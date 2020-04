Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) toivoo yksityisen sektorin ja elinkeinoelämän osallistuvan Suomen suojavarustehankintoihin julkisten toimijoiden rinnalla.

”Heillä on kanavia maailmalle ja he pystyvät näitä tuotteita hankkimaan. Sekin on tärkeää, että näitä suojatarvikkeita voitaisiin tuoda yksityisten toimijoiden toimesta maahan ilman että olisi tilauksia Huoltovarmuuskeskukselta tai sairaanhoitopiireiltä”, Pekonen sanoo.

”Nyt on tarvetta niin paljon, että tuskin ne käsiin jäävät.”

Pekonen ei osaa sanoa, ovatko yksityiset yritykset jo tehneet tällaisia hankintoja. Yritykset ovat olleet aktiivisina ainakin niin, että joukko suuria suomalaisyrityksiä tarjosi asiantuntija-apua Huoltovarmuuskeskukselle Kiinasta ostettavien suojavarusteiden hankintaan.

Työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) menee niin, että Pekonen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisesta ja siihen liittyvästä materiaalihankinnasta. Koronaviruskriisissä terveydenhuollon työntekijöiden suojavarusteista ja muista tarvikkeista vastaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Sosiaali- ja terveysministeriön kautta on Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) lähtenyt viisi hankintaesitystä Suomen tarvitsemista suojavarusteista. HVK avasi omat varastonsa sairaanhoitopiirien käyttöön 23. maaliskuuta, mutta varastot ovat nopeasti huvenneet koronaviruksen vaatimalla suojautumistasolla.

Nyt pahin pula on suojatakeista, jotka ovat täysin tuontitavaraa, Pekonen sanoo.

Suojapukuun pukeutunut hoitaja ja avustava hoitaja koronapotilaiden testaamiseen ja hoitoon tarkoitetulla osastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä 3. huhtikuuta. Potilaan läheisyydessä työskentelevä hoitaja toimii suojapuvussa ja kevyemmin suojautunut hoitaja avustaa turvaetäisyyden päästä. Kuva: Roni Lehti / Lehtikuva

Lisää varusteita siis tarvittaisiin koko ajan, mutta kaikkia kanavia ei ole hyödynnetty täysimääräisesti. Suomi ei ollut mukana ensimmäisissä EU:n tekemissä suojavarustetilauksissa, koska liittyi myöhässä mukaan jäsenmaiden yhteishankintasopimukseen.

Tieto tästä ei saavuttanut Pekosta, joka Ylen haastattelussa 7. huhtikuuta vakuutti Suomen ehtineen hyvin mukaan EU-hankintoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinto-osasto selvittelee nyt, mistä tällainen nolo tietokatkos johtui. Pekonen on pyytänyt selvitystä pikaisesti.

”Meillä on kaksi asiaa selvityksessä liittyen EU:n yhteishankintasopimukseen. Ensinnäkin se, viivyteltiinkö ministeriössä tämän asian suhteen eli olisimmeko voineet toimia ministeriönä nopeammin, jotta Suomi olisi ehtinyt liittyä sopimukseen niin, että olisimme ehtineet ensimmäisiinkin tilauksiin mukaan.”

Toisena asiana selvityksessä on se, miksi Pekosta ei informoitu Suomen jäämisestä syrjään ensimmäisistä tilauksista.

Lehtilausuntojensa perusteella STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja ylijohtaja Päivi Sillanaukee pallottelevat vastuuta ministerin informoinnista toisilleen.

Näiden kahden virkamiehen välillä on sisäänrakennettu jännite, sillä pitkään kansliapäällikkönä ollutta Sillanaukeeta ei valittu ministeriön huippuvirkaan uudestaan viime elokuussa. Tilalle nousi Varhila.

Esittelevä ministeri oli Pekonen.

Miten arvioitte nimitysprosessin vaikuttaneen ministeriön sisäiseen kommunikaatioon ja yhteistyöhön?

”Ei se ole näkynyt millään tavalla ministeriössä. Olemme kaikki tehneet kellon ympäri töitä koronakriisin takia, eikä ilmapiirissä ole näkynyt kansliapäällikön tai ylijohtajan välillä mitään sellaista, joka olisi tähän vaikuttanut.”

Pekosen mukaan EU-sopimuksesta on liikkunut julkisuudessa harhaanjohtavaa tietoa.

”Ei se olisi ollut mikään ihmelääke, jos me olisimme ehtineet ensimmäisiin hankintoihin mukaan, vaikka toki kaikkia varusteita tarvitaan. Yhteishankinta ei olisi mahdollistanut mitään sellaista, mitä emme voisi tehdä itse tai mitä emme olisi jo tehneet, ja sen lisäksi meidän tietääksemme yksikään yhteishankintaan osallistunut maa ei ole vielä viikkoihin saamassa tavaraa tätä kautta.”

Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tarkoitettuja suojavarusteita kuljettava rahtikone Helsinki-Vantaan lentokentällä 15. huhtikuuta. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Maanantaisessa EU:n terveysministerikokouksessa oli ollut huolestuneita puheenvuoroja, miksi tarvikkeita ei ole sitä kautta jo saatu.

Seuraavissa yhteishankinnoissa Suomi aikoo olla mukana. Määristä ja ajankohdasta Pekonen ei vielä tiedä.

Pekosen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön on välttämätöntä käydä jatkuvaa keskustelua elinkeinoelämän kanssa, jotta kirurgisten suusuojien ja testaustarvikkeiden tuotanto kotimaassa saataisiin käyntiin mahdollisimman nopeasti.

STM on perustanut terveydenhuollon viiden erityisvastuualueen kanssa Log-5-työryhmän, joka käy läpi ja koordinoi alueiden hankintoja.

”On tärkeää saada kentältä ajantasaista tietoa. Huoltovarmuuskeskuksen täydennykset perustuvat aina alueiden tarvearvioon. Haastetta on nyt erityisesti sosiaalihuollon tarpeiden arviossa, se on yksi kipukohta. Sieltä tietoa ei ole saatu kerättyä niin hyvin kuin olisi pitänyt”, Pekonen sanoo.

Sosiaalihuollon tarpeet tarkoittavat erityisesti sitä, miten paljon suojia kuluu vanhusten koti- ja laitoshoidossa.

Log-5:n tarkoituksena on saada kuvaa myös siitä, mitä sairaanhoitopiirit pystyvät hankkimaan itse ja mitä Huoltovarmuuskeskus hankkii. Maaliskuussa sairaanhoitopiirien normaalit hankintakanavat ehtyivät, minkä vuoksi HVK alkoi hankkia niille tarvikkeita keskitetysti.

Pekosen mukaan STM ei millään tavoin ohjeistanut Huoltovarmuuskeskusta, mitä hankintakanavia sen pitäisi käyttää, kun normaalireitit olivat tukossa. Ministeriön virkamiehet kertoivat vain, mitä ja miten paljon tarvikkeita tarvitaan. HVK:n ohjaamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Pekosen mukaan myös koronaviruksen näytteenottotarvikkeita tarvitaan, sillä Suomi haluaa nostaa päivittäisen testausmäärän 10 000:een.

Nyt maksimikapasiteetti vuorokaudessa on 5 000 testiä. Siitäkin ollaan kaukana, sillä esimerkiksi tämän viikon maanantaina testejä tehtiin 1 900. Miten tämä aukko toteutuman ja tavoitteen välillä kurotaan umpeen?

”Tuntuu, että sairaanhoitopiireissä on edelleenkin epäselvyyttä, ketä testataan. Meillekin tulee tästä viestejä, ettei testeihin ole päässyt oireista huolimatta.”

Pekosen mukaan kaikki ne, joilla on koronaan viittaavia oireita, pitää testata. Erityisesti tämä koskee hoitohenkilökuntaa.

”On myös näkynyt sitä, että ihmiset eivät aina uskalla mennä testeihin. Moni sairastaa kotona, kun aluksi annoimme ohjeita, että pysykää kotona.”

Pekonen toistaa hallituksen mantran koronan suhteen eli testaamisen, jäljittämisen ja eristämisen.

Mutta mitä hallitus suuressa kuvassa tavoittelee: koronaviruksen leviämisen hidastamista? Vai peräti tukahduttamista, mistä on alettu viime päivinä puhua toiveikkaasti?

”Käsitykseni mukaan virustaudeissa tukahduttamisen strategia on suhteellisen haastava, kun globaalissa yhteisössä eletään. Rajojen pitäisi olla kiinni niin kauan, että virus on tukahdutettu kaikkialta maailmasta. Hyvänä esimerkkinä meidän viisaat asiantuntijamme ovat käyttäneet poliota. Suomi on onnistunut polion tukahduttamaan, mutta edelleenkin sitä maailmalla on, ja meiltä tukahduttaminen on vaatinut rokotteen.”

Pekonen on huolissaan terveyskeskusten ja sairaaloiden hiljentymisestä, kun ihmiset eivät hakeudu hoitoon koronaviruksen tartunnan pelossa.

”Aina pitää hakeutua hoitoon ja tutkimuksiin, kun sille on tarve. Erityisesti pitkäaikaissairaiden tilannetta pitää seurata. Haluaisin sanoa ihmisille, että terveydenhuollon yksiköihin on turvallista mennä, siellä asiantuntijat tietävät kyllä, miten pitää suojautua ja toimia.”

Hallitus neuvottelee koronaviruksen takia tehdyistä rajoitustoimista keskiviikkona. Suuri kuva Pekosen mukaan on se, että toimet ovat onnistuneet hyvin, tartuntoja on saatu hillittyä ja tehohoidon riittävyys ehdittiin turvata.

Hän kiittää kansalaisia, että rajoituksiin on suhtauduttu vakavasti. Ministerin mielestä kauhein skenaario olisi ollut se, että sairaaloissa olisi jouduttu priorisoimaan, kenelle tehohoitoa annetaan.

”Me mietimme tosi tarkkaan, miten rajoituksia voidaan alkaa purkaa. Itse ajattelen, että aika varovasti pitää lähteä liikkeelle. Tässä on varmasti pitkä matka edessä.”