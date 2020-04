Ensimmäinen maatalouden kausityöntekijöitä Ukrainasta kuljettava kone saattaa saapua Suomeen vielä tänään torstaina. Asiasta kertoi maatalousministeri Jari Leppä (kesk) eduskunnan kyselytunnilla.

”Tänään pitäisi tulla ensimmäisen koneen sieltä, jos se vain pääsee lähtemään”, Leppä sanoi.

Varmuutta asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

”Jos ei se pääse lähtemään, me emme vaan sille valitettavasti mitään voi.”

Kausityöntekijöiden saaminen Suomeen on viivästynyt tänä vuonna koronaviruksen vuoksi voimassa olevien rajoitusten takia. Tämä on aiheuttanut huolta monilla maatiloilla, sillä koko satokauden kohtalo on epävarma.

Hallitus on kertonut aiemmin, että se yrittää saada erikoisjärjestelyin Suomeen 1 500 ulkomaista kausityöntekijää helpottamaan viljelysten ja maatilojen akuuttia työvoimapulaa.

”Me teemme kaikkemme, että tämä työvoimaongelma saadaan ratkaistuksi”, Leppä lupasi myös torstaina.

Suomeen erityisjärjestelyin tuotavat kausityöntekijät tarjoavat vain pienen helpotuksen tilojen ahdinkoon. Suomen viljelyksillä ja maatiloilla työskentelee jokaisen satokauden aikana noin 16 000 ulkomaalaista kausityöntekijää.