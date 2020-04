Ennuste koronasuojainten saatavuudessa näyttää hieman parantuneen viikon takaisesta. Suomessa on ollut kova pula varsinkin suojamaskeista ja hoitajien suojatakeista, mutta viranomaisten ja yritysten työ sekä pandemiatilanteen tasaantuminen ovat selkeyttäneet tilannetta.

Näin arvioi suojavarusteryhmän eli materiaalisen valmiuden kansallisen koordinaatioryhmän LOG 5:n puheenjohtaja Aaro Toivonen. Toivonen on myös kansallisen huoltovarmuusorganisaation terveydenhuoltopoolin puheenjohtaja sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n turvallisuus- ja valmiusjohtaja.

Hän on suojavarusteiden riittävyyttä seuraava ylin valvoja Suomessa.

”Tilanne on vakiintunut ja ehkä vähän ennustettavampi kuin viikko sitten”, sanoo Toivonen, jolla on asemansa puolesta Suomen paras kuva kuntien, sairaanhoitopiirien sekä yliopistosairaanhoitopiirien tilanteesta.

Toivosen mukaan tilanne näyttää viikon takaista hieman valoisammalta kolmesta syystä. Ne ovat koronatilanteen onnistunut hillintä, suojainten oikea käyttö ja jakelun parantuminen. Nämä kaikki vaikuttavat koronasuojainten tarpeeseen, jos suojaimia käytetään nykyisellä laajuudellaan sairaaloissa ja niiden ulkopuolella.

”Lisäksi kansallinen materiaalin tilannekuvajärjestelmä eli LOG 5 on saatu toimimaan”, hän sanoo. LOG 5 saa hankkii tiedon valtakunnallisesta varautumisen tasosta ja tarpeista eri puolilla Suomea.

Koronatilanteen onnistunut hillintä vaikuttaa, koska tehohoidossa ja muuten sairaaloissa olevien koronapotilaiden määrä on tasaantunut ja jopa laskenut huhtikuun huippulukemista. Näin ollen hoitoon kuluu entisenlainen määrä koronasuojaimia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) arvioi perjantaina, että koronavirustilanne pysyy lähiviikkojen ajan vakaana ja Husin hoitopaikat riittävät alueen sairaaloiden potilasmääriin.

”Samalla suojainvarusteita on opittu käyttämään oikein eli tietynlainen osumatarkkuus sairaaloissa, hoivakodeissa ja kotihoidossa on parantunut. Enää ei käytetä raskaan tason suojaimia matalan riskin tehtävissä”, Toivonen sanoo.

Hänen mukaansa osumatarkkuudella on suuri merkitys, kun käyttäjämäärä ovat isoja.

Kolmas tilannetta selkeyttänyt tekijä on se, että suojainten jakelu tavoittaa yksiköt entistä paremmin.

”Pari piirua on parantunut tämäkin, kun järjestelmää on kehitetty sairaanhoitopiireissä ja kunnissa koko ajan”, Aaro Toivonen arvioi.

Toivonen arvio, että varsinkin suojamaskien saatavuus näyttää vakiintuvan, jos kotimainen tuotanto saadaan suunnitelmien mukaan käyntiin. Suojatakkien tuotanto taas on käynnistymässä Suomessa pienimuotoisemmin ja pitemmällä aikavälillä kuin maskituotanto.

”Suojahanskoja on hyvin varastossa, mutta niiden valmistusmateriaalista saattaa tulla pulaa tulevaisuudessa. Tämä on tietysti seurattava asia, mutta toistaiseksi tilanne on kohtuullinen”, hän lisää.

Jos koronaepäilyjen näytteenotto lisääntyy tulevaisuudessa, niin lisää tarvitaan muun muassa putkia ja tikkuja, jotka jo väliaikaisesti pääsivät vähiin.

Koronasuojainten kansallista tilannekuvaa seuraava Toivonen muistuttaa kuitenkin siitä, että hän arvioi tilannetta nykyisellä suojainten kulutuksella ja epidemiatilanteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi pari viikkoa sitten, että suu-nenäsuojuksia kuluu noin puoli miljoonaa kappaletta päivittäin. Järeämpiä hengityssuojaimia kuluu Varhilan mukaan kymmenesosa tästä eli 50 000 päivittäin.

Jos ohjeistus käytöstä muuttuu, niin kysyntä kasvaa heti merkittävästi.

”Kun puhutaan kevyemmän suojausluokan suu- ja nenäsuojaimista, niin nykyisellä ohjeistuksella niitä on jatkuvasti entistä paremmin käytettävissä. Mutta jos niiden osalta Suomessa siirrytään universaaliin maskin käyttöön niin tilanne muuttuu olennaisesti”, Toivonen sanoo.

Tilanne muuttuu myös, jos koronaviruksen leviämisvauhti kasvaa Suomessa.

”Tilanne ei enää ole hallitsematon, vaan vakiintunut, mutta edelleen herkkä. Tosin hirveästi ei tilanteen tarvitse markkinoilla muuttua, niin ollaan taas kahden viikon takaisessa pahassa tilanteessa”.

Toivonen muistuttaa, että nyt huolehditaan nykyisestä suojaintarpeesta ja samalla pyritään varautumaan epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon.