtiaisen ja hänen vaimonsa kuntokeskusalan yritys Bobbin Oy. Kansanedustaja Turtiainen omistaa yrityksestä rekisteritietojen mukaan 49 prosenttia ja vaimo loput.

Yhtiö kertoo tehneensä syyskuun lopussa 2019 päättyneellä tilikaudella 41 000 euron liikevaihdolla 66 000 euron voiton.

Ano Turtiaisen toimivien yritysten joukkoon kuuluu myös METAL SPORT Licensing Oy, jonka hän omistaa puoliksi vaimonsa kanssa, rekisteritiedot vuodelta 2018 kertovat. Asiakastiedon rekisterien huomattavat, että METAL SPORT Licensing Oy kieltäytyi luovuttamasta tuoreempia osakastietoja elokuussa viime vuonna.

Asiakastiedon mukaan yrityksen luottokelpoisuusluokka osoittaa suurta riskiä, että yhtiö ei maksa laskuja. Yhtiön riski mennä konkurssiin on konkurssimittarin mukaan kohtalainen.

Turtiainen on Asiakastiedon mukaan osakas myös Scandinavian Supplements Group Oy:ssä, jonka toiminta on yritystietojärjestelmän YTJ:n mukaan lakannut maaliskuussa tänä vuonna.

Turtiainen on ollut hallituksen jäsen ja kymmenen prosentin omistaja vuonna 2016. Yhtiöllä on 64 maksuhäiriömerkintää viimeisin maaliskuulta 2020.