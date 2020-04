Vaasan keskussairaalassa on alkamassa kokeilu, jossa terveydenhuollon henkilökunta testaa koronaviruksen tartuntaketjujen tunnistamiseen käytettävää sovellusta. Asiasta kertoo hanketta rahoittava Sitra tiedotteessaan.

Kokeilussa Ketju-nimellä kulkevaa palvelua käyttää joukko Vaasan keskussairaalan työntekijöitä. He simuloivat testiympäristössä sekä kansalaisia että terveysviranomaisia.

Sovelluksen kokeilua varten toimittavat ICT-yhtiö 2M-IT ja kehitystyötä tehneet ohjelmistoyhtiöt Reaktor ja Futurice sekä tietoturvayhtiö Fraktal.

Vastaavaa virukselle altistuneiden jäljittämiseen käytettävää sovellusta on kaavailtu Suomessa käyttöön tilanteessa, jossa koronavirukseen liittyviä rajoituksia on vähitellen tarkoitus alkaa purkaa. Jos taudille altistuneet kyetään löytämään ja eristämään tehokkaasti, on viruksen leviämistä helpompi kontrolloida rajoituksia purettaessa.

Digitaalinen sovellus tekisi tartuntaketjujen tunnistamisesta nykyistä nopeampaa ja tarkempaa.

”Koronavirukselle altistuneiden digitaalinen tunnistaminen on tärkeää koko Suomen tulevaisuuden ja alueellisesti Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta. Haluamme olla etulinjassa etsimässä työkaluja akuutin kriisin ratkaisemiseen”, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen tiedotteessa.

Tällä hetkellä tavoitteena on, että kokeilu käynnistyy toukokuun aikana.

Vastaavista sovelluksista käydyssä keskustelussa on pidetty hyvin tärkeänä, että niiden tietosuoja on pitävä eikä arkaluontoisia tietoja jaeta.

Nyt pilotoitava sovellus hyödyntää bluetooth-teknologiaa. Se kirjaa ylös sovelluksen käyttäjien välisiä kohtaamisia.

Sitran mukaan tämä tapahtuu anonyymisti. Pilottivaiheessa sovellukseen tallentuu käyttäjästä ainoastaan puhelinnumero, joka on salattu muilta.

”Palvelu ei ole missään yhteydessä potilastietojärjestelmään, ja pilottiympäristössä käytetään tekaistuja tartuntadiagnooseja. Pilotoitava sovellus toimii tietosuojaa ja henkilötietoja koskevan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa”, Sitra kirjoittaa tiedotteessa.