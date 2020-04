Koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin selättämiseksi annetut suorat tuet ovat herättäneet keskustelun siitä, millä perusteilla tukia on myönnetty. Tukia on myönnetty valtion rahoituslaitoksen Business Finlandin lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ely-keskusten kautta.

HS:n saamasta ely-keskusten yritystukiaineistosta selviää, että keskukset ovat myöntäneet yrityksille liikevaihtoon nähden suuria avustuksia.

Ely-keskusten myöntämät tuet on suunnattu yhdestä viiteen henkilöä työllistäville pienyrityksille, jotka kärsivät koronaviruspandemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Business Finlandin myöntämät tuet puolestaan on suunnattu tätä kookkaammalle elinkeinotoiminnalle. Kunnat myöntävät tukia yksinyrittäjille.

Kun ely-keskusten yritystukiaineistossa otetaan tarkasteluun otetaan 90 000–100 000 euron avustuksen saaneet yritykset, yritysten viimeksi raportoiman liikevaihdon mediaani on noin 273 000 euroa. Mediaani tarkoittaa suurusjärjestykseen asetetun joukon keskimmäistä. Mediaani on laskettu 16 yrityksestä, jotka ovat toimittaneet tilinpäätökset.

Satatuhatta euroa on ely-keskusten myöntämien tukien maksimimäärä.

Aineistosta nousee esiin, että osa tuetuista yrityksistä on liikevaihdoltaan hyvin pieniä. Esimerkiksi koodariyritys, jonka viimeksi raportoitu liikevaihto oli 12 000 euroa, on saanut 84 000 euron tuen. Alle 3 000 euron liikevaihdon raportoinut it-konsultointifirma taas on saanut tukea 85 000 euroa.

Satojentuhansien eurojen tappiota viime vuosina tehnyt, noin 8 000 euron liikevaihdon tehnyt terveysalan yritys sai 56 000 euroa.

Ympäristöalalla toimiva yhden hengen suomalaisfirma, jolla on liiketoimintaa myös ulkomailla, on raportoinut 0 euron liikevaihdon. Yritys sai 55 000 euron tuen.

Liikevaihdot ovat peräisin viimeisimmästä Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuista tilinpäätöksistä. Liikevaihdot ovat sittemmin saattaneet muuttua, koska tavanomaisesti yritykset toimittavat esimerkiksi vuoden 2019 tilinpäätökset PRH:lle tämän vuoden kesäkuuhun mennessä.

HS sai työ- ja elinkeinoministeriöltä aineiston, johon on listattu 7.–19. huhtikuuta mennessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta osoitetut koronarahoituspäätökset. Niitä oli 19. huhtikuuta mennessä myönnetty yhteensä 29 miljoonaa euroa. Se on vasta pieni osa hallituksen ely-keskuksille myöntämästä 400 miljoonan euron avustusvaltuudesta.

Listauksella tukien myöntäjinä ovat Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukset. Tuetut hankkeet jakautuvat kaikkiin 18 maakuntaan.

Myönteisiä rahoituspäätöksiä on ajanjaksolla tehty yhteensä 2 586 kappaletta, ja keskimääräinen myönnetty tuki oli 11 222 euroa. Ylivoimaisesti suurin osa, 2 072 kappaletta, tuista oli alle 10 000 euron avustuksia. Tukien haitari on kuitenkin suuri: pienin myönnetty tuki oli 1 980 euroa, suurin pyöreät 100 000 euroa.

Täyden sadantuhannen euron potin on saanut kahdeksan yritystä. Ne ovat konevuokrausyritys Amados markkinointi, tilitoimisto KTI Tilit, digitalisointiin erikoistunut it-yritys Pool Interactive, suunnitteluyritys Moveotec, taidetarvike- ja kehystysliike Taidekehystämö Hyvärinen, konepajayritys AM-Koneistus, verkko- ja mobiilipalveluja rakentava Digital Lighthouse sekä energiaratkaisuihin erikoistunut Elstor.

Tukia on myönnetty laajalla kirjolla eri alojen toimijoille, kuten ravintoloille, turismialan yrityksille, teollisuusyrityksille ja konsultointiyrityksille. Tukea on saanut myös esimerkiksi hot dog -kärrymyyntiyritys, noin 50 000 euroa.

Yrittäjämiljonääri Sture Uddin johtama yritys, joka kehittää hiilineutraalia Vaasan ”innovaatiokeskusta”, sai noin 89 000 euron tuen.

Kappalemääräisesti eniten ely-keskukset ovat myöntäneet tukia ravintola- ja taksialan yrityksille. Yhteensä 283 ravintolaa on saanut keskimäärin 9 210 euron tuen, 259 taksiliikenneyrityksellä keskimääräinen tukisumma oli noin 6 520 euroa.

Toistaiseksi ely-keskukset ovat myöntäneet avustuksia eniten Kuopiossa toteutettaviin hankkeisiin. Kuopiossa 139 yritystä on saanut yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa tukia.

Useampi yritys ei ollut toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle tilinpäätöstä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan linjauksena tukien myöntämisessä on normaalista poiketen se, että arvio tehdään julkisten rekisterien perusteella. Tarkoituksena on keventää yrittäjien byrokratiaa.

Tilinpäätöstietoja pyydetään ministeriön mukaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella täydentämään. Vaikka yrityksillä on velvollisuus toimittaa tiedot PRH:lle, puuttuvat tilinpäätöstiedot eivät siis ole este avustuksen saannille.