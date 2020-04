Kuva: Aku Isotalo

Sattuipa käteeni tähän tautiseen maailman­aikaan sopiva kirja: Jung Changin Villi­joutsenet: Kolmen kiinattaren tarina. Se ei kerro lääketieteellisestä sairaudesta, mutta sairaudesta kumminkin – poliittisesta sairaudesta. Se voikin olla paljon pahempi uhka.

Chang on Englannissa asuva kiinalaissyntyinen kielitieteilijä ja tietokirjailija. Villijoutsenet on liki kuusisataasivuinen tiheäpränttinen kertomus kolmen naissukupolven – kirjoittajan itsensä, hänen äitinsä ja isoäitinsä – elämästä 1900-luvun kiinalaisessa yhteiskunnassa.

Tiesin historiankirjoista suurin piirtein, mitä esimerkiksi puhemies Mao Zedongin suuri harppaus ja kulttuurivallankumous olivat. Villijoutsenet luettuani tiedän myös, millaista oli ihmisten elämä historiallisten mullistusten keskellä, mitä he ajattelivat, pelkäsivät ja toivoivat; miten he kärsivät.

Maon vuosikymmenet olivat jatkuvia mielipuolisia kampanjoita, sekasortoa, ilmiantokokouksia, vainoja ja mielivaltaista väkivaltaa. Ne olivat nälänhätää, joka tappoi kymmeniä miljoonia ihmisiä. Ne olivat ikivanhan kulttuurin, ihmisarvon ja moraalin, jopa sivistyneiden käytöstapojen tuhoamista.

Eniten tässä historian suuressa lihamyllyssä kärsivät ihmiset, joilla oli korkeimmat arvot, tietoa, sivistystä ja rehellisyyttä. Sellaisia olivat muiden muassa Changin vanhemmat.

Kaikki tämä paha tapahtui puhemies Maon tahdosta, mutta silti kansa saatiin palvomaan häntä likimain jumalanaan. Sitä hän oli Changillekin kulttuurivallankumouksen lopulle asti.

Toisin kuin muissa diktatuureissa, Kiinassa ei vainojen toimeenpanijaksi tarvittu salaista poliisia. Maon ”nerous” oli siinä, että hän sai kansalaiset itse vahtimaan, ilmiantamaan ja vainoamaan toisiaan. Hän yllytti milloin minkin väestöryhmän toistaan vastaan. Hän vetosi ihmisten alhaisimpiin vaistoihin, kuten kateuteen ja kostonhaluun.

Kiina ei ole vieläkään tehnyt tiliä Maon ajan rikosten kanssa. Puhemiehen kuva seisoo yhä Tiananmenin, Taivaallisen rauhan aukion, laidalla, ja hänen ruumiinsa makaa palvottavana mausoleumissaan. Villijoutsenet on Kiinassa yhä kiellettyä kirjallisuutta, koska maan nykyinen johto oikeuttaa valtansa Maon perillisinä.

Venäjällä on noussut uudelleen kunnian kukkuloille toinen diktaattori, Maonkin esikuva, Josif Stalin. Se sopii hyvin maan nykyiselle yksinvaltiaalle Vladimir Putinille, koska se oikeuttaa hänen valtansa.

Stalin tapatti kymmenien miljoonien muiden maanmiestensä lisäksi Neuvosto-Karjalassa asuneet suomalaiset likimain viimeiseen mieheen ja naiseen. Nyt Venäjällä aloitellaan rikostutkimusta suomalaisten Itä-Karjalassa jatkosodan aikana tekemästä ”kansanmurhasta”.

Joukkohaudoista, joihin niskaan ammutut suomalaiset on haudattu, kaivetaan nyt todisteita suomalaisten tekemistä rikoksista.

Olen usein aiemminkin miettinyt, onko mitään rajaa hulluudella, johon ihmiset voidaan saada mukaan. Olen päätynyt tähän asti arvioon, että tuskin sentään sellaiseen, joka vallitsi Adolf Hitlerin Saksassa, Stalinin Neuvostoliitossa tai Maon Kiinassa. Villijoutsenet luettuani olen vastauksestani entistä epävarmempi. Onko sittenkään mitään rajaa?

Yksi kulttuurivallankumouksen tunnuksista oli: ”Mitä enemmän kirjoja luet, sitä tyhmemmäksi tulet”. Silti Suomessakin oli Maon ja hänen kulttuurivallankumouksensa ihailijoita, jopa sivistyneiden ja älykkäiden ihmisten joukossa.

Pahiten nykymaailman mielettömyys ilmenee oikeistopopulistisissa liikkeissä. Myös ne vetoavat ihmisten alhaisimpiin vaistoihin, halveksivat tietoa ja sivistystä. Myös ne lietsovat väestöryhmiä toisiaan vastaan.

Pandemia on nostanut esiin heidän johtajiensa, näiden Trumpien, Bolsonarojen, Orbánien ja muiden vaarallisimmat puolet.

Trump yllyttää kannattajiaan mielenosoituksiin koronarajoituksia, kuvernöörejä ja terveysviranomaisia vastaan ja jäädyttää WHO:n rahoituksen. Bolsonaro osallistuu itse mielenosoitukseen, jossa vaaditaan sotilasdiktatuuria demokratian tilalle. Orbàn on jo hankkinut koronan varjolla itselleen diktaattorin valtuudet.

Emme vielä tiedä, millainen on maailma, kun pandemia on ohi. Nyt näyttää siltä, että pandemia syö oikeistopopulistien uskottavuuden. Mutta voi käydä niinkin, että poliittinen sairaus pahenee taas, kun lääketieteellinen tauti on ohi.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.