Talouselämä-lehti kertoo tietoihinsa vedoten, että pääministeri Sanna Marinin (sd) avopuolison Markus Räikkösen työpaikassa Markkinointiakatemiassa on yritetty hankkia uusi asiakas kertomalla yhtiön voivan auttaa omia asiakkaitaan saamaan koronatukia.

Samassa yhteydessä on korostettu Räikkösen perhesuhdetta pääministeriin, lehti jatkaa. Räikkönen toimii viestintäjohtajana Markkinointiakatemiassa, joka tarjoaa digitaalisen asiakashankinnan palveluita.

Talouselämän mukaan asia käy ilmi sen haltuunsa saamista sähköpostiviesteistä, joissa Markkinointiakatemian työntekijä markkinoi yhtiönsä tarjoamia digitaalisen asiakashankinnan palveluita toiselle yritykselle.

Markkinointiakatemian työntekijä kertoo työsähköpostistaan lähettämässä viestissään, että yhtiö voi hakea omille asiakkailleen tukirahoja. Viestissä kerrotaan, että yhtiön tukirahahakemus­hanketta vetää Markus Räikkönen. Viestissä korostetaan erikseen Räikkösen olevan pääministerin puoliso, lehti kertoo.

Talouselämän haastattelema Räikkönen sanoo, ettei hänellä tai yrityksellä ole tietoa asiasta. HS ei tavoittanut Räikköstä kommentoimaan asiaa.

Pääministeri Marin kommentoi aihetta HS:lle EU-asioiden tiedotustilaisuudessa torstai-iltana.

”Tapaus on erittäin ikävä, niin minun kuin puolisoni kannalta. Kyse on ollut yksittäisen työntekijän epäasiallisesta toiminnasta, ja ymmärtääkseni asia selvitetään perinpohjaisesti, eikä yritys ole hyväksynyt tällaista toimintaa”, Marin kommentoi.

”Eli yritys ei ole käyttänyt minua tai puolisoani tässä asiassa, vaan kyseessä on ollut yksittäisen työntekijän toiminta, joka on ollut epäasiallista ja se selvitetään.”

Markkinointiakatemian toimitusjohtaja Mikko Pulkkila puolestaan kertoo uutistoimisto STT:lle, että kyse on ollut yksittäisen työntekijän toiminnasta, joka ei ole yhtiön hyväksymää.

Pulkkila kertoo saaneensa asiasta tiedon Talouselämän kautta torstaina. Hänen mukaansa yrityksellä, pääministerillä eikä tämän puolisolla ole ollut tietoa asiasta.

”Me emme ole yrityksenä antaneet minkäänlaista ohjeistusta toimia näin. Tässä on myös uhrina yhtä lailla yritys.”

Yhtiö on käynnistänyt asiasta selvityksen, STT kertoo. Pulkkila ei osaa arvioida, kauanko selvityksen valmistuminen kestää.

Pääministeri Marin kertoi tiistaina Twitterissä, että hänen miehensä työnantaja on saanut avustusta Business Finlandilta.

”Tamperelainen yritys, jossa mieheni on töissä on saanut avustusta Business Finlandilta noin 45 000 euroa. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä vaan hän on yrityksen työntekijä. Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti”, Marin kirjoitti tiistaina.

Marinin mukaan kyseinen yritys on myös auttanut ilmaiseksi muita yrityksiä tekemään hakemuksia Business Finlandille ja ely-keskuksille.

”Kaikilla yrittäjillä ei ole osaamista tai kokemusta hakemusten teosta ja siksi apua on tarjottu. Yritys kertoo asiasta mielellään lisää.”

Myöhemmin Marin lisäsi saaneensa tietoonsa, että avustusta on saanut myös yritys, jossa Räikkönen on hallituksen jäsenenä. Räikkösellä ei ole omistusta yrityksestä, eikä hän ole myöskään osallistunut avustuksen hakemiseen.