Vaikka opettajien järjestöjen mukaan paluu lähiopetukseen ennen kesälaitumille lähtöä johtaisi silkkaan kaaokseen, yhä todennäköisemmältä näyttää, että ainakin peruskoulun alaluokkalaiset istahtavat vielä koulun penkille pariksi viikoksi.

Viimeistään ensi viikolla selvinnee, tapahtuuko paluu vaiheistettuna eri ikäluokkiin tai jopa alueittain.

Taustalla on kasvava huoli koulupudokkaista ja perheiden paineista. Myös muiden Euroopan maiden mallia halutaan seurata. Tosin niissä opetus ehdittiin viruksen takia kokonaan keskeyttää, kun taas Suomessa siirryttiin etäopetukseen.

Sadattuhannet oppilaat, heidän vanhempansa ja opettajansa sekä koulutuksen järjestäjät odottavat nyt kuumeisesti hallituksen linjausta, palataanko lähiopetukseen vielä toukokuussa, ja milloin ja miten se tapahtuu.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on saanut jäseniltään tukun kysymyksiä, joista puheenjohtaja Olli Luukkainen mainitsee keskeisiä: Tarvitaanko maskia, kuka määrittelee turvallisen ryhmäkoon, miksi koulussa saa kokoontua yli kymmenen ihmistä mutta muualla ei, miten toimitaan riskiryhmään kuuluvien kanssa ja saako opettaja sairauslomaa, jos ei uskalla mennä kouluun?

Näillä näkymin koulut pysyvät kiinni eli valtaosin etäopetuksessa 13. toukokuuta asti. Kun määräaikaa jatkettiin maaliskuun lopulla kuukaudella, opetusministeriön mukaan kannatti varautua myös siihen, ettei kouluja enää ennen kesälomaa avattaisi ensinkään.

Ääni kellossa alkoi muuttua, kun ensimmäinen koronarajoituksen purkupäätös tehtiin eli Uudenmaan eristys lopetettiin viime keskiviikkona. Samalla voimistui keskustelu muidenkin rajoitusten tehosta ja tarpeesta.

Vihreää valoa koulujen avaukselle antoi opetusministeri Li Andersson (vas) eduskunnan kyselytunnilla ja HS:n haastattelussa viime torstaina 16. huhtikuuta. Andersson toivoi, että koulut olisivat ensimmäisten joukossa, kun koronaepidemian rajoitustoimia aletaan purkaa: ”Pienimmistä koululaisista voitaisiin aloittaa.”

Ketkä kouluun palaisivat?

Andersson puhui HS:n haastattelussa ”vaiheistetusta strategiasta”, jolla hän viittasi siihen, että alkuun lähiopetukseen osallistuisivat esimerkiksi 1.–3.-luokkalaiset. Tosin he voivat mennä kouluun jo nyt, mutta vain alle kymmenen prosenttia on niin tehnyt hallituksen vahvan etäopetussuosituksen mukaisesti.

Sama poikkeus koskee erityisopetuspäätöksen saaneita.

Yksi vaihtoehto olisi päästää kouluun niin sanottujen nivelvaiheiden oppilaat eli 6.-luokkalaiset lopettelemaan alakoulua tai 9.-luokkalaiset saamaan viimeisiä päättöarviointeja.

Käytännössä hallitus luopuisi suosituksesta pitää pienet koululaiset kotona, ja opettajien kannalta muutos tarkoittaisi paluuta lähiopetukseen. Ongelmia syntyisi, jos osa pienten koululaisten vanhemmista päättäisi yhä pitää heidät kotona esimerkiksi terveydellisistä syistä, jolloin he saattaisivat jäädä täysin vanhempien opetuksen varaan.

”Etäopetus on nyt saatu rullaamaan uskomattoman hyvin jopa ykkösiä myöten. Jos taas pitäisi kasata uudet lähiopetussysteemit, pitäisi olla kyllä kovat takeet sen hyödyistä”, sanoo Suomen luokanopettajien puheenjohtaja Marko Jokinen.

Jokisen mukaan on melko mahdotonta antaa yhtä aikaa lähi- ja etäopetusta, jolloin kotiin jääviä ikään kuin rangaistaisiin.

”Koronaviruksen kannalta riskiryhmiin kuuluvia on koulujen opettajissa, tukitehtäviä tekevissä ja myös oppilaissa, ja olisi vaikea pitää tarvittavia turvavälejä esimerkiksi koulumatkoilla”, Jokinen listaa paluun vaaroja.

Yksi vaihtoehto koulun paluussa olisikin alueellinen vaiheistus sen mukaan, kuinka paljon tartuntoja ja sairastuneita kullakin alueella on.

Milloin kouluun palattaisiin?

Alkuviikosta opetusalalla levisi sitkeä huhu – tai pelko – jonka mukaan 1.–3.-luokkalaisten paluu koulun penkille tapahtuisi jo heti vapun jälkeen eli 4. toukokuuta ja muut koululaiset nykyisen rajoituksen päätyttyä eli 14. toukokuuta. Opetusministerin esikunnasta tyrmättiin näin pikaisen aikataulun valmistelu.

Hallituksen keskiviikkoisen maratonistunnon asialistalla on keskustelu myös koulua koskevien rajoitusten purkutoimien aikataulusta, mutta päätöksiä tuskin vielä on luvassa. Uusimpia terveysviranomaisten mallinnuksiakin on määrä saada.

Lue lisää: Hallitus miettii parhaillaan rajoitusten jatkoa: Kesätapahtumista ehkä linjaus jo tänään, myös vappua pohditaan

Torstaina opetusministeri kuulee vielä keskeisiä koulutusalan avainryhmiä. Viimeistään ensi viikolla linjauksia tulisi tehdä, jotta kouluille jäisi aikaa lähiopetukseen siirtymiseen esimerkiksi alun perin aiottuna päivänä eli 14. toukokuuta.

Mitä lähiopetuksen avaamisella kahdeksi viikoksi tavoiteltaisiin?

Opetusministeri Andersson on perustellut lähiopetuksen laajentamista eli kouluun paluuta lasten hyvinvoinnilla ja sosiaalisella tasa-arvolla. Toki ensin kuunnellaan terveysviranomaisia.

”Kouluhan on paljon muutakin kuin tietojen oppimista, se on myös sosiaalisten suhteiden ja taitojen opettelua. Ja juuri kaikkein pienimpien lasten kohdalla sulku tuntuu kaikkein pisimmältä, ja etenkin niillä, jotka ovat muuten heikossa asemassa”, Andersson totesi HS:n haastattelussa.

Eduskunnan sivistysvaliokunnassakin on pidetty viime päivinä epävirallisia asiantuntijakuulemisia koulujen mahdollisesta avaamisesta.

Kuulemisissa ovat korostuneet koululaisten oikeudet paitsi oppimiseen myös terveyteen ja etenkin mielenterveyteen. Pitkään jatkunut etäopetus on jo päässyt vaikuttanut mielenterveyteen, kun ei oppilashuoltoa eikä kouluterveydenhuoltoa ole saatavilla normaalisti.

Toisaalta on epäilty, riittäisikö kahden viikon ”ryhdistäytyminen” edes tavoittamaan saati auttamaan viranomaisilta kadonneita nuoria, kun edessä on taas kymmenen viikon kesäloma.

Näitä kadonneita on etenkin teini-ikäisissä ja myös vanhemmissa opiskelijoissa.

Ammattikoulutuksen järjestäjät ovat suhtautuneet rajoituksiin maltillisesti ja terveysviranomaisten neuvoja kuunnellen. ”Vuodenkierto ei ole meillä niin tarkasti määritelty, ja kyselymme mukaan suurin osa opiskelijoista myös valmistuu. Vain noin kymmenellä prosentilla se nyt pitkittyy”, sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

”Onhan meilläkin joukko opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea mutta joita ei nyt saada kiinni”, Lamppu myöntää.

”Olisi kaikille eduksi, jos kouluun päästään palaamaan heti kun se kokonaisarvion mukaan on mahdollista, vaikka meillä on kyllä myös kestokykyä pyörittää etäopetusta”, Lamppu sanoo.