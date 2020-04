Nimitykset

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimitysesitys on peruttu jo toisen kerran viime hetkellä. Tänään torstaina se peruttiin valtioneuvoston yleisistunnossa, kertoo valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen.

Viime viikon keskiviikkona esitys poistettiin asialistalta päivää ennen yleisistuntoa, koska puolueet halusivat käydä lävitse nimitysesityksen perusteet.

Keskustan Katri Kulmunin johtama valtiovarainministeriö esittää virkaan alivaltiosihteeri Päivi Nergiä. Hallituskumppaneista ainakin Sdp on vastustanut Nergin valintaa voimakkaasti.

Valtiovarainministeriö on jo valmistellut nimitysmuistion, jossa Nergin nimittämistä puolletaan hänen johtamistaidollaan ja -kokemuksellaan.

”Vaikka Nergin perehtyneisyyden talouspolitiikkaan liittyvistä kysymyksissä voidaan arvioida olevan muita kärkihakijoita kapea-alaisempaa, on hänen erityisenä vahvuutenaan laaja-alainen ja monipuolinen kokemus hallintopolitiikasta ja vaativista johtamistehtävistä”, nimitysmuistiossa sanotaan.

Alivaltiosihteeri Nergin lisäksi kansliapäälliköksi ovat hakeneet Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok).

Hakijoista Kajanoja, Mörttinen, Sovala ja Vartiainen ovat kansantaloustieteestä väitelleitä valtiotieteiden tohtoreita.

Nerg on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Hän on hakijoista ainoa, joka on työskennellyt aikaisemmin kansliapäällikkönä. Nerg oli vuosina 2012–2018 sisäministeriön kansliapäällikkö.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö on Suomen keskeisiä virkamiehiä. Hänellä on vaikutusvaltaa esimerkiksi talouspolitiikkaan ja valtion varojen käyttöön. Kansliapäälliköt nimittää valtioneuvosto asianomaisen ministeriön esityksestä.

Nimitysmuistiossa sanotaan myös, että Nergillä on kyky välittää hallituksen ohjelmat ja yhteiskunnalliset tavoitteet hallinnonalan strategiaksi ja tavoitteiksi sekä kykyä toimia yhteistyössä poliittisten päättäjien kanssa.

Kansliapäälliköksi hakeneiden haastatteluihin ovat osallistuneet ministeriöstä valtiovarainministeri Kulmuni, hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen ja hallitussihteeri Toni Tuomainen.