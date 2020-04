Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) vetosi torstaina eduskunnan kyselytunnilla yritysten moraaliin, jotta koronakriisin vuoksi myönnettäviä tukia ei haettaisi vääränlaisiin tarkoituksiin tai kepein perustein.

”Ehkä yrittäjienkin tulisi pikkuisen miettiä, mitä nyt tehdä”, Lintilä sanoi.

”Siellä on jono yrittäjiä, jotka ovat totaalisessa kriisissä, he ovat aivan viimeisillä senteillä. Onko ihan fiksua laittaa vähän niin kuin onki veteen, että jos sattuisi, että saisin sieltä rahaa? Minä pikkuisen peräänkuulutan myös yrittäjien moraalin perään”, Lintilä parahti.

Yritysten tuet koronaviruskriisistä selviämiseksi nousivat kyselytunnilla kiivaan keskustelun aiheeksi, kun sekä perussuomalaiset että kokoomus penäsivät hallitukselta tukien jakamisen perusteista.

Julkisuudessa on ollut viime päivinä paljon keskustelua siitä, ovatko tuet kohdentuneet niitä eniten tarvinneille yrityksille. Esiin on tullut esimerkiksi, että Business Finlandin jakamissa tuissa ratkaisevaa ei ole, kuinka paljon yritys on kärsinyt kriisistä.

Lintilä kertoi jo tiistaina, että Business Finlandin (BF) jakamista tuista aloitetaan tarkastus.

Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio syytti hallitusta ”ennennäkemättömästä kevytmielisyydestä” tukien jakamisessa.

”Kertokaa, onko tämä hallitus kaikkein aikojen oikeistolaisin vai onko se yksinkertaisesti näin huono?”

Kansanedustaja Veijo Niemi (ps) puolestaan maalaili, kuinka rahaa on päätynyt erilaisille konsulttiyrityksille sen vuoksi, että BF edellyttää rahan jakamisessaan yrityksen kehittämistä. Sen sijaan koronaviruksesta kärsiminen ei ole ehto.

Hän halusi tietää, miksi ehdoksi ei laitettu että liiketoiminta olisi heikentynyt juuri koronan seurauksena.

HS uutisoi viikolla, että myös perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen voimanostotuotteita myyvä yritys on saanut ely-keskukselta 70 800 euron koronatuen. Samalla ely-keskus velkoo Turtiaisen toiselta yritykseltä 14 000:ta euroa.

Ministeri Lintilä perusteli useampaan otteeseen, että hallitus on käyttänyt Business Finlandia ja muita olemassa olevia rahanjakokanavia, jotta tuet saataisiin jakoon mahdollisimman nopeasti. Business Finlandia ei ole tarkoitettu alun perin yritysten tappioiden paikkaamiseen. Jos sen kautta haluttaisiin myöntää varsinaista kriisitukea vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tappioiden paikkaamiseen, se vaatisi asetusmuutoksen.

Lintilä myös sanoi luottavansa, että BF ja ely-keskukset tekevät tarkastusta tukien suhteen.

Hänen mukaansa hallitus aikoo keskustella perjantaina seuraavan kerran yritystuista, missä yhteydessä myös uusia tukiratkaisuja mietitään. Lähtökohtana on, että terveet yritykset pelastetaan, hän toisti moneen kertaan.

Lintilä myös myönsi, että tukien jakamisessa on tapahtunut virheitä.

”Varmasti on tullut virheitä, varmasti.”

Lintilän mielestä tuomioistuimen pitäisi silti tulla vasta palokunnan jälkeen.

”Nyt tämä tuomioistuin on tullut yllättävän äkkiä. Minä olen sitä mieltä, että jos se talo on tulessa, niin parempi on käyttää niitä olemassa olevia hanoja kuin tehdä uutta putkistoa. Ja tämä BF on se voimassa oleva hana.”

Uutinen päivittyy.