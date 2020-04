Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo Twitterissä, että hänen miehensä Markus Räikkösen työnantaja on saanut avustusta Business Finlandilta.

”Tamperelainen yritys, jossa mieheni on töissä on saanut avustusta Business Finlandilta noin 45 000 euroa. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä vaan hän on yrityksen työntekijä. Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti”, Marin kirjoitti tiistaina.

Marinin mukaan kyseinen yritys on myös auttanut ilmaiseksi muita yrityksiä tekemään hakemuksia Business Finlandille ja ely-keskuksille.

”Kaikilla yrittäjillä ei ole osaamista tai kokemusta hakemusten teosta ja siksi apua on tarjottu. Yritys kertoo asiasta mielellään lisää.”

Business Finlandin myöntämät yritystuet koronaviruksen aiheuttaman kriisin ehkäisemiseksi ovat olleet julkisuudessa esillä viime päivinä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi tiistaina, että Business Finlandin myöntämistä tuista aloitetaan tarkastus.