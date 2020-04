Oppositiopuolue kokoomus esittää maskisuosituksen antamista ja suojavarusteiden hankintaa myös kuluttajakäyttöön.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että koronaepidemian saaminen hallintaan vaatii testauksen, jäljittämisen ja suojaamisen laajentamista mahdollisimman paljon.

”Kustannus näistä toimenpiteistä jää joka tapauksessa pienemmäksi kuin taudin taloudelliset vaikutukset”, Orpo sanoo kokoomuksen tiedotteessa.

Kokoomus on julkaissut esityksen toimenpiteistä taudin torjumiseksi. Orpon mukaan kokoomus ehdottaa muiden muassa testauksen ja tartuntaketjujen tunnistamisen laajentamista, riskiryhmien erityistä suojaamista, suojavarusteiden hankkimista myös kuluttajakäyttöön ja kaiken päätöksenteon taustalla olevan tiedon julkistamista.

Puolueen mukaan tavoitteena pitää olla se, että kaupallisesti valmistettuja parempia suojia saadaan kuluttajamarkkinoille mahdollisimman pian.

Orpo kannattaa maskisuositusta kaikille julkisilla paikoilla ja julkisissa kulkuvälineissä liikkuville.

Kasvomaskien käytöstä on Suomessa ollut paljon keskustelua, mutta sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat linjanneet, ettei maskisuositusta anneta. Orpon mielestä suojamaskien laajempi käyttöönotto voisi korvata ”haitallisimpia rajoituksia”.

Lue lisää: THL ja ministeriö linjasivat kantansa: Kangasmaskit eivät ole tarpeellisia julkisilla paikoilla liikuttaessa

Orpo sanoo odottavansa hallitukselta erilaisten skenaarioiden ja niiden vaikutusten mahdollisimman nopeaa julkistamista.

”Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi, ja sen lopullinen tukahduttaminen rajoitustoimilla on käytännössä mahdotonta ennen rokotteen kehittymistä. Kuitenkin taudin rajoittaminen hyvin marginaaliseksi on näkemyksemme mukaan edelleen mahdollista”, Orpo sanoo.