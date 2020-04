Alkuviikosta julkisuuteen nousi epäilys siitä, ovatko Business Finlandin myöntämät koronatuet kohdentuneet tarkoituksenmukaisesti niitä eniten tarvitseville yrityksille. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi tiistaina käynnistävänsä tukien myöntämisestä tarkastuksen.

Business Finlandin toiminnan tarkastamisesta tuskin on haittaa. Ratkaisevan virheen yritystukien jakamisessa teki kuitenkin Lintilä itse yhdessä muun hallituksen kanssa.

Hallitus valitsi maaliskuussa keskeiseksi tukikanavaksi Business Finlandin, joka saa lain mukaan myöntää yrityksille vain kehittämisrahaa erilaisiin hankkeisiin. Business Finland ei pysty myöntämään rahaa esimerkiksi tappioiden korvaamiseen.

Hallitus on koronakriisin vuoksi myöntänyt Business Finlandille 800 miljoonan euron avustusvaltuudet yritysten hakemiin kehityshankkeisiin.

Viimeistään tällä viikolla on kuitenkin käynyt ilmi, että kehityshankkeiden rahoittamisen sijaan hallitus haluaisi ennen kaikkea lievittää koronaviruksesta kärsivien yritysten ahdinkoa ja auttaa niitä pysymään pystyssä.

”Rahoituksen tarve ja mahdollisuudet myöntää rahaa Business Finlandin ja ely-keskusten kautta eivät kohtaa. Nyt yritykset tarvitsisivat rahaa ennen kaikkea akuutin kassakriisin selättämiseksi. Tämä on ilman muuta suurin ongelma tällä hetkellä”, Lintilä sanoi HS:lle maanantaina.

Business Finland on Lintilän mukaan varmasti tehnyt mokia käsitellessään tuhansia hakemuksia poikkeuksellisen nopeassa tahdissa. Business Finland ei silti täydellisellä onnistumisellakaan olisi pystynyt täyttämään hallituksen toivetta eli myöntämään kriisirahoitusta ahdingossa oleville yrityksille.

Miksi hallitus siis alun perin valitsi tukikanavaksi juuri Business Finlandin? HS on käynyt asiaa läpi useiden prosessia tuntevien henkilöiden kanssa.

Suurin syy maaliskuun puolivälissä valittuun tukitapaan oli nopeus. Business Finland oli nopein tapa saada rahaa liikkeelle koronaviruskriisin vyöryessä päälle.

Esimerkiksi kaikille yrityksille kohdistuvien verohyvitysten valmistelu olisi kestänyt pitempään. Lisäksi julkista rahaa olisi todennäköisesti valunut vieläkin enemmän yrityksille, jotka eivät sitä tarvitse.

Päättäjät toki tiesivät, että Business Finland saa lain mukaan myöntää rahoitusta vain kehittämishankkeisiin. Maaliskuun loppupuolella virkamiehet ja hallitus silti uskoivat, että rahoituksen säännöt venyvät ja käytännössä Business Finland pystyy myöntämään myös kriisirahoitusta.

Lintilä kertoi julkisuudessa ohjeistaneensa hakemusten arvioinnissa ”laveaan ja joustavaan toimintaan”.

Huhtikuussa on käynyt ilmi, ettei viranomaispäätöksinä tukihakemuksia arvioiva Business Finland katso pystyvänsä joustamaan niin paljon kuin hallitus oli ajatellut.

Business Finlandin myöntämiin tukiin sisältyy 20 prosentin osuus, jonka yritykset voivat käyttää kiinteisiin kuluihin. Näidenkin kulujen on silti oltava suoraan sidoksissa yrityksen kehittämishankkeeseen, kertoi rahoitusjohtaja Ari Grönroos keskiviikkona.

Hallituksella olisi maaliskuussa ollut vaihtoehto nykyiselle tukipolitiikalle. Se olisi voinut tehdä laki- tai asetusmuutoksen, jonka nojalla Business Finland pystyisi myöntämään yrityksille suoraa kriisitukea esimerkiksi tappioiden korvaamiseen.

Edellä mainittu tie olisi ollut hieman nykyistä hitaampi, mutta tukimiljoonia olisi pystytty kohdistamaan suoremmin konkurssien estämiseen.

Kuten monessa muussakin asiassa, myös tukipolitiikassa eri vaihtoehtoja on helpompi punnita jälkikäteen kuin kriisin vyöryessä päälle.

Hallituksen valitsema tie perustui maaliskuun puolivälin arvioon siitä, että Finnveran reippaat lainatakaukset riittäisivät konkurssiaallon estämiseksi. Viikkojen kuluessa hallitus on katsonut, että suorien tukien tarve on arvioitua suurempi.

Nyt virhearvion paikkaaminen on vaikeaa. Kun rahaa on jo maksettu reippaasti ja tukihakemuksia on sisällä satojen miljoonien eurojen edestä, arviointiperusteiden merkittävä muuttaminen voisi johtaa jopa haun uusimiseen ja pitkiin viivästyksiin.

Hallitus neuvottelee yritystukien muutoksista loppuviikosta. Jonkinlaista hienosäätöä Business Finlandin tukiin saattaa olla luvassa.

Pöydällä on myös kokonaan uusia tukimuotoja. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on väläyttänyt alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palauttamista yrityksille. HS:n tietojen mukaan kyse olisi lainasta, eli yritykset joutuisivat maksamaan verot myöhemmin.

Ratkaistavana on myös suljetuiksi määrättyjen ravintoloiden erilliskorvaus. Tuula Haataisen (sd) johdolla työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellussa mallissa ravintolat saisivat kahdessa osassa hyvitystä yhteensä yli 150 miljoonaa euroa. Keskusta kuitenkin pitää summaa aivan liian suurena, HS kertoi torstaina.