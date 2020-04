Perjantaihin mennessä Business Finland oli myöntänyt yrityksille noin 245 miljoonaa euroa koronatilanteeseen liittyviä avustuksia. Innovaatiorahoituskeskuksella on valtuudet myöntää tukia 800 miljoonan euron edestä. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Viidellä Business Finlandin johtokunnan seitsemästä jäsenestä on yhteyksiä Business Finlandin niin sanottuja koronatukia saaneisiin yrityksiin.

Johtokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen ja jäsenet Elina Björklund, Sami Lampinen ja Juha Ala-Mursula ovat kaupparekisteritietojen mukaan vastuuhenkilöinä yrityksissä, joille Business Finland on myöntänyt 87 000–100 000 euron kehitysavustuksen koronaviruspandemian aiheuttamaan häiriötilanteeseen.

Esimerkiksi Björklund toimii toimitusjohtajana lastenvaatteista tunnetussa Reimassa, joka on saanut 90 240 euron koronarahoituksen.

Viides jäsen on AhoGroupin hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Miia Porkkala. AhoGroup-konserniin kuuluvat Rukakeskus ja osakkuusyhtiö Docrates ovat saaneet 100 000 euron rahoituksen kumpikin.

Innovaatiorahoituskeskuksen johtokuntaan kuuluvat lisäksi alivaltiosihteerit Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Nina Vaskunlahti ulkoministeriöstä. Heillä vastaavia sidonnaisuuksia ei ole.

Business Finlandin johtokunnan tehtävänä on lain mukaan ohjata, seurata ja valvoa innovaatiorahoituskeskuksen toimintaa. Lisäksi se päättää Business Finlandin yleisistä toimintalinjoista ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksen asettamat tavoitteet.

Business Finlandin operatiivisesta johdosta vastaa rahoituskeskuksen henkilöistä koostuva johtoryhmä. Ulkopuolisista jäsenistä muodostuva johtokunta päättää ainoastaan yli kolmen miljoonan euron rahoituksista, joten 10–100 000 euron koronatilanteeseen liittyvät avustukset eivät tule sen pöydälle.

Pertti Korhonen on Business Finlandin johtokunnan puheenjohtaja. Kuva: Antti Hämäläinen

HS:n tavoittamat johtokunnan jäsenet ohjaavat kysymykset puheenjohtajalle eli Pertti Korhoselle. Hänen mukaansa johtokunta ei ole ollut vaikuttamassa siihen, millä perustein rahaa on koronatilanteessa jaettu.

”Koronatilanteessa kaikki linjaukset koronarahoituksesta ovat tulleet suoraan ministeriöstä omistajaohjauksen kautta. Johtokunta ei ole linjannut eikä ohjannut mitään”, Korhonen sanoo.

”Johtokunta tietenkin toteuttaa sitä omaa valvonta- ja seurantavelvoitettaan. Business Finlandhan voi toimia vain lainsäädännön puitteissa. EU-valtiontukisäädökset ja muu lainsäädäntö sitovat meitä todella tiukasti.”

Puheenjohtaja Korhonen vaikuttaa johtokunnan ohella useissa yrityksissä. Niistä teollisuuden automaatiojärjestelmiä valmistava Fastems sai Business Finlandin häiriörahoitusohjelmasta 96 560 euroa sekä terveys- ja hyvinvointipalveluyritys Heltti 100 000 euroa.

Korhonen kertoo jättäneensä Heltin hallituksen suunnitellusti tiistaina pidetyssä yhtiökokouksessa. Hän sanoo, ettei ole ollut tietoinen yritysten saamasta koronarahoituksesta ja korostaa, ettei ole osallistunut sen hakemista koskevaan päätöksentekoon yrityksissä.

”Meillä on Business Finlandissa hyvin tarkat prosessit. Mehän emme saa tietoa tapauksista, joissa meillä on eturistiriita. Tämä on todella tärkeää, koska muuten voisi herätä epäilys siitä, että käytämme asemaamme hyväksi”, Korhonen sanoo.

”Rahoitushakemusten käsittelijöillä ja ratkaisijoilla puolestaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia sääntöjen ja prosessin mukaisesti. Tätä tietenkin valvotaan tarkasti.”

Työ- ja elinkeinoministeriöstä kysymykset ohjataan innovaatiorahoituskeskuksen pääjohtajalle Nina Kopolalle.

”Johtokunnan jäsenet eivät ole millään tavalla mukana intressiyrityksiään koskevassa päätöksenteossa, eivät valmistelussa eivätkä ratkaisussa. Ei päätöksentekoketjumme ole sellainen, että koko matkan vain hymistellään.”

Yhteydet rahoituksen saajiin eivät ole yllätys, sillä lain mukaan johtokunnan on koostuttava rahoituskeskuksen toimialaa tuntevista henkilöistä. Valtioneuvosto nimittää johtokunnan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenet saavat 400–800 euron kuukausipalkkion ja sekä 300 euron palkkion kokouksista.

Yritykset, joissa nykyiset johtokunnan jäsenet ovat vastuuhenkilöinä, ovat saaneet Business Finlandilta lainoja noin 5,1 miljoonaa euroa ja avustuksia 2,9 miljoonaa euroa vuosina 2010–2019.

”Työ- ja elinkeinoministeriö on halunnut, että johtokunnan jäsenet tulevat liike-elämästä, ja että heillä on ymmärrystä innovaatiotoiminnasta. Sen takia he ovat mukana joissakin yhtiöissä. Ihminen ei voi olla mukana liike-elämässä ja olla olematta liike-elämässä”, Korhonen sanoo.

”Business Finlandissa tiedetään, kuka on missäkin yhtiössä mukana. Näin varmistetaan, että jos esimerkiksi Fastems olisi mukana jossakin hankkeessa, en saa siitä mitään tietoa, enkä ole johtokunnassa päättämässä asiasta.”